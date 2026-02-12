Keski-Suomen hyvinvointialueen lautakunnat kokoustavat 18.2.

Lääkehoitosuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, jossa kuvataan esimerkiksi lääkehoitoon liittyvät tehtävät ja vastuut, käytännön toimintatavat, riskitekijät sekä eri ammattiryhmien roolit lääkehoidon toteuttamisessa. Suunnitelma päivitetään vähintään vuosittain ja päivityksestä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan nimeämä lääkitysturvallisuustyöryhmä.

Päivityksessä on tarkennettu ja ajantasaistettu useita lääkehoidon käytäntöjä. Muutokset koskevat esimerkiksi lääkkeiden hävittämistä, rokotusosaamista, eri ammattiryhmien lääkehoitoon osallistumista, varahenkilöstön ja vuokratyöntekijöiden lääkelupakäytäntöjä sekä henkeä turvaavan lääkehoidon toteuttamista. Lisäksi suunnitelmaa on täydennetty rokotusosaamista koskevalla kokonaisuudella ja pelastajia koskevilla kirjauksilla.

Turvallisuuslautakunnalle esitetään, että se hyväksyy lääkehoitosuunnitelman sekä linjaa, että lääkitysturvallisuustyöryhmä voi jatkossa hyväksyä suunnitelmaan tehtävät vähäiset ja tekniset muutokset.

Valtionavustuksen jakaminen ruoka-apua tarjoaville järjestöille vuodelle 2026

THL myönsi 2.4.2025 Keski-Suomen hyvinvointialueelle 282 386 euroa jaettavaksi alueen ruoka-apua tarjoaville järjestöille. Avustus on käytettävissä 1.1.2025–31.12.2026.

Tukea saa käyttää lahjoitetun ruoan jakeluun, siihen liittyvän muun ruoka-aputoiminnan kustannuksiin sekä lahjoitus- ja hävikkiruokaan perustuviin yhteisöruokailuihin. Avustusta ei saa käyttää ruoan ostamiseen.

Vuosien 2025–2026 valtionavustus maksetaan järjestöille sopimusten mukaisesti useassa erässä. Vuoden 2025 ensimmäinen erä maksettiin ennakkona. Loppuosa vuoden 2025 avustuksesta sekä vuoden 2026 avustus maksetaan erissä sen jälkeen, kun rahoittaja (THL) on hyväksynyt väliraportin tai loppuraportin.

Avustusta jaettaessa on huomioitu järjestöjen jakaman ruoka-avun määrä (ruokakassit ja annokset), jakopisteiden ja -päivien lukumäärä, toiminnan alueellinen merkitys sekä järjestöjen ilmoittamat avustuskelpoiset ja vuonna 2025 toteutuneet kustannukset. Valtionavustuksella pystytään tukemaan haavoittuvassa asemassa olevia keskisuomalaisia.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että se päättää kokouksessaan ruoka-aputoiminnan valtionavustuksen jakamisesta.

Jämsän sote-aseman kuvantamisen aukiolon muutos

Kuvantamistutkimusten tarpeen merkittävän vähenemisen ja vähäisten tutkimusmäärien vuoksi Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen kuvantamisyksikön viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on suunniteltu päättyväksi 1.3.2026 alkaen. Kuvantamisyksikkö olisi jatkossa avoinna arkisin maanantaista perjantaihin virka-aikaan, ja aukiolo olisi yhteneväinen Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksen kuvantamisyksikön kanssa.

Hyvinvointialueen asiakkaiden ja potilaiden päivystykselliset kuvantamistutkimukset tehtäisiin jatkossa sairaala Novassa hoidon tarpeen mukaan silloin, kun kuvantaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Lautakunnalle ehdotetaan, että se merkitsee asian tiedoksi.

Hyte-lautakunnan käsiteltävänä ovat myös strategian puolivuosiraportointi 07-12/2025, raportti ruoka-apuun kohdennetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2025 sekä vastaus hyvinvointialuealoitteeseen, joka koskettaa virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen aloittamista Viitasaaren terveyskeskuksessa.

Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.

Kokousten pöytäkirjat julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.