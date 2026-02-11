Arinan vuosi 2025: Palveluiden kehittäminen siivitti asiakasomistajien määrän ja hyödyt ennätyslukemiin

Positiivisuuden kierre – luottamus näkyy asiakasomistajien hyödyissä ja eduissa



– Asiakasomistajamäärän kasvu ja asiakastyytyväisyys kertovat selkeästi pohjoissuomalaisten vahvasta luottamuksesta osuustoimintaan ja Arinaan. Yksi vahva merkki tästä on myös se, että syyskuussa 200 000. pohjoissuomalainen päätti liittyä Arinan asiakasomistajien joukkoon. Kun asiakkaat keskittävät asiointinsa meille, pystymme tuomaan hyödyt suoraan heidän arkeensa ja koko alueen hyväksi. Haluan kiittää niin henkilöstöä kuin asiakasomistajia. Ilman yhteistä panosta ja sitoutumista tämä kehitys ei olisi mahdollista, toimitusjohtaja Reima Loukkola toteaa.

Kun asiakasomistajat keskittävät ostoksensa, he saavat siitä suoraa hyötyä. Vuonna 2025 Arina maksoi asiakasomistajille bonuksia ja maksutapaetua yhteensä 39,5 miljoonaa euroa, ja yhteensä asiakasomistajahyödyt kasvoivat noin 0,4 miljoonalla eurolla.

– Asiakasomistajien valinnat mahdollistavat sen, että voimme palauttaa tuloksen alueelle ja kehittää palveluitamme. Tämä näkyy esimerkiksi investoinneissa uusiin palveluihin ja kehittämällä nykyisiä, tukemalla lasten ja nuorten hyvinvointia Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuen avulla sekä tarjoamalla asiakasomistajille edullisimman ruokakorin, tuote- ja palveluetujen sekä bonuksen ja maksutapaedun lisäksi etukampanjoita, kuten Bonus tuplana ja asiakasomistajapäivät, Loukkola lisää.

Pohjoissuomalaisten mahdollistamat investoinnit kehittävät aluetta

Arinan vahva taloudellinen pohja, asiakkaiden keskittäminen ja jäsenmäärän kasvu mahdollistivat investoinnit, jotka vaikuttivat suoraan koko Pohjois-Suomen elinvoimaan. Arinan investoinnit nousivat vuonna 2025 72,5 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa, että 3 vuoden strategiajakson aikana Arina on investoinut alueelle noin 217,5 miljoonaa euroa.

Arina toteutti vuonna 2025 laajoja rakennus- ja uudistushankkeita kymmenien paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Uudet toimipaikat, modernisoidut palvelut ja energiatehokkaammat kiinteistöt vahvistivat alueen vetovoimaa ja palveluiden saavutettavuutta koko toimialueella.

– Olemme sitoutuneet kehittämään palveluitamme pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaamme saavat jatkossakin laadukkaita ja sujuvia palveluja koko toimialueella ja että me pystymme vastaamaan heidän muuttuviin tarpeisiinsa tehokkaasti ja kestävästi, sanoo talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.

Vuoden 2025 mittavin avaus päästiin toteuttamaan Raahessa marraskuussa, kun uusi Prismakeskus avattiin Mettalanmäelle. Prisman palvelujen lisäksi keskuksesta löytyvät parturi-kampaamo ja kauneushoitola Tälläämö, Pizza & Buffa -ravintola, Presso-kahvila, Asiakasomistajapalvelu- ja S-Pankkipiste sekä Prismakeskuksen pihalta löytyvät ABC-automaattiasema, ABC-lataus sekä ABC-Carwash. Vuoden aikana avattiin myös S-marketit Pelloon ja Oulun Jääliin, Presso-kahvila ja Pizza & Buffa -ravintola Kemin Prisman yhteyteen, ABC-latauspiste Muonioon ja Oulun Amarillosta löytyvä Sound Lounge. Vuoden 2025 aikana aloitettiin rakennustyöt mm. Oulun Hiukkavaaran, Kempeleen Zeniitin ja Levin S-markettien sekä Break Sokos Hotel Rukan osalta.

- Vuoden 2025 aikana olemme päässeet avaamaan uusia ravintoloita, uudistamaan olemassa olevia ravintoloitamme sekä aloittamaan Break Sokos Hotel Rukan rakennustyöt. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille entistä elämyksellisempiä ruokailu- ja majoituskokemuksia. On hienoa kehittää kokonaisuuksia, jotka tuovat alueelle uusia palveluja ja elämyksiä, toteaa toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

– Ruoan verkkokaupan kehittäminen on meille strateginen painopiste ja olemme sen edelläkävijä koko Pohjois-Suomessa. Automaatioavusteinen keräilykeskuksemme sekä uudet nouto- ja digipalvelut parantavat asiakkaidemme arkea konkreettisesti. Oli myös upeaa päästä avaamaan alueelle täysin uusi Prismakeskus, joka on nostanut alueen palvelut täysin uudelle tasolle, tarjoten asiakkaille aidosti sujuvan ja nykyaikaisen ostoskokemuksen, sanoo marketkaupan toimialajohtaja Mikko Polso.

Arinalaisten vahva työtyytyväisyys luo perustan erinomaiselle asiakaskokemukselle

Arinassa henkilöstökokemus ja työhyvinvointi ovat keskeinen osa toimintaamme. Vuonna 2025 peräti 97 % arinalaisista osallistui työtyytyväisyyskyselyyn, ja tulokset asettuivat selvästi valtakunnallista tasoa paremmiksi.

– Henkilöstön työtyytyväisyys ja hyvinvointi ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Kun arinalaiset voivat hyvin ja henkilöstökokemus on vahva, näkyy se asiakkaillemme parempana palveluna. Siksi panostamme määrätietoisesti työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja sujuvaan arkeen. Yksi vahva osoitus arinalaisten yhteishengestä ja halusta kehittää omaa työpaikkaansa on se, että työtyytyväisyyskyselyssä he kertoivat avoimesti heille tärkeistä asioista ja nostivat esiin arvokkaita kehitystoiveita. Näiden asioiden eteen teemme systemaattisesti työtä kaikilla organisaatiotasoilla, kertoo henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Salonen.

Kaikki arinalaiset ovat tulospalkkiojärjestelmän piirissä ja vuonna 2025 tulospalkkioita maksettiin 2,7 miljoonaa euroa. Normaalin tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Arina maksoi henkilökunnalle helmikuussa 2025 ylimääräisenä tulospalkkiona lähes 1,5 miljoonaa euroa. Ylimääräinen tulospalkkio jaettiin kiitoksena vuoden 2024 erinomaisesta tekemisestä ja sen piirissä olivat kaikki arinalaiset, johtoryhmää lukuun ottamatta. Palkkio maksettiin suhteessa tehtyihin työtunteihin, mikä tarkoitti kokoaikaiselle työntekijälle 500 € ja keskimäärin noin 370 € ylimääräistä palkkiota.

Paikallinen toimija, joka rakentaa pohjoisen elinvoimaa yhdessä muiden kanssa

Arinan paikallisuus toteutuu vahvana; palvelut sijaitsevat ja suunnitellaan alueen tarpeisiin, verot jäävät alueelle ja hyödyt palautuvat suoraan omistajilleen. Yhteistyö ja tavoitteet alueen muiden toimijoiden, kuten kuntien ja kaupunkien, yritysten ja yhteisöjen kanssa on avointa ja suunnitelmallista. Yhdessä mahdollistetaan toimivat palvelut, elävät paikkakunnat ja hyvä arki pohjoisessa.

– Luomme tulevaisuuden Pohjois-Suomea investoimalla pitkäjänteisesti, kehittämällä palveluja yli suhdanteiden sekä rakentamalla yhdessä toimivaa ja vetovoimaista pohjoista. Olipa kyse asiakkaista, arinalaisista, paikallisista yhteisöistä, kunnista ja kaupungeista tai muista alueen yrityksistä, niin Arina haluaa olla luotettava kumppani, joka on läsnä arjessa, tänään ja tulevina vuosikymmeninä, Loukkola toteaa.

Arinan avainlukuja vuonna 2025 Lkm./M€ Kehitys %/kpl/M€ Asiakasomistajamäärä 204 297 +7 515 (nettokasvu) Asiakasomistajatalouksien henkilömäärä 332 665 +5 807 Toimipaikkalukumäärä 189 +6 Asiointimäärä 46,6 milj. +1,3 milj. Asiointimäärä keskimäärin per päivä 127 433 +3 531 kpl Palvelujen kehittäminen (investoinnit) 72,5 M€ -15,4 M€ Henkilöstömäärä keskimäärin (aktiiviset) 2 865 -55 Henkilöstömäärä kokoaikaisiksi muutettuna (aktiiviset, keskimäärin) 2 046 -18 Kesätyöntekijöitä ja työelämään tutustujia 1 506 + 79 Palkat koko henkilöstölle 82,5 M€ -1,80 % Tulospalkkiot koko henkilöstölle 2,7 M€ + 1,5 M€ vuodelta 2024 -0,2 M€ Liikevaihto 1092,0 M€ 2,20 % Verollinen vähittäismyynti 1333,0 M€ 2,70 % Bonusmyynti asiakasomistajille 906,4 M€ 3,10 % Asiakasomistajahyödyt 104,3 M€ 2,20 % Ylijäämä (tulos ennen veroja) 51,3 M€ -4,10 % Osuustoiminnallinen tulos 155,7 M€ 0,03 % Paikallinen arvonluonti 347,4 M€ -15,1 M€ Verojalanjälki 143,5 M€ 3,1 M€

Liite 1: Osuuskauppa Arinan vähittäismyynti toimialoittain

Arinan vähittäismyynti 2025 M€ Kehitys % Marketkauppa 990,2 +3,8 % Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 205,6 -2,9% Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 41,9 -2,3% Matkailu- ja ravitsemiskauppa 76,6 +7,8% Muut palvelut 18,7 +0.5% Yhteensä 1333 +2.7%

Lähde: Arinan tilastot 2025

Liite 2: Osuuskauppa Arinan osuustoiminnallinen tulos

Osuustoiminnallinen tulos 2025 M€ €/talous Ruokakorin edullisuus 35,1 172 Tuote- ja palveluedut 29,7 146 Bonus ja maksutapaetu 39,5 193 Asiakasomistajahyödyt yhteensä 104,3 511 Ylijäämä (tulos ennen veroja) 51,3 251 Yhteensä 155,6 762

Lähde: S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri ja Arinan tilastot 2025

Liite 3: Osuuskauppa Arinan paikallinen arvonluonti

Arinan paikallinen arvonluonti 2025 M€ Kehitys M€ Palkat 82,5 -1,5 Investoinnit 72,5 -15,4 Paikalliset hankinnat 76,5 1,2 Tulo- ja varallisuusverot 11,3 0,4 Asiakasomistajahyödyt 104,3 0,4 Sponsorointi ja hyväntekeväisyys 0,3 -0,2 Yhteensä 347,4 -15,1

Lähde: Arinan tilastot 2025

Liite 4: Osuuskauppa Arinan verojalanjälki

Arinan verojalanjälki 2025 M€ Kehitys M€ Ennakonpidätykset ja työnantajamaksut 28,5 1,9 Tilitetyt ennakonpidätykset palkoista 14,5 1,4 Eläkevakuutusmaksut 14,5 -0,2 Työnantajan sairausvakuutusmaksut 1,5 0,7 Tulo- ja varallisuusverot 11,3 0,4 Yhteisöjen tulovero 9 0,3 Kiinteistövero 2,3 0,2 Välilliset verot 103,7 0,7 Tilitetty arvonlisävero 12,7 -1,4 Sähkövero 1,8 0 Polttonesteiden valmistevero 67,5 2,2 Alkoholivero 0,7 0 Tupakkavero 21 -0,1 Verot yhteensä 143,5 3,10

Lähde: Arinan tilastot 2025

LIITE: Osuuskauppa Arinan vuosikatsaus 2025