Kuntaliitto: Peruskoulun visio tarvitsee rinnalleen konkreettiset uudistusaskeleet

Kuntaliitto pitää opetus- ja kulttuuriministeriön Peruskoulu 2045 -vision suuntaa tervetulleena ja näkee siinä tärkeän, pitkän aikavälin näkymän suomalaisen peruskoulun ja sitä kautta koko yhteiskunnan suunnaksi. Visiossa kuvataan arvot, joille sivistys perustuu. Vision mukaan peruskoulu on Suomen tärkein tulevaisuusinstituutio, joka rakentaa merkityksellistä elämää, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tukee kestävää elämää maapallolla.

Oppiminen kytkeytyy vahvasti hyvinvointiin, yhdenvertaisuuteen, inhimilliseen kasvuun ja teknologian vastuulliseen hyödyntämiseen.

“On tärkeää tunnistaa perusopetuksen vahvuudet. Suomalainen, vahvasti kuntapohjainen perusopetus on osoittanut toimivuutensa, vaikka maailma ympärillä muuttuu”, erityisasiaintuntija Minna Lindberg Kuntaliitosta nostaa esille.

“Vision ydintä on oppilaiden toimijuus, merkityksellinen elämä ja ekologisesti, kulttuurisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää elämä ja yhteiskunta. Seuraava askel onkin katsoa, millaisin konkreettisin toimenpitein pääsemme vision tavoitteisiin.”

Kuntaliitto korostaa, että perusopetuksen kehittäminen ja vision käytännön toteuttaminen tapahtuvat kunnissa, sillä perusopetus on kuntien lakisääteinen tehtävä. Visiossa mainittu teknologian hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia opetuksen järjestämiseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Yhteistyöllä voidaan vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja varmistaa monipuoliset oppimismahdollisuudet kaikille oppilaille esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntämällä. Opetuksen järjestämisen kehittämisessä on tärkeää huomioida alueelliset tarpeet ja tukea kuntia uudenlaisten ratkaisujen käyttöönotossa.

Myönteisenä Kuntaliitto pitää sitäkin, että visiotyön lisäksi väestökehitystä ja oppimistuloksia tarkastelevat työryhmät tuottavat käytännön avauksia vision toteuttamiseksi kevään aikana. Toivomuksena on, että avaukset ovat hyvin yhteensovitettavissa vision kanssa.

Lisänä keskusteluun Kuntaliitto tuo toiveen, että tulevaisuudessa tarkasteltaisiin lainsäädäntöä kokonaisuutena.

”Kun perusopetuksen lainsäädäntöä on uudistettu vuosien mittaan vaiheittain, on se johtanut siihen, että perusopetuksen kokonaisuus on pirstaleinen”, toteaa Lindberg.

Kuntaliitto muistuttaa, että perusopetusta on tarkasteltava osana koko koulutuspolkua. Lainsäädännön ajantasaisuus on keskeistä. Pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää yhtenäistä näkemystä siitä, miten varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ulottuva koulutusjärjestelmä tukee lasten ja nuorten oppimista, hyvinvointia ja tulevaisuuden osaamista.

”Yhtään lasta ja nuorta ei ole varaa menettää. Siksi sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen ja osaamisen tasosta huolehtiminen on tärkeää juuri nyt, kun ikäluokat pienenevät merkittävästi. Väestömurros edellyttää pitkäjänteistä hallituskaudet ylittävää politiikkaa”, muistuttaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen.

