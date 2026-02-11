Vienti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä – palveluvienti nousi ennätystasolle

Kutsu: Suomen talouden kehitys 2025 – tiedotustilaisuus 27.2.2026 4.2.2026 10:16:05 EET | Kutsu

Miten Suomen taloudella meni vuonna 2025 – kasvoiko bruttokansantuote? Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Vaikuttiko kauppasota ulkomaankauppaan? Tule kuulemaan tuoreimmat tiedot!