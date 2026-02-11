Vihreiden Tynkkynen: vihreä siirtymä tarjoaa Suomen taloudelle kantoraketin, kunhan Orpon hallitus nostaa jalan jarrulta
12.2.2026 11:02:33 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Tänään julkistettujen tietojen mukaan vihreän siirtymän teolliset investoinnit ylsivät viime vuonna Suomessa ennätystasolle. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen katsoo lukujen osoittavan, että vihreä siirtymä voi tarjota Suomen taloudelle jättipotin – jos vain hallitus tarttuu tosissaan sen edistämiseen.
Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreiden tietojen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna vihreän siirtymän teollisia investointeja ennätysmäärä, yli kahdeksan miljardin euron edestä. Uusia hankkeita laitettiin vuoden aikana vireille 24 miljardin euron edestä.
– Vihreän siirtymän investoinnit ovat harvoja valopilkkuja muuten niin synkässä Suomen taloudessa. EK:n tuoreet luvut osoittavat jälleen kerran, miltä suunnalta Suomen kannattaa hakea uutta puhtia talouteen, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen katsoo.
EK:n seurannan mukaan tänä vuonna investointitaso olisi notkahtamassa rajusti vain runsaaseen viiteen miljardiin euroon. Keskeinen selittävä tekijä on tuulivoimainvestointien hyytyminen.
– Menestys vihreän siirtymän investointien kotiuttamisessa vaatii jatkuvaa työtä. Valitettavasti Orpon hallitus on ahkeroinut tekemällä investointeja hyydyttäviä päätöksiä. Esimerkiksi alueidenkäyttölaissa hallitus asettaa kansallisella lisäsääntelyllä investointijarrun miljardien maatuulihankkeille, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen moittii.
Investointien kannalta ratkaisevaa on selkeä, ennakoitava ja houkutteleva toimintaympäristö. Tynkkysen mukaan politiikassa ei ole varaa soutamiseen ja huopaamiseen, jos vihreän siirtymän investointeja halutaan Suomeen myös tulevaisuudessa.
– Jo päätetyissä ilmastotoimissa pakittaminen ja flirttailu hiilineutraaliustavoitteen hylkäämisellä ovat myrkkyä investoinneille. Hyvä hallitus: nyt on aika nostaa jalka jarrulta ja siirtää se kaasupolkimelle vihreän siirtymän investointien vauhdittamiseksi. Yksi konkreettinen päätös olisi jatkaa vihreän siirtymän investointien verokannustinta, Tynkkynen peräänkuuluttaa.
EK:n vihreiden investointien dataikkunassa tilastoihin luetaan myös hankkeita, joiden kestävyyteen liittyy kysymysmerkkejä, kuten datakeskukset ja kartonkitehdas.
– Vihreä siirtymä on ympäristön ja talouden kannalta sekä välttämätön että hyödyllinen. Päättäjien tehtävä on kuitenkin varmistaa, että se on myös todella kestävää, Tynkkynen muistuttaa.
EK:n luvuista käy ilmi, että selvästi eniten uusia vihreän siirtymän hankkeita julkistettiin vuonna 2023, edellisen hallituksen viimeisenä vuonna. Orpon hallituksen kaudella uusien julkistettujen hankkeiden rahallinen arvo on romahtanut.
– Tiedot miljardi-investoinneista vihreään siirtymään ovat rohkaisevia. Silti lukujen valossa täytyy kysyä: kuinka paljon suurempia investoinnit Suomeen voisivatkaan nyt olla, jos maassa olisi hallitus, joka edistäisi niitä määrätietoisesti ja johdonmukaisesti, Tynkkynen päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hopsu: Peruskoulun tulevaisuusvisio on onnistunut, muttei yksin riitä, jos resurssit kouluissa vähenevät11.2.2026 14:30:41 EET | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön Peruskoulun tulevaisuustyö -hankkeen tänään julkaistussa loppuraportissa esiteltiin visio peruskoulusta vuoteen 2045 saakka. Vihreiden opettajataustainen kansanedustaja Inka Hopsu kiittää vision painotusta yhteisöllisyyden ja sivistyksen vahvistamisesta, mutta ilmaisee huolensa peruskoulutuksen tulevaisuudesta kuntien valtionosuuksin kohdistuneiden leikkausten myötä.
Virta tyrmää Juuson työryhmän raportin: Hallituksen ei ole mitään käsitystä siitä, mitä lastensuojelun tai sosiaalihuollon kentällä tapahtuu11.2.2026 11:34:20 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tyrmää sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkaiseman työryhmäraportin, jonka säästötavoitteet osuvat jälleen kaikkein heikoimassa asemassa oleviin suomalaisiin kuten lastensuojelun asiakkaisiin. Raportti paljastaa, että hallituksen tavoittelemasta 100 miljoonan euron säästöstä on löydetty hallinnollisin keinoin vain puolet, mikä on pakottanut ministeriön esittämään liitteissään rajuja heikennyksiä palveluihin.
Sofia Virta: Hallituksen on aika kuunnella ratkaisuja suurtyöttömyyden hoitoon10.2.2026 15:35:13 EET | Tiedote
Suomen työttömyystilanne on Euroopan unionin heikoin ja jatkaa heikkenemistään. Vihreiden Sofia Virta odottaa hallitukselta nopeita toimia. Vihreät esittää rakennusalan elvytyspakettia, koulutusmahdollisuuksien parantamista ja työttömyysturvan suojaosan palauttamista. Virta kummastelee, miksi työllisyystilanteesta välikysymyksen jättävä keskusta ei pysty oppositiopuolueiden väliseen yhteistyöhön.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tapasi Gossip Girl -tähti Penn Badgleyn – tästä tapaamisessa oli kyse10.2.2026 14:23:19 EET | Tiedote
Tapaamisessa Virta ja Badgley keskustelivat muun muassa polarisaatiosta ja dialogin merkityksestä yhteiskunnassa ja politiikassa.
Vihreiden Hyrköltä yksinkertainen ratkaisu miljardin verovajeeseen: ”Välittääkö hallitus enemmän varakkaiden veroaleista kuin Suomen taloudesta?”10.2.2026 13:00:02 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi lisätalousarviota, jonka mukaan verotuotot vuonna 2026 vähenevät lähes miljardilla. Hän vaatii hallitukselta toimia veropohjan vahvistamiseksi ja ehdottaa tehottoman yhteisöveroalennuksen perumista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme