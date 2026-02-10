Commun Karoliina Kauhanen on Vuoden Hämäläinen - “Yksin ei voi auttaa jokaista, mutta jokainen voi auttaa yhtä”
11.2.2026 16:31:17 EET | Commu | Tiedote
Häme - Hämeen liitto ja Yle ovat valinneet Vuoden Hämäläiseksi Commu-sovelluksen perustajan Karoliina Kauhasen. Tunnustus myönnettiin työstään yhteisöllisyyden, naapuriavun ja arjen hyvän tekemisen edistämiseksi. Commu on Suomen suosituimmaksi kasvanut naapuriapusovellus.
Kauhanen on perustanut yhdessä ystäviensä Sami Ekmarkin ja Ronnie Nygrenin kanssa auttamisen sovellus Commun, digitaalisen alustan, jonka kautta ihmiset voivat pyytää ja tarjota apua omalla lähialueellaan. Sovelluksen tavoitteena on madaltaa avun pyytämisen ja tarjoamisen kynnystä sekä vahvistaa luottamusta ja yhteisöllisyyttä arjessa. Commun kautta on tähän mennessä tehty jo yli 50 000 hyvää tekoa eri puolilla Suomea.
Valintaperusteluissa korostettiin Kauhasen määrätietoista työtä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin eteen sekä hänen kykyään tuoda Hämettä esiin myönteisellä ja tulevaisuuteen katsovalla tavalla. Commu on kasvanut liikkeeksi, joka osoittaa, että auttamisen kulttuurille on vahva ja ajankohtainen tarve.
Palkinnon vastaanottaessaan Kauhanen halusi kiittää laajasti yhteisöä, jonka ansiosta työ on mahdollista.
“Tämä on kunnianosoitus kaikille Commun auttajille ja avun tarvitsijoille. Te olette osoittaneet, että yhteisöllisyydelle ja hyville teoille on suurempi tarve kuin koskaan. Suuren suuri kiitos myös niille hämäläisille paikkakunnille, jotka ovat lähteneet ensimmäisten mukana edistämään yhteisöllisyyttä, Ypäjälle, Forssalle ja Hausjärvelle", Kauhanen kiittää. "Tämä tuo luottamusta siihen, että teemme oikeita asioita.”
Lisää yhteisöllisyyttä, yksi hyvä teko kerrallaan - tavoitteena miljoonia hyviä tekoja
Commu -sovellus on maksuton ladata ja käyttää. Commu tarjoaa kunnille ja kaupungeille helpon ratkaisun yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Commun kautta asukkaat voivat matalalla kynnyksellä tulla yhteen ja auttaa toisiaan, luoden paikallisia yhteyksiä. Lisäksi Commu mahdollistaa hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattoreille kommunikoinnin kyselyiden ja uutisten avuin kuntalaisten kanssa, sekä datalähtöisen palvelukehityksen ja aktiivisuuden seurannan. Yhteistyö lisää osallisuutta ja tuo kunnan osaksi Suomen yhteisöllisin kunta -kisaa.
“Commun kautta on tehty yli 50 000 hyvää tekoa. Mietin joka päivä, miten pääsisimme viiteen miljoonaan hyvään tekoon. Haastankin jokaisen hämäläisen ja kaikki ympäri Suomen miettimään, mitä jos jokainen meistä tekisi tänä vuonna yhden hyvän teon? Yksin ei voi auttaa jokaista, mutta jokainen voi auttaa yhtä", Kauhanen summaa.
Vuoden Hämäläinen -tunnustus myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt Hämeen alueen elinvoimaa, kulttuuria tai yhteisöllisyyttä. Karoliina Kauhasen työ osoittaa, että teknologiaa voidaan käyttää rakentamaan luottamusta, vahvistamaan osallisuutta ja tekemään hyvän tekemisestä arkipäiväistä.
Vuonna 2024 Kauhanen oli ainoa suomalaisnainen, joka nostettiin Forbes 30under30 -listalle. Lisäksi Commu on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien tunnustuksen kansalaistoiminnan eteen, Best Solution for Sustainable Cities 2025 Tanskasta sekä Best Urban Tech Solution 2025 -palkinnon.
Karoliina Kauhanen
Commu on kotimainen auttamisen tori - lataa Commu nyt!
Commu on kotimainen mobiilisovellus, jonka avulla voit pyytää ja antaa apua lähialueellasi. Anna ja pyydä apua, juttele ja kuuntele, talkoile ja tee vapaaehtoistyötä. Commu tarjoaa kunnille helpon ratkaisun yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Commun kautta kotipaikkakuntasi asukkaat voivat matalalla kynnyksellä tulla yhteen, auttaa toisiaan ja luoda paikallisia yhteyksiä. Lisäksi Commu mahdollistaa kommunikoinnin kyselyiden ja uutisten avuin kuntalaisten kanssa, sekä datalähtöisen palvelukehityksen ja aktiivisuuden seurannan. Yhteistyö lisää osallisuutta ja tuo kunnan osaksi Suomen yhteisöllisin kunta -kisaa.
