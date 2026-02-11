Arinan vuosi 2025: Palveluiden kehittäminen siivitti asiakasomistajien määrän ja hyödyt ennätyslukemiin
12.2.2026 09:00:05 EET | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Vuosi 2025 oli Arinalle vahvan kasvun aikaa. Asiakasomistajien määrä kasvoi yli 7 500 jäsenellä, asiakastyytyväisyys nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja luottamus Arinan palveluihin vahvistui entisestään. Palveluja käytettiin aktiivisesti, mikä näkyi myös maksettujen etujen määrässä: bonuksia ja maksutapaetua palautettiin asiakasomistajille ennätykselliset 39,5 miljoonaa euroa. Arinan strategian ytimessä oleva ihmisen keskiössä -ajattelu näkyi arjessa sujuvampana asiakaskokemuksena ja kehittyvänä palveluverkostona. Henkilöstölle se tarkoitti vakaata työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kehitystä. Vuoden merkittävä onnistuminen oli kuitenkin asiakkaiden ja asiakasomistajien kasvanut aktiivisuus: he käyttivät palveluja aiempaa enemmän, kokivat ne entistä toimivammiksi ja olivat mukana rakentamassa Arinasta parempaa arjen kumppania. Samalla he mahdollistivat pohjoisen elinvoimaa ja uusia investointeja.
Positiivisuuden kierre – luottamus näkyy asiakasomistajien hyödyissä ja eduissa
– Asiakasomistajamäärän kasvu ja asiakastyytyväisyys kertovat selkeästi pohjoissuomalaisten vahvasta luottamuksesta osuustoimintaan ja Arinaan. Yksi vahva merkki tästä on myös se, että syyskuussa 200 000. pohjoissuomalainen päätti liittyä Arinan asiakasomistajien joukkoon. Kun asiakkaat keskittävät asiointinsa meille, pystymme tuomaan hyödyt suoraan heidän arkeensa ja koko alueen hyväksi. Haluan kiittää niin henkilöstöä kuin asiakasomistajia. Ilman yhteistä panosta ja sitoutumista tämä kehitys ei olisi mahdollista, toimitusjohtaja Reima Loukkola toteaa.
Kun asiakasomistajat keskittävät ostoksensa, he saavat siitä suoraa hyötyä. Vuonna 2025 Arina maksoi asiakasomistajille bonuksia ja maksutapaetua yhteensä 39,5 miljoonaa euroa, ja yhteensä asiakasomistajahyödyt kasvoivat noin 0,4 miljoonalla eurolla.
– Asiakasomistajien valinnat mahdollistavat sen, että voimme palauttaa tuloksen alueelle ja kehittää palveluitamme. Tämä näkyy esimerkiksi investoinneissa uusiin palveluihin ja kehittämällä nykyisiä, tukemalla lasten ja nuorten hyvinvointia Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuen avulla sekä tarjoamalla asiakasomistajille edullisimman ruokakorin, tuote- ja palveluetujen sekä bonuksen ja maksutapaedun lisäksi etukampanjoita, kuten Bonus tuplana ja asiakasomistajapäivät, Loukkola lisää.
Pohjoissuomalaisten mahdollistamat investoinnit kehittävät aluetta
Arinan vahva taloudellinen pohja, asiakkaiden keskittäminen ja jäsenmäärän kasvu mahdollistivat investoinnit, jotka vaikuttivat suoraan koko Pohjois-Suomen elinvoimaan. Arinan investoinnit nousivat vuonna 2025 72,5 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa, että 3 vuoden strategiajakson aikana Arina on investoinut alueelle noin 217,5 miljoonaa euroa.
Arina toteutti vuonna 2025 laajoja rakennus- ja uudistushankkeita kymmenien paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Uudet toimipaikat, modernisoidut palvelut ja energiatehokkaammat kiinteistöt vahvistivat alueen vetovoimaa ja palveluiden saavutettavuutta koko toimialueella.
– Olemme sitoutuneet kehittämään palveluitamme pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaamme saavat jatkossakin laadukkaita ja sujuvia palveluja koko toimialueella ja että me pystymme vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa tehokkaasti ja kestävästi, sanoo talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.
Vuoden 2025 mittavin avaus päästiin toteuttamaan Raahessa marraskuussa, kun uusi Prismakeskus avattiin Mettalanmäelle. Prisman palvelujen lisäksi keskuksesta löytyvät parturi-kampaamo ja kauneushoitola Tälläämö, Pizza & Buffa -ravintola, Presso-kahvila, Asiakasomistajapalvelu- ja S-Pankkipiste sekä Prismakeskuksen pihalta löytyvät ABC-automaattiasema, ABC-lataus sekä ABC-Carwash. Vuoden aikana avattiin myös S-marketit Pelloon ja Oulun Jääliin, Presso-kahvila ja Pizza & Buffa -ravintola Kemin Prisman yhteyteen, ABC-latauspiste Muonioon ja Oulun Amarillosta löytyvä Sound Lounge. Vuoden 2025 aikana aloitettiin rakennustyöt mm. Oulun Hiukkavaaran, Kempeleen Zeniitin ja Levin S-markettien sekä Break Sokos Hotel Rukan osalta.
- Vuoden 2025 aikana olemme päässeet avaamaan uusia ravintoloita, uudistamaan olemassa olevia ravintoloitamme sekä aloittamaan Break Sokos Hotel Rukan rakennustyöt. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille entistä elämyksellisempiä ruokailu- ja majoituskokemuksia. On hienoa kehittää kokonaisuuksia, jotka tuovat alueelle uusia palveluja ja elämyksiä, toteaa toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.
– Ruoan verkkokaupan kehittäminen on meille strateginen painopiste ja olemme sen edelläkävijä koko Pohjois-Suomessa. Automaatioavusteinen keräilykeskuksemme sekä uudet nouto- ja digipalvelut parantavat asiakkaidemme arkea konkreettisesti. Oli myös upeaa päästä avaamaan alueelle täysin uusi Prismakeskus, joka on nostanut alueen palvelut täysin uudelle tasolle, tarjoten asiakkaille aidosti sujuvan ja nykyaikaisen ostoskokemuksen, sanoo marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso.
Arinalaisten vahva työtyytyväisyys luo perustan erinomaiselle asiakaskokemukselle
Arinassa henkilöstökokemus ja työhyvinvointi ovat keskeinen osa toimintaamme. Vuonna 2025 peräti 97 % arinalaisista osallistui työtyytyväisyyskyselyyn, ja tulokset asettuivat selvästi valtakunnallista tasoa paremmiksi.
– Henkilöstön työtyytyväisyys ja hyvinvointi ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Kun arinalaiset voivat hyvin ja henkilöstökokemus on vahva, näkyy se asiakkaillemme parempana palveluna. Siksi panostamme määrätietoisesti työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja sujuvaan arkeen. Yksi vahva osoitus arinalaisten yhteishengestä ja halusta kehittää omaa työpaikkaansa on se, että työtyytyväisyyskyselyssä he kertoivat avoimesti heille tärkeistä asioista ja nostivat esiin arvokkaita kehitystoiveita. Näiden asioiden eteen teemme systemaattisesti työtä kaikilla organisaatiotasoilla, kertoo henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.
Kaikki arinalaiset ovat tulospalkkiojärjestelmän piirissä ja vuonna 2025 tulospalkkioita maksettiin 2,7 miljoonaa euroa. Normaalin tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Arina maksoi henkilökunnalle helmikuussa 2025 ylimääräisenä tulospalkkiona lähes 1,5 miljoonaa euroa. Ylimääräinen tulospalkkio jaettiin kiitoksena vuoden 2024 erinomaisesta tekemisestä ja sen piirissä olivat kaikki arinalaiset, johtoryhmää lukuun ottamatta. Palkkio maksettiin suhteessa tehtyihin työtunteihin, mikä tarkoitti kokoaikaiselle työntekijälle 500 € ja keskimäärin noin 370 € ylimääräistä palkkiota.
Paikallinen toimija, joka rakentaa pohjoisen elinvoimaa yhdessä muiden kanssa
Arinan paikallisuus toteutuu vahvana; palvelut sijaitsevat ja suunnitellaan alueen tarpeisiin, verot jäävät alueelle ja hyödyt palautuvat suoraan omistajilleen. Yhteistyö ja tavoitteet alueen muiden toimijoiden, kuten kuntien ja kaupunkien, yritysten ja yhteisöjen kanssa on avointa ja suunnitelmallista. Yhdessä mahdollistetaan toimivat palvelut, elävät paikkakunnat ja hyvä arki pohjoisessa.
– Luomme tulevaisuuden Pohjois-Suomea investoimalla pitkäjänteisesti, kehittämällä palveluja yli suhdanteiden sekä rakentamalla yhdessä toimivaa ja vetovoimaista pohjoista. Olipa kyse asiakkaista, arinalaisista, paikallisista yhteisöistä, kunnista ja kaupungeista tai muista alueen yrityksistä, niin Arina haluaa olla luotettava kumppani, joka on läsnä arjessa, tänään ja tulevina vuosikymmeninä, Loukkola toteaa.
|
Arinan avainlukuja vuonna 2025
|
Lkm./M€
|
Kehitys %/kpl/M€
|
Asiakasomistajamäärä
|
204 297
|
+7 515 (nettokasvu)
|
Asiakasomistajatalouksien henkilömäärä
|
332 665
|
+5 807
|
Toimipaikkalukumäärä
|
189
|
+6
|
Asiointimäärä
|
46,6 milj.
|
+1,3 milj.
|
Asiointimäärä keskimäärin per päivä
|
127 433
|
+3 531 kpl
|
Palvelujen kehittäminen (investoinnit)
|
72,5 M€
|
-15,4 M€
|
Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset)
|
2 865
|
-55
|
Henkilöstömäärä kokoaikaisiksi muutettuna (aktiiviset, keskimäärin)
|
2 046
|
-18
|
Kesätyöntekijöitä ja työelämään tutustujia
|
1 506
|
+ 79
|
Palkat koko henkilöstölle
|
82,5 M€
|
-1,80 %
|
Tulospalkkiot koko henkilöstölle
|
2,7 M€ + 1,5 M€ vuodelta 2024
|
-0,2 M€
|
Liikevaihto
|
1092,0 M€
|
2,20 %
|
Verollinen vähittäismyynti
|
1333,0 M€
|
2,70 %
|
Bonusmyynti asiakasomistajille
|
906,4 M€
|
3,10 %
|
Asiakasomistajahyödyt
|
104,3 M€
|
2,20 %
|
Ylijäämä (tulos ennen veroja)
|
51,3 M€
|
-4,10 %
|
Osuustoiminnallinen tulos
|
155,7 M€
|
0,03 %
|
Paikallinen arvonluonti
|
347,4 M€
|
-15,1 M€
|
Verojalanjälki
|
143,5 M€
|
3,1 M€
Liite 1: Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti toimialoittain
|
Arinan vähittäismyynti 2025
|
M€
|
Kehitys %
|
Marketkauppa
|
990,2
|
+3,8 %
|
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
|
205,6
|
-2,9%
|
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
|
41,9
|
-2,3%
|
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
|
76,6
|
+7,8%
|
Muut palvelut
|
18,7
|
+0.5%
|
Yhteensä
|
1333
|
+2.7%
Lähde: Arinan tilastot 2025
Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos
|
Osuustoiminnallinen tulos 2025
|
M€
|
€/talous
|
Ruokakorin edullisuus
|
35,1
|
172
|
Tuote- ja palveluedut
|
29,7
|
146
|
Bonus ja maksutapaetu
|
39,5
|
193
|
Asiakasomistajahyödyt yhteensä
|
104,3
|
511
|
Ylijäämä (tulos ennen veroja)
|
51,3
|
251
|
Yhteensä
|
155,6
|
762
Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2025
Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti
|
Arinan paikallinen arvonluonti 2025
|
M€
|
Kehitys M€
|
Palkat
|
82,5
|
-1,5
|
Investoinnit
|
72,5
|
-15,4
|
Paikalliset hankinnat
|
76,5
|
1,2
|
Tulo- ja varallisuusverot
|
11,3
|
0,4
|
Asiakasomistajahyödyt
|
104,3
|
0,4
|
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys
|
0,3
|
-0,2
|
Yhteensä
|
347,4
|
-15,1
Lähde: Arinan tilastot 2025
Liite 4: Osuuskauppa Arinan verojalanjälki
|
Arinan verojalanjälki 2025
|
M€
|
Kehitys M€
|
Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut
|
28,5
|
1,9
|
Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista
|
14,5
|
1,4
|
Eläkevakuutusmaksut
|
14,5
|
-0,2
|
Työnantajan sairausvakuutusmaksut
|
1,5
|
0,7
|
Tulo- ja varallisuusverot
|
11,3
|
0,4
|
Yhteisöjen tulovero
|
9
|
0,3
|
Kiinteistövero
|
2,3
|
0,2
|
Välilliset verot
|
103,7
|
0,7
|
Tilitetty arvonlisävero
|
12,7
|
-1,4
|
Sähkövero
|
1,8
|
0
|
Polttonesteiden valmistevero
|
67,5
|
2,2
|
Alkoholivero
|
0,7
|
0
|
Tupakkavero
|
21
|
-0,1
|
Verot yhteensä
|
143,5
|
3,10
Lähde: Arinan tilastot 2025
