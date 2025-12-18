Luovuus, strategia ja tulokset kohtasivat – Effie Awards Finland 2025 kruunasi tehokkaimman markkinoinnin

Puuilon vahva ja pitkäjänteinen markkinointityö palkittiin Effie-kilpailussa Grand Effiellä sekä erikoissarjan kullalla. Tuomaristo korosti erityisesti Puuilon poikkeuksellisen selkeää strategiaa, oivaltavaa ideaa ja johdonmukaista toteutusta, jotka ovat yhdessä luoneet erottuvaa ja mieleenpainuvaa markkinointia. Samalla työ osoittaa, miten markkinoinnin kumuloituva vaikutus syntyy, kun tekemistä ei aloiteta joka vuosi alusta. Toinen kultainen Effie-palkinto jaettiin tänä vuonna Ebike Centerin Vastamäet eivät pysäytä työsuhdepyöräilyä-kampanjalle, jonka toteutti hasan & partners.

"Vuoden 2025 Effie-voittajatöissä luovuus, strategia ja tuloksellisuus muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Voittajat näyttävät, että markkinointi voi olla sekä kulttuurisesti merkityksellistä että tehokkaasti liiketoimintaa kasvattavaa – ja parhaimmillaan pitkäjänteisesti rakennettua, rohkeasti erottuvaa ja syvälliseen insightiin nojaavaa. Selkeät konseptit, johdonmukainen toteutus ja kyky koskettaa yleisöjä toimii niin kaupallisissa kuin yhteiskunnallisissa kokonaisuuksissa," kommentoi kilpailun päätuomari ja KONEen Global Head of Brand Experience, Annika Payn.

"Tuomaristossa oli inspiroivaa nähdä, kuinka korkealle suomalaisen markkinoinnin strateginen taso on noussut. Tänä vuonna short-listattujen töiden rohkeus ja pitkäjänteisyys tekivät suuren vaikutuksen. Näissä caseissa uskallettiin tehdä selkeitä, kunnianhimoisia valintoja ja seistä niiden takana — juuri tällaista päämäärätietoisuutta ja erottumista soisi nähtävän laajemmin myös suomalaisessa yrityskentässä. Effie-kilpailun ytimessä on markkinoinnin mitattava tuloksellisuus, ja siksi Sanoma haluaa olla mukana tätä työtä tukemassa. Meille Effie on tärkeä alusta, joka näyttää, miten strateginen, luovasti toteutettu ja huolella mitattu markkinointiviestintä voi aidosti kasvattaa liiketoimintaa. On ilo nähdä, miten markkinoinnin vaikuttavuus tehdään Suomessa vuosi vuodelta näkyvämmäksi ja todennettavammaksi — ja miten paljon voimme toisiltamme oppia," summaa Director, B2B Marketing Leena Koskinen, Sanoma Media Finland.

Effie Awards Finland 2025 voittajat

GRAND EFFIE

EN. TUUN. Huumorista strategiaksi ja vakavasti otettaviin tuloksiin.

Puuilo & Filmo & WPP Media, Sherpa, OIKIO Digital Performance Agency, Bad agency, Klikattavaa

Tämä työ on noussut moderniksi benchmarkiksi suomalaisessa markkinoinnissa. Johdonmukainen, vähän pähkähullu ja kansanomainen tekeminen on rakentanut ikonisen brändin, jossa jokainen kampanja vahvistaa edellistä. Tuloksena on erottuva, hymyä herättävä ja kaupallisesti tehokas kokonaisuus, josta monen brändin kannattaisi ottaa oppia.

ERIKOISSARJA

KULTA

EN. TUUN. Huumorista strategiaksi ja vakavasti otettaviin tuloksiin.

Puuilo & Filmo & WPP Media, Sherpa, OIKIO Digital Performance Agency, Bad agency, Klikattavaa

Suomalaisessa markkinointikentässä poikkeuksellinen ja pitkäjänteisesti rakennettu kokonaisuus. Selkeä strategia, vahva oivallus ja johdonmukainen toteutus ovat synnyttäneet erottuvaa, mieleenpainuvaa markkinointia, jossa brändiä rakentava ja taktinen tekeminen tukevat toisiaan saumattomasti. Tulokset osoittavat, miten kumuloituva vaikutus syntyy, kun markkinointia ei aloiteta joka vuosi alusta.

HOPEA

Tilipäivä

S-ryhmä & NoA | Bob the Robot, OMD Finland Oy, Grilli Films, Pictures Helsinki, Mjölk

Strategisesti vahva ja selkeästi vaiheistettu kokonaisuus, jossa uniikki insight ja johdonmukainen toteutus kohtaavat vaikeasti tavoitettavan kohderyhmän. Monivuotinen tekeminen tuo strategian eläväksi poikkeuksellisella konseptuaalisella kirkkaudella ja tuottaa vaikuttavia tuloksia kustannustehokkaasti. Oman henkilökunnan osallistaminen vahvistaa työn uskottavuutta ja kulttuurista relevanssia, ja kokonaisuus rakentaa kestävää brändiarvoa tulevaisuuteen voittamalla kuluttajan jo nuorena.

HOPEA

Hartwall Vichy - Suomen vahvin vesi

Hartwall Oy & NoA | Bob the Robot, Mindshare Finland, Miltton, Insait, Veikko Kähkönen

Vuosien systemaattinen tekeminen on tuottanut kiistattomia liiketoiminnallisia tuloksia ja kasvattanut markkinaosuutta johdonmukaisen brändinrakennuksen avulla. Strateginen ydin kiteytyy elegantisti konseptiin, joka sitoo ikonisen tuotteen luontevasti moderniin elämäntyyliin. Kokonaisuus on tyylipuhdas ja viimeistelty: perinteitä kunnioittava, mutta rohkeasti eteenpäin katsova esimerkki siitä, miten klassikkobrändi uudistuu uskottavasti ja vaikuttavasti.

PRONSSI

Posti – Välitämme

Posti & IVALO Creative Agency, DENTSU (Finland)

Poikkeuksellisen rohkea ja vaikuttava brändityö on nostanut brändin yritysstrategian ja kulttuurimuutoksen ytimeen. Keskeisenä kohderyhmänä on oma henkilöstö, mikä tekee tekemisestä uskottavaa ja aidosti brändijohtoista. Johdon vahva sitoutuminen ja sisäisen sekä ulkoisen viestinnän saumaton yhdistäminen ovat mahdollistaneet kokonaisvaltaisen transformaation, joka on tuottanut konkreettisia ja laaja-alaisia hyötyjä koko organisaatiolle. Työ osoittaa vakuuttavasti, että brändi on parhaimmillaan yrityksen keskeinen kasvunajuri, ei vain visuaalinen pinta, vaan strateginen ydin, josta monen organisaation olisi syytä ottaa oppia.

KUNNIAMAININTA

Oikotiestä Oikotiä - ja se markkinajohtajaksi viä.

Vend Marketplaces Oy & Make it Simple Oy, I am Zebra, FilmDome Oy, Onni Wiljami photography

Insight, tavoiteasetanta, strategia ja luova toteutus ovat täydellisessä synkassa. Mieleenpainuva ja koko kansaa viihdyttävä toteutus ja konsepti on johdonmukaisesti sovellettu koko maan kattavasta tekemisestä lokaaleihin fokusalueisiin. Työ osoittaa, miten määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti voidaan viedä oman toimialan johtajuus huippuunsa, joka samalla hivelee suomalaista sielunmaisemaa.

KUNNIAMAININTA

Cancer for Sale: Twisting Children’s Fashion Ads into a Sale for Life

AAMU Pediatric Cancer Foundation & United Imaginations, Musuta, Ivalo Creative, Pablo Films, BookUs

Insight on käännetty vakavan aiheen ympärillä pysäyttäväksi ja tunteita herättäväksi viestiksi. Luova toteutus on raudankova: idea on yksinkertainen, selkeä ja nerokkaasti rakennettu, paljastaen viestin yllättävällä tavalla. Kokonaisuus on hiottu viimeistä yksityiskohtaa myöten ja tavoittaa laajan yleisön juuri oikealla hetkellä, luoden vahvaa tunnetason resonanssia.

KAUPPA & KULUTTAJA

HOPEA

Kia EV3 - Hävyttömän tehokas autolanseeraus

Astara Finland & Folk Finland, ToinenPHD

Rohkea altavastaajan lähestymistapa haastaa markkinan konventioita ja hyödyntää kohderyhmän insightin täsmällisesti. Selkeä haaste ja konsepti, joka toteutettu johdonmukaisesti kaikissa kosketuspisteissä, tuottaen poikkeuksellisen vahvoja tuloksia haastavassa markkinatilanteessa. Kansainvälisesti huolellinen lokalisointi ja kilpailun tietoinen kärjistäminen luovat uskottavan ja pitkäjänteisen pohjan erottuvalle markkinoinnille rajallisella budjetilla.

PRONSSI

DNA Paha Nörtti –86

DNA Oyj & Folk Finland, Dagmar, Aste Helsinki Oy, Kuubi Oy, Otto Tuotanto Oy, Troot Finland Oy

Kampanjan vahvuus on brändille tuttu jatkumo, jossa huumori ja kielikuvat toimivat saumattomasti ja luovat helposti tunnistettavan luovan alustan. Poikkeuksellisen johdonmukainen ja monikanavainen toteutus tekee vaikeasta markkina-asemasta mahdollisuuden, tarttuen ajankohtaiseen huoleen ja viestimällä turvallisuuden hyödyt selkeästi ilman hintatarjouksia. Toteutus resonoi laajasti, kasvattaa huomioarvoa ja muistettavuutta, ja osoittaa, miten vahva konsepti voidaan viedä läpi koko asiakaspolun tehokkaasti ja elämyksellisesti.

POSITIIVINEN MUUTOS

PRONSSI

Sytytä valo – How a cry for help became a national movement for youth mental health.

Mieli ry & Kaski Creative Agency, Rudolf Helsinki, PMMP – Warner Music Finland, Kuumaa – Universal Music Group

Upea ja ammattimaisesti toteutettu kokonaisuus osuu tarkasti kohderyhmään ja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen. Kampanja mobilisoi tehokkaasti sekä suuren yleisön että päättäjät, ja sen vaikuttavuus näkyy kiistattomissa tuloksissa. Vahva toteutus sai ihmiset oikeasti liikkeelle ja osoittaa, miten oivaltava idea voi luoda laajaa yhteiskunnallista resonanssia.

TUOTTEET & PALVELUT

KULTA

Ebike Center – vastamäet eivät pysäytä työsuhdepyöräilyä

Ebike Center & hasan & partners, Hopkins

Rohkea ja nopea reagointi markkinatilanteen muutokseen yhdistettynä määrätietoiseen investointiin tuotti erinomaisia kaupallisia tuloksia. Monikanavainen toteutus, strateginen hinnoittelu ja kohdennettu kampanja osoittavat, miten markkinointi voi toimia koko liiketoiminnan kasvunajurina. Työ on vakuuttava esimerkki siitä, miten määrätietoinen, rohkea ja ajoitettu toiminta voi muuttaa vaikean tilanteen mahdollisuudeksi ja luoda ansaittua liiketoiminnallista vaikutusta.

HOPEA

Kia EV3 - Hävyttömän tehokas autolanseeraus

Astara Finland & Folk Finland, ToinenPHD

Poikkeuksellisen räväkkä ja rohkea viestinnällinen lähestyminen rikkoo alansa konventioita ja herättää keskustelua. Strateginen idea on selkeä, provosoiva ja riskin tasapainottaminen onnistui taitavasti, mikä vahvistaa brändin asemaa rohkeana vaihtoehtona. Luova toteutus, monikanavainen lähestymistapa ja selkeä strateginen näkemys vievät kokonaisuuden tehokkaasti läpi koko kampanjan, osoittaen samalla, miten kansainvälinen lokalisointi voidaan tehdä oivaltavasti ja tuloksellisesti.

PRONSSI

Vaietut vuodet – strategisella yhteispelillä vaihdevuosien ajatusjohtajaksi

Terveystalo Oyj & TBWA\Helsinki & Sanoma Media Finland, NØRR3, Cocoa Media Productions Oy

Työ osoittaa vahvaa strategista ymmärrystä siitä, että merkittävä kasvu syntyy, kun palvelukehitys, hoitopolut, henkilöstön osaaminen ja markkinointi toimivat saumattomasti yhteen. Holistinen lähestymistapa on työn selkeä vahvuus, ja se toimii loistavana esimerkkinä toimialan luovasta ratkaisusta, rohkeasta ajatusjohtajuudesta ja ensimmäisen liikkujan hetkestä. Insightit stigmoista ja vahva strateginen linja tekevät kokonaisuudesta vakuuttavan, ja 360-toteutus vie idean läpi koko kampanjan saumattomasti.

PRONSSI

Mainonnasta ruoan verkkokaupan veturi

SOK & N2 Creative, OMD (Finland), N2 Studio, Aste Helsinki Oy

Case osoittaa vahvaa tavoiteasetantaa, syvää markkinaymmärrystä ja rohkeaa insightin hyödyntämistä haastavassa markkinassa. Kampanja irtautuu markkinan geneerisistä viestinnän hyödyistä ja tarttuu syvempään, inhimilliseen insightiin, keskittyen arjen todellisiin jännitteisiin. Viesti nousee aidosti samaistuttavaksi, emotionaalisesti erottuvaksi ja brändille merkitykselliseksi, ja mainonnan huomioarvo on poikkeuksellisen korkea.