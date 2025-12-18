Luovuus, strategia ja tulokset kohtasivat – Effie Awards Finland 2025 kruunasi tehokkaimman markkinoinnin
12.2.2026 22:15:22 EET | Marketing Finland ry | Tiedote
Maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu, Effie Awards, järjestettiin Suomessa nyt 24. kerran. Kilpailu huipentui 12.2.2026 järjestettyyn gaalaan, jossa suomalaisia markkinointitöitä palkittiin yhdellä Grand Effiellä, kahdella kultaisella, neljällä hopeisella ja viidellä pronssisella Effiellä sekä kahdella kunniamaininnalla.
Effie Awards Finland -kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä Sanoma Media Finlandin kanssa. Effiessä kumppaneina ovat myös Channel Factory, Grano Oy, JCDecaux, Taksi Helsinki ja Velox Logistiikka Oy.
Puuilon vahva ja pitkäjänteinen markkinointityö palkittiin Effie-kilpailussa Grand Effiellä sekä erikoissarjan kullalla. Tuomaristo korosti erityisesti Puuilon poikkeuksellisen selkeää strategiaa, oivaltavaa ideaa ja johdonmukaista toteutusta, jotka ovat yhdessä luoneet erottuvaa ja mieleenpainuvaa markkinointia. Samalla työ osoittaa, miten markkinoinnin kumuloituva vaikutus syntyy, kun tekemistä ei aloiteta joka vuosi alusta. Toinen kultainen Effie-palkinto jaettiin tänä vuonna Ebike Centerin Vastamäet eivät pysäytä työsuhdepyöräilyä-kampanjalle, jonka toteutti hasan & partners.
- "Vuoden 2025 Effie-voittajatöissä luovuus, strategia ja tuloksellisuus muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Voittajat näyttävät, että markkinointi voi olla sekä kulttuurisesti merkityksellistä että tehokkaasti liiketoimintaa kasvattavaa – ja parhaimmillaan pitkäjänteisesti rakennettua, rohkeasti erottuvaa ja syvälliseen insightiin nojaavaa. Selkeät konseptit, johdonmukainen toteutus ja kyky koskettaa yleisöjä toimii niin kaupallisissa kuin yhteiskunnallisissa kokonaisuuksissa," kommentoi kilpailun päätuomari ja KONEen Global Head of Brand Experience, Annika Payn.
-
"Tuomaristossa oli inspiroivaa nähdä, kuinka korkealle suomalaisen markkinoinnin strateginen taso on noussut. Tänä vuonna short-listattujen töiden rohkeus ja pitkäjänteisyys tekivät suuren vaikutuksen. Näissä caseissa uskallettiin tehdä selkeitä, kunnianhimoisia valintoja ja seistä niiden takana — juuri tällaista päämäärätietoisuutta ja erottumista soisi nähtävän laajemmin myös suomalaisessa yrityskentässä. Effie-kilpailun ytimessä on markkinoinnin mitattava tuloksellisuus, ja siksi Sanoma haluaa olla mukana tätä työtä tukemassa. Meille Effie on tärkeä alusta, joka näyttää, miten strateginen, luovasti toteutettu ja huolella mitattu markkinointiviestintä voi aidosti kasvattaa liiketoimintaa. On ilo nähdä, miten markkinoinnin vaikuttavuus tehdään Suomessa vuosi vuodelta näkyvämmäksi ja todennettavammaksi — ja miten paljon voimme toisiltamme oppia," summaa Director, B2B Marketing Leena Koskinen, Sanoma Media Finland.
Effie Awards Finland 2025 voittajat
GRAND EFFIE
EN. TUUN. Huumorista strategiaksi ja vakavasti otettaviin tuloksiin.
Puuilo & Filmo & WPP Media, Sherpa, OIKIO Digital Performance Agency, Bad agency, Klikattavaa
Tämä työ on noussut moderniksi benchmarkiksi suomalaisessa markkinoinnissa. Johdonmukainen, vähän pähkähullu ja kansanomainen tekeminen on rakentanut ikonisen brändin, jossa jokainen kampanja vahvistaa edellistä. Tuloksena on erottuva, hymyä herättävä ja kaupallisesti tehokas kokonaisuus, josta monen brändin kannattaisi ottaa oppia.
ERIKOISSARJA
KULTA
EN. TUUN. Huumorista strategiaksi ja vakavasti otettaviin tuloksiin.
Puuilo & Filmo & WPP Media, Sherpa, OIKIO Digital Performance Agency, Bad agency, Klikattavaa
Suomalaisessa markkinointikentässä poikkeuksellinen ja pitkäjänteisesti rakennettu kokonaisuus. Selkeä strategia, vahva oivallus ja johdonmukainen toteutus ovat synnyttäneet erottuvaa, mieleenpainuvaa markkinointia, jossa brändiä rakentava ja taktinen tekeminen tukevat toisiaan saumattomasti. Tulokset osoittavat, miten kumuloituva vaikutus syntyy, kun markkinointia ei aloiteta joka vuosi alusta.
HOPEA
Tilipäivä
S-ryhmä & NoA | Bob the Robot, OMD Finland Oy, Grilli Films, Pictures Helsinki, Mjölk
Strategisesti vahva ja selkeästi vaiheistettu kokonaisuus, jossa uniikki insight ja johdonmukainen toteutus kohtaavat vaikeasti tavoitettavan kohderyhmän. Monivuotinen tekeminen tuo strategian eläväksi poikkeuksellisella konseptuaalisella kirkkaudella ja tuottaa vaikuttavia tuloksia kustannustehokkaasti. Oman henkilökunnan osallistaminen vahvistaa työn uskottavuutta ja kulttuurista relevanssia, ja kokonaisuus rakentaa kestävää brändiarvoa tulevaisuuteen voittamalla kuluttajan jo nuorena.
HOPEA
Hartwall Vichy - Suomen vahvin vesi
Hartwall Oy & NoA | Bob the Robot, Mindshare Finland, Miltton, Insait, Veikko Kähkönen
Vuosien systemaattinen tekeminen on tuottanut kiistattomia liiketoiminnallisia tuloksia ja kasvattanut markkinaosuutta johdonmukaisen brändinrakennuksen avulla. Strateginen ydin kiteytyy elegantisti konseptiin, joka sitoo ikonisen tuotteen luontevasti moderniin elämäntyyliin. Kokonaisuus on tyylipuhdas ja viimeistelty: perinteitä kunnioittava, mutta rohkeasti eteenpäin katsova esimerkki siitä, miten klassikkobrändi uudistuu uskottavasti ja vaikuttavasti.
PRONSSI
Posti – Välitämme
Posti & IVALO Creative Agency, DENTSU (Finland)
Poikkeuksellisen rohkea ja vaikuttava brändityö on nostanut brändin yritysstrategian ja kulttuurimuutoksen ytimeen. Keskeisenä kohderyhmänä on oma henkilöstö, mikä tekee tekemisestä uskottavaa ja aidosti brändijohtoista. Johdon vahva sitoutuminen ja sisäisen sekä ulkoisen viestinnän saumaton yhdistäminen ovat mahdollistaneet kokonaisvaltaisen transformaation, joka on tuottanut konkreettisia ja laaja-alaisia hyötyjä koko organisaatiolle. Työ osoittaa vakuuttavasti, että brändi on parhaimmillaan yrityksen keskeinen kasvunajuri, ei vain visuaalinen pinta, vaan strateginen ydin, josta monen organisaation olisi syytä ottaa oppia.
KUNNIAMAININTA
Oikotiestä Oikotiä - ja se markkinajohtajaksi viä.
Vend Marketplaces Oy & Make it Simple Oy, I am Zebra, FilmDome Oy, Onni Wiljami photography
Insight, tavoiteasetanta, strategia ja luova toteutus ovat täydellisessä synkassa. Mieleenpainuva ja koko kansaa viihdyttävä toteutus ja konsepti on johdonmukaisesti sovellettu koko maan kattavasta tekemisestä lokaaleihin fokusalueisiin. Työ osoittaa, miten määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti voidaan viedä oman toimialan johtajuus huippuunsa, joka samalla hivelee suomalaista sielunmaisemaa.
KUNNIAMAININTA
Cancer for Sale: Twisting Children’s Fashion Ads into a Sale for Life
AAMU Pediatric Cancer Foundation & United Imaginations, Musuta, Ivalo Creative, Pablo Films, BookUs
Insight on käännetty vakavan aiheen ympärillä pysäyttäväksi ja tunteita herättäväksi viestiksi. Luova toteutus on raudankova: idea on yksinkertainen, selkeä ja nerokkaasti rakennettu, paljastaen viestin yllättävällä tavalla. Kokonaisuus on hiottu viimeistä yksityiskohtaa myöten ja tavoittaa laajan yleisön juuri oikealla hetkellä, luoden vahvaa tunnetason resonanssia.
KAUPPA & KULUTTAJA
HOPEA
Kia EV3 - Hävyttömän tehokas autolanseeraus
Astara Finland & Folk Finland, ToinenPHD
Rohkea altavastaajan lähestymistapa haastaa markkinan konventioita ja hyödyntää kohderyhmän insightin täsmällisesti. Selkeä haaste ja konsepti, joka toteutettu johdonmukaisesti kaikissa kosketuspisteissä, tuottaen poikkeuksellisen vahvoja tuloksia haastavassa markkinatilanteessa. Kansainvälisesti huolellinen lokalisointi ja kilpailun tietoinen kärjistäminen luovat uskottavan ja pitkäjänteisen pohjan erottuvalle markkinoinnille rajallisella budjetilla.
PRONSSI
DNA Paha Nörtti –86
DNA Oyj & Folk Finland, Dagmar, Aste Helsinki Oy, Kuubi Oy, Otto Tuotanto Oy, Troot Finland Oy
Kampanjan vahvuus on brändille tuttu jatkumo, jossa huumori ja kielikuvat toimivat saumattomasti ja luovat helposti tunnistettavan luovan alustan. Poikkeuksellisen johdonmukainen ja monikanavainen toteutus tekee vaikeasta markkina-asemasta mahdollisuuden, tarttuen ajankohtaiseen huoleen ja viestimällä turvallisuuden hyödyt selkeästi ilman hintatarjouksia. Toteutus resonoi laajasti, kasvattaa huomioarvoa ja muistettavuutta, ja osoittaa, miten vahva konsepti voidaan viedä läpi koko asiakaspolun tehokkaasti ja elämyksellisesti.
POSITIIVINEN MUUTOS
PRONSSI
Sytytä valo – How a cry for help became a national movement for youth mental health.
Mieli ry & Kaski Creative Agency, Rudolf Helsinki, PMMP – Warner Music Finland, Kuumaa – Universal Music Group
Upea ja ammattimaisesti toteutettu kokonaisuus osuu tarkasti kohderyhmään ja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen. Kampanja mobilisoi tehokkaasti sekä suuren yleisön että päättäjät, ja sen vaikuttavuus näkyy kiistattomissa tuloksissa. Vahva toteutus sai ihmiset oikeasti liikkeelle ja osoittaa, miten oivaltava idea voi luoda laajaa yhteiskunnallista resonanssia.
TUOTTEET & PALVELUT
KULTA
Ebike Center – vastamäet eivät pysäytä työsuhdepyöräilyä
Ebike Center & hasan & partners, Hopkins
Rohkea ja nopea reagointi markkinatilanteen muutokseen yhdistettynä määrätietoiseen investointiin tuotti erinomaisia kaupallisia tuloksia. Monikanavainen toteutus, strateginen hinnoittelu ja kohdennettu kampanja osoittavat, miten markkinointi voi toimia koko liiketoiminnan kasvunajurina. Työ on vakuuttava esimerkki siitä, miten määrätietoinen, rohkea ja ajoitettu toiminta voi muuttaa vaikean tilanteen mahdollisuudeksi ja luoda ansaittua liiketoiminnallista vaikutusta.
HOPEA
Kia EV3 - Hävyttömän tehokas autolanseeraus
Astara Finland & Folk Finland, ToinenPHD
Poikkeuksellisen räväkkä ja rohkea viestinnällinen lähestyminen rikkoo alansa konventioita ja herättää keskustelua. Strateginen idea on selkeä, provosoiva ja riskin tasapainottaminen onnistui taitavasti, mikä vahvistaa brändin asemaa rohkeana vaihtoehtona. Luova toteutus, monikanavainen lähestymistapa ja selkeä strateginen näkemys vievät kokonaisuuden tehokkaasti läpi koko kampanjan, osoittaen samalla, miten kansainvälinen lokalisointi voidaan tehdä oivaltavasti ja tuloksellisesti.
PRONSSI
Vaietut vuodet – strategisella yhteispelillä vaihdevuosien ajatusjohtajaksi
Terveystalo Oyj & TBWA\Helsinki & Sanoma Media Finland, NØRR3, Cocoa Media Productions Oy
Työ osoittaa vahvaa strategista ymmärrystä siitä, että merkittävä kasvu syntyy, kun palvelukehitys, hoitopolut, henkilöstön osaaminen ja markkinointi toimivat saumattomasti yhteen. Holistinen lähestymistapa on työn selkeä vahvuus, ja se toimii loistavana esimerkkinä toimialan luovasta ratkaisusta, rohkeasta ajatusjohtajuudesta ja ensimmäisen liikkujan hetkestä. Insightit stigmoista ja vahva strateginen linja tekevät kokonaisuudesta vakuuttavan, ja 360-toteutus vie idean läpi koko kampanjan saumattomasti.
PRONSSI
Mainonnasta ruoan verkkokaupan veturi
SOK & N2 Creative, OMD (Finland), N2 Studio, Aste Helsinki Oy
Case osoittaa vahvaa tavoiteasetantaa, syvää markkinaymmärrystä ja rohkeaa insightin hyödyntämistä haastavassa markkinassa. Kampanja irtautuu markkinan geneerisistä viestinnän hyödyistä ja tarttuu syvempään, inhimilliseen insightiin, keskittyen arjen todellisiin jännitteisiin. Viesti nousee aidosti samaistuttavaksi, emotionaalisesti erottuvaksi ja brändille merkitykselliseksi, ja mainonnan huomioarvo on poikkeuksellisen korkea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annika PaynEffie Awards Finland 2025 Päätuomari | Global Head of Brand ExperienceKONEPuh:+358 45 316 8328annika.payn@kone.com
Suvi LähdeExecutive Creative Director, Effie Awards Finland Ohjausryhmän puheenjohtajaSEKPuh:0407030337suvi.lahde@sek.fi
Riikka-Maria LemminkiToimitusjohtajaMarketing FinlandPuh:0405781974riikka-maria.lemminki@marketingfinland.fi
Linkit
Effie Awards -kilpailusta
Effie on maailman laajin ja arvostetuin markkinointiviestinnän tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Ascential plc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki. Effie-kilpailun säännöt ja ohjeet laaditaan Effie Wordwide -organisaatiossa. Organisaation tehtävänä on varmistaa, että kilpailu viedään läpi kaikissa maissa samoja sääntöjä noudattaen. Kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa 24. kertaa järjestettävän maakohtaisen kilpailun lisenssin omistaa Marketing Finland ry.
Tietoja julkaisijasta
Marketing Finland on markkinoinnin liike, johon voivat liittyä jäseniksi markkinointia ja viestintää tekevät yritykset sekä alan palvelutarjoajat. Vuonna 2020 Marketing Finland sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL päättivät toimintojensa yhdistämisestä. Tämän jälkeen Marketing Finlandin alle on järjestäytynyt myös muita markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioita. Marketing Finlandin jäsenet ovat mukana ostamassa ja tuottamassa suurinta osaa Suomessa tehtävää markkinointia ja viestintää.
Marketing Finland kuuluu maailman johtaviin markkinoinnin verkostoihin: WFA, 90 % maailman markkinointiostoista, EACA, 2500 markkinoinnin ja viestinnän organisaatiota ja 120 000 ammattilaista 30 Euroopan maasta ja ICCO, 3000 viestintätoimistoa globaalisti 66 maasta.
Marketing Finlandin tehtäviin kuuluvat muun muassa edunvalvonta, alan koulutukset, konsultointi, sekä verkostojen rakentaminen. Marketing Finland järjestää Suomessa markkinoinnin ja viestinnän johtavia kilpailuja kuten Cannes Lions, Effie Awards Finland, Finnish Comms Awards, Young Lions Finland ja Vuoden brändinrakentaja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Marketing Finland ry
Effie 2025 finaaliin 36 markkinointityötä18.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Effie Awards Finland 2025 -kilpailun ohjausryhmä on valinnut ensimmäisen kierroksen tuomaroinnin pisteiden perusteella kilpailun finalistit. Toiselle tuomarointikierrokselle nousi yhteensä 36 markkinointityötä, joista seitsemän työtä on ehdolla useammassa kategoriassa.
Finnish Comms Awards 2025 palkitsi viestinnän parhaimmiston – vuoden 2025 voittajat julki6.11.2025 23:05:33 EET | Tiedote
Suomen johtava viestintäalan kilpailu, Finnish Comms Awards, järjestettiin jo 14. kerran ja kilpailun ennätyksellinen vuosi huipentui 6.11.2025 pidettyyn gaalaan. Gaalasta on muodostunut vuoden merkittävin viestintäalan juhla, jossa palkittiin vaikuttavimmat viestintäteot ja juhlistettiin alan edelläkävijöitä. Finnish Comms Awards -kilpailun järjestää Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.
Effie-tuomaristo valittu – kaksi tuomaristoa valitsee vuoden tuloksellisimmat markkinointiteot24.10.2025 11:10:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 Effie Awards Finland -kilpailun tuomaristossa on yhteensä 38 asiantuntevaa tuomaria, päätuomarina toimii Annika Payn KONEelta. Kilpailun tuomarointi on kaksivaiheinen ja kummallakin kierroksella on oma tuomaristonsa. Kaksivaiheisella arvioinnilla varmistetaan kilpailun korkea laatu.
Finnish Comms Awards 2025 finalistit valittu ennätyksellisen kovatasoisesta osallistujajoukosta2.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Finnish Comms Awards houkutteli tänä vuonna ennätysmäärän osallistujia. Kilpailuun jätettiin peräti 173 viestintätyötä lähes 30 eri toimistosta, joista kilpailun loppusuoralle valittiin 90 kilpailuhakemusta 20 eri toimistosta. Eniten shortlistalle päässeitä töitä oli seuraavilta toimistoilta: United Imaginations (25), SEK (12) TBWA\Helsinki (9) ja Mellakka Helsinki (7). Voittajat julkistetaan Finnish Comms Awards -gaalassa, Helsingissä, torstaina 6.11.2025. Kilpailu järjestetään 14. kerran ja järjestäjänä toimii Marketing Finland yhteistyössä VaLa ry:n kanssa.
SUOMI TEKI HISTORIAA: Ennätyksellinen palkintosaalis Cannes Lions 2025 -kilpailusta27.6.2025 12:52:28 EEST | Tiedote
Suomalaiset loistivat tänä kesänä Cannes Lionsin kirkkaimmissa valokeiloissa. Suomelle kertyi vuoden 2025 kilpailusta historiallinen 13 leijonan palkintosaalis, johon mahtui mukaan niin kulta-, hopea- ja pronssileijonia kuin myös yksi kilpailun kirkkaimmista palkinnoista: Grand Prix.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme