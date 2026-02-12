Onko Kangasala Suomen yhteisöllisin? Uusi sovellus tekee naapuriavusta helppoa

Kangasalan kaupunki on aloittanut yhteistyön kotimaisen Commu-sovelluksen kanssa tarjotakseen asukkailleen helpon ja turvallisen tavan pyytää ja antaa naapuriapua. Commu on mobiili- ja verkkosovellus, joka tuo avun pyytämisen ja tarjoamisen suoraan arkeen, muutamalla napin painalluksella.

Sovelluksen avulla kangasalalaiset voivat pyytää ja tarjota apua monenlaisiin arjen tilanteisiin, esimerkiksi kodin pieniin askareisiin, ulkoilu- tai juttuseuraksi, lastenhoitoon, lemmikkien hoitoon tai talkooavuksi paikallisiin tapahtumiin ja yhdistyksiin.

"Kangasalla haluamme vahvistaa arjen yhteisöllisyyttä, ja Commu tarjoaa siihen toimivan ja helposti lähestyttävän alustan. Yksinäisyys koskettaa yhä useampaa, ja meille muuttaa paljon uusia asukkaita, joilla ei vielä ole omaa verkostoa. Sovelluksen kautta ihmiset voivat matalalla kynnyksellä löytää merkityksellistä tekemistä, vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa arjen turvallisuuden tunnetta. Yhteistyöllä Commun kanssa haluamme rakentaa yhteisön, jossa jokainen voi tuntea kuuluvansa joukkoon ja olla mukana luomassa hyvää arkea yhdessä muiden kanssa", kertoo hyvinvointikoordinaattori Marjut Hietaniemi.

Commun kautta avun pyytäminen ja tarjoaminen tapahtuu turvallisesti. Käyttäjät voivat halutessaan vahvistaa henkilöllisyytensä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mikä erottaa alustan monista muista sosiaalisen median kanavista.

Tavoitteena madaltaa kynnystä pyytää ja antaa apua.

Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä ja tehdä hyvistä teoista näkyvä osa kangasalalaisten arkea. Digitaalinen alusta tarjoaa helpon tavan kohdata toisensa avun merkeissä, silloinkin, kun avun pyytäminen kasvokkain tuntuu vaikealta. Commu on jo nyt kaikkien ilmaiseksi ladattavissa ja käytettävissä.

Commun perustaja Karoliina Kauhanen kannustaa kaikkia kangasalalaisia mukaan.

“Commu tuo hyvien tekojen mahdollisuudet suoraan jokaisen taskuun. Toivomme, että sovellus innostaa kangasalalaisia pitämään huolta toisistaan ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä arjessa,” Kauhanen sanoo. “Pienilläkin arjen hyvillä teoilla on iso merkitys. Commun kautta voi sopia esimerkiksi, lenkki- tai juttuseurasta ikäihmisille, lastenhoitoavusta perheille, lemmikkien hoidosta tai pienistä kodin korjaustöistä, kuten lampun vaihdosta tai lumien kolaamisesta.”

Commu-yhteistyön myötä Kangasala osallistuu vuoden 2026 Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun. Kilpailussa palkitaan kunta, jossa tehdään vuoden aikana eniten hyviä tekoja Commu-sovelluksen kautta. Voittajakunta julkistetaan loppuvuodesta 2026, ja 3000 euron palkintopotti on tarkoitettu yhteisölliseen hyvään, kuten lahjoituksiin tai stipendeihin paikallisille toimijoille.

Näin pääset mukaan Commuun!