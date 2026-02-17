Toimitusvarmuus paranee Kangasniemellä — Järvi-Suomen Energia investoi 1,75 miljoonaa euroa sähköverkkoon
19.2.2026 08:24:00 EET | Järvi-Suomen Energia | Tiedote
Järvi-Suomen Energia parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta Kangasniemellä. Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva yhtiö kehittää alueen sähköverkkoa osana laajaa toimitusvarmuusinvestointien kokonaisuutta.
Kangasniemellä, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu valmiiksi jo aiempina vuosina. Nyt työt keskittyvät haja-asutusalueille sähköä syöttäviin keskijänniterunkoverkkoihin. Verkkoa maakaapeloidaan ja metsiä halkoneita ilmajohtolinjoja siirretään teiden varsille.
Toimivampaa sähköverkkoa rakennetaan tänä vuonna Kangasniemen kuntakeskuksen pohjoispuolella, Rutakosken alueella. Uutta keskijännitteistä runkoverkkoa rakennetaan maakaapelilla. Työt keskittyvät pääosin Rutakoskentien, Siikaseläntien ja Kivimäentien varsille. Hakkuut ja puuston poisto alkavat kevättalvella. Kivinen ja kallioinen maasto luo omat haasteensa työmaalle, ja kalliota joudutaan louhimaan hieman enemmän kuin keskimäärin verkostotyömailla.
Maakaapeliojaa kaivetaan 30 kilometriä. Ilmajohtoa rakennetaan pieni, noin neljän kilometrin mittainen haara. Hanke on jatkoa viime vuonna valmistuneelle Synsiön verkostorakennushankkeelle.
Vanhaa verkkoa puretaan yhteensä 40 kilometriä. Verkon siirtäminen teiden varsiin vapauttaa metsä- ja peltomaata hyötykäyttöön.
Investoinnin arvo on noin 1,75 miljoonaa euroa. Verkostotyömaan alueella on 105 Järvi-Suomen Energian asiakaskohdetta, joista osa on loma-ajan asuntoja.
– Kangasniemen hanke parantaa toimitusvarmuutta merkittävästi laajalla alueella. Uusi verkko on asiakkaiden käytössä vuoden loppuun mennessä, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Mikko Höylä.
Hankkeen urakoitsijana toimii Elvera Oy. Hankkeeseen osallistuu myös Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa alueelle nopean tietoliikenneyhteyden mahdollistavaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeilla minimoidaan kaivuutöistä asukkaille aiheutuvaa haittaa ja parannetaan kustannustehokkuutta.
Verkonrakennustyöt valmistuvat vuoden 2026 loppuun mennessä. Käytöstä poistuva ilmajohtolinja puretaan talven 2027 aikana, ja viimeistelytyöt valmistuvat kesään 2027 mennessä.
Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti
Sähköverkon rakentaminen vaihtelevissa maasto-olosuhteissa on haastavaa. Haja-asutusalueilla verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita hyödyntäen. Maakaapeloinnin lisäksi metsien keskelle aikoinaan rakennettuja ilmajohtoja siirretään teiden varsille, missä niiden huolto on helpompaa ja vikojen korjaaminen nopeampaa.
Työmaa-alueella liikkuvilta toivotaan varovaisuutta ja nopeusrajoitusten huomioimista. Järvi-Suomen Energia huolehtii, että työmaa-alueet on merkitty asianmukaisesti ja toteutettu turvallisuus edellä.
Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2026 aikana sähköverkkoon noin 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 750 kilometriä. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.
Mikko Höylä, projektipäällikkö, Järvi-Suomen Energia Oy, Puh: 010 210 4375, mikko.hoyla@sssoy.fi
Lisätietoja julkaisijasta
Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat noin 28 500 kilometrin mittaisesta sähköverkosta ja sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Rakennamme perustaa Järvi-Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa säävarma ja älykäs sähköverkko mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut, vihreän murroksen ja kuluttajien kasvavan roolin energiantuottajana. Liikevaihtomme on noin 140 miljoonaa ja työntekijöitä meillä on noin 20.
