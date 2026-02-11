Vihreiden Tynkkynen: vihreä siirtymä tarjoaa Suomen taloudelle kantoraketin, kunhan Orpon hallitus nostaa jalan jarrulta

Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreiden tietojen mukaan Suomeen tehtiin viime vuonna vihreän siirtymän teollisia investointeja ennätysmäärä, yli kahdeksan miljardin euron edestä. Uusia hankkeita laitettiin vuoden aikana vireille 24 miljardin euron edestä.

– Vihreän siirtymän investoinnit ovat harvoja valopilkkuja muuten niin synkässä Suomen taloudessa. EK:n tuoreet luvut osoittavat jälleen kerran, miltä suunnalta Suomen kannattaa hakea uutta puhtia talouteen, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen katsoo.

EK:n seurannan mukaan tänä vuonna investointitaso olisi notkahtamassa rajusti vain runsaaseen viiteen miljardiin euroon. Keskeinen selittävä tekijä on tuulivoimainvestointien hyytyminen.

– Menestys vihreän siirtymän investointien kotiuttamisessa vaatii jatkuvaa työtä. Valitettavasti Orpon hallitus on ahkeroinut tekemällä investointeja hyydyttäviä päätöksiä. Esimerkiksi alueidenkäyttölaissa hallitus asettaa kansallisella lisäsääntelyllä investointijarrun miljardien maatuulihankkeille, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen moittii.

Investointien kannalta ratkaisevaa on selkeä, ennakoitava ja houkutteleva toimintaympäristö. Tynkkysen mukaan politiikassa ei ole varaa soutamiseen ja huopaamiseen, jos vihreän siirtymän investointeja halutaan Suomeen myös tulevaisuudessa.

– Jo päätetyissä ilmastotoimissa pakittaminen ja flirttailu hiilineutraaliustavoitteen hylkäämisellä ovat myrkkyä investoinneille. Hyvä hallitus: nyt on aika nostaa jalka jarrulta ja siirtää se kaasupolkimelle vihreän siirtymän investointien vauhdittamiseksi. Yksi konkreettinen päätös olisi jatkaa vihreän siirtymän investointien verokannustinta, Tynkkynen peräänkuuluttaa.

EK:n vihreiden investointien dataikkunassa tilastoihin luetaan myös hankkeita, joiden kestävyyteen liittyy kysymysmerkkejä, kuten datakeskukset ja kartonkitehdas.

– Vihreä siirtymä on ympäristön ja talouden kannalta sekä välttämätön että hyödyllinen. Päättäjien tehtävä on kuitenkin varmistaa, että se on myös todella kestävää, Tynkkynen muistuttaa.

EK:n luvuista käy ilmi, että selvästi eniten uusia vihreän siirtymän hankkeita julkistettiin vuonna 2023, edellisen hallituksen viimeisenä vuonna. Orpon hallituksen kaudella uusien julkistettujen hankkeiden rahallinen arvo on romahtanut.

– Tiedot miljardi-investoinneista vihreään siirtymään ovat rohkaisevia. Silti lukujen valossa täytyy kysyä: kuinka paljon suurempia investoinnit Suomeen voisivatkaan nyt olla, jos maassa olisi hallitus, joka edistäisi niitä määrätietoisesti ja johdonmukaisesti, Tynkkynen päättää.