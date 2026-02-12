Aito Säästöpankki kasvatti asiakasmääräänsä ja vahvisti asemaansa – yritysluottokanta kasvoi 10 prosenttia

Asuntolainaneuvotteluun jopa seuraavana päivänä

Haastajapankkina menestyäkseen Aito Säästöpankin on toimittava kilpailijoita paremmin: oltava ketterä, ratkaisukeskeinen ja aidosti henkilökohtainen.

”Meillä asiakkaiden asiat otetaan nopeasti haltuun, ja yhteydenottopyyntöihin vastataan keskimäärin vuorokaudessa. Asuntolainaneuvotteluun pääsee jopa seuraavana päivänä, ja asiakas saa usein alustavan lainapäätöksen saman tapaamisen aikana”, Aito Säästöpankin toimitusjohtajana 1. maaliskuuta aloittava Heini Piitulainen perustelee.

Panostus palvelun laatuun ja asiakasliiketoimintaan näkyi myös numeroissa: pankki sai vuoden 2025 aikana 3 500 uutta asiakasta ja asiakaskohtaamisten suositteluindeksi (NPS) oli 86,4. Pankin palvelukyky vahvistui entisestään, kun vuoden aikana työnsä aloitti 23 uutta säästöpankkiiria. Yksityispankkisopimusten määrä kasvoi 56 prosenttia ja asiakkaiden rahastosäästöt 11 prosenttia. Kun pk-yritysten luottokanta kasvoi valtakunnallisesti noin 2 prosentin vuosivauhtia, kasvoi Aito Säästöpankin yritysluottokanta 10 prosenttia. Suomalaisten kotitalouksien asuntolainat kasvoivat 0,1 prosenttia, Aito Säästöpankin asuntoluottokanta 6 prosenttia.

Vahva tuloskunto mahdollisti uudet strategiset avaukset Turussa ja Tampereella

Pankin tilikauden liikevoitto oli 18,8 miljoonaa euroa. Vaikka liikevoitto pieneni 3,1 miljoonaa euroa (–14 %) edellisvuodesta korkokatteen supistumisen ja kustannusten nousun vuoksi, tulos säilyi edelleen vahvana ja mahdollisti merkittävät strategiset investoinnit.

”Vuonna 2025 avasimme uuden konttorin Turun keskustaan ja kasvatimme konttoriverkostomme 17 konttoriin neljällä eri maakunta-alueella. Teimme merkittävän strategisen panostuksen ostamalla Muutos LKV:n, mikä vahvistaa asemaamme asuntomarkkinoilla erityisesti Tampereen seudulla”, Piitulainen kertoo.

Aito Säästöpankin tase kasvoi vuoden 2025 aikana 10 prosenttia ja oli vuoden lopussa 1 540,4 miljoonaa euroa (1 399,8). Myös vakavaraisuus vahvistui entisestään, ollen 25,13 prosenttia.

Lähes 900 000 euroa paikalliseen hyvinvointiin

Aito Säästöpankki ja sen omistajasäätiöt tukivat vuoden aikana liki 900 000 eurolla eri kohteita pankin toimialueella. Yhteensä tukea sai 242 kohdetta paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Lahjoituksilla tuettiin esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla toimivia ensi- ja turvakoteja.

”On hienoa nähdä, miten Hyvien tekojen kautta pystymme vahvistamaan alueiden elinvoimaa ja tukemaan arjen tärkeitä toimijoita. Vuosi 2025 oli monella tavalla ennätyksellinen ja vahvisti edelleen asemaamme kuluttajien ja yritysten pankkina”, kertoo Aito Säästöpankin helmikuun lopussa eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Pirkko Ahonen.