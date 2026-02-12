Keski-Suomen hyvinvointialueen lautakunnat kokoustavat 18.2.
12.2.2026 13:09:45 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan listalla on muun muassa ruoka-aputoiminnan valtionavustuksen jakaminen. Turvallisuuslautakunta käsittelee muun muassa hyvinvointialueen lääkehoitosuunnitelman päivittämistä.
Lääkehoitosuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, jossa kuvataan esimerkiksi lääkehoitoon liittyvät tehtävät ja vastuut, käytännön toimintatavat, riskitekijät sekä eri ammattiryhmien roolit lääkehoidon toteuttamisessa. Suunnitelma päivitetään vähintään vuosittain ja päivityksestä vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan nimeämä lääkitysturvallisuustyöryhmä.
Päivityksessä on tarkennettu ja ajantasaistettu useita lääkehoidon käytäntöjä. Muutokset koskevat esimerkiksi lääkkeiden hävittämistä, rokotusosaamista, eri ammattiryhmien lääkehoitoon osallistumista, varahenkilöstön ja vuokratyöntekijöiden lääkelupakäytäntöjä sekä henkeä turvaavan lääkehoidon toteuttamista. Lisäksi suunnitelmaa on täydennetty rokotusosaamista koskevalla kokonaisuudella ja pelastajia koskevilla kirjauksilla.
Turvallisuuslautakunnalle esitetään, että se hyväksyy lääkehoitosuunnitelman sekä linjaa, että lääkitysturvallisuustyöryhmä voi jatkossa hyväksyä suunnitelmaan tehtävät vähäiset ja tekniset muutokset.
Valtionavustuksen jakaminen ruoka-apua tarjoaville järjestöille vuodelle 2026
THL myönsi 2.4.2025 Keski-Suomen hyvinvointialueelle 282 386 euroa jaettavaksi alueen ruoka-apua tarjoaville järjestöille. Avustus on käytettävissä 1.1.2025–31.12.2026.
Tukea saa käyttää lahjoitetun ruoan jakeluun, siihen liittyvän muun ruoka-aputoiminnan kustannuksiin sekä lahjoitus- ja hävikkiruokaan perustuviin yhteisöruokailuihin. Avustusta ei saa käyttää ruoan ostamiseen.
Vuosien 2025–2026 valtionavustus maksetaan järjestöille sopimusten mukaisesti useassa erässä. Vuoden 2025 ensimmäinen erä maksettiin ennakkona. Loppuosa vuoden 2025 avustuksesta sekä vuoden 2026 avustus maksetaan erissä sen jälkeen, kun rahoittaja (THL) on hyväksynyt väliraportin tai loppuraportin.
Avustusta jaettaessa on huomioitu järjestöjen jakaman ruoka-avun määrä (ruokakassit ja annokset), jakopisteiden ja -päivien lukumäärä, toiminnan alueellinen merkitys sekä järjestöjen ilmoittamat avustuskelpoiset ja vuonna 2025 toteutuneet kustannukset. Valtionavustuksella pystytään tukemaan haavoittuvassa asemassa olevia keskisuomalaisia.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että se päättää kokouksessaan ruoka-aputoiminnan valtionavustuksen jakamisesta.
Jämsän sote-aseman kuvantamisen aukiolon muutos
Kuvantamistutkimusten tarpeen merkittävän vähenemisen ja vähäisten tutkimusmäärien vuoksi Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen kuvantamisyksikön viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on suunniteltu päättyväksi 1.3.2026 alkaen. Kuvantamisyksikkö olisi jatkossa avoinna arkisin maanantaista perjantaihin virka-aikaan, ja aukiolo olisi yhteneväinen Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskuksen kuvantamisyksikön kanssa.
Hyvinvointialueen asiakkaiden ja potilaiden päivystykselliset kuvantamistutkimukset tehtäisiin jatkossa sairaala Novassa hoidon tarpeen mukaan silloin, kun kuvantaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Lautakunnalle ehdotetaan, että se merkitsee asian tiedoksi.
Hyte-lautakunnan käsiteltävänä ovat myös strategian puolivuosiraportointi 07-12/2025, raportti ruoka-apuun kohdennetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2025 sekä vastaus hyvinvointialuealoitteeseen, joka koskettaa virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen aloittamista Viitasaaren terveyskeskuksessa.
Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokousten pöytäkirjat julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu PihlSrategisen johtamisen ja järjestämisen vastuualuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintakeskuksen päivä- ja työtoiminnalle uudet tilat Konnevedellä12.2.2026 12:02:21 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintakeskus Konnevedellä muuttaa kunnostettuihin tiloihin Konneveden keskustaan osoitteeseen Kauppatie 31. Toimintakeskuksen toiminta käynnistyy uusissa toimitiloissa 2.3.2026. Päivä- ja työtoiminta on suljettuna muuton ja talvilomaviikon vuoksi 16.2.–1.3.2026.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.2.2026 09:42:59 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.2.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Suolahdentie, Konnevesi Keski-Suomen pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Konneveden Suolahdentielle yhdeksän aikaan aamulla. Omakotitalossa oli lämmitetty leivinuunia, mutta piippu ei ollut vetänyt, jonka johdosta tullut savut sisään. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi savutuuletus. Ei varsinaista paloa, eikä altistuneita. Kohteessa oli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.2.2026 01:52:35 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.2.2026 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, SAARIKONLENKKI, MUURAME Muuramen Saarikonvuoressa syttyi torstain vastaisena yönä auto palamaan omakotitalon autokatoksessa auton ollessa lämmityksessä. Autokatos oli asuinrakennuksen yhteydessä, mutta asukas sai alkusammutuksellaan hillittyä paloa siten, ettei se levinnyt talon rakenteisiin vaan rajoittui ajoneuvoon. Pelastuslaitos sammutti kohteeseen päästyään palon ja tutki rakenteet varmistaakseen, ettei se ole levinnyt niihin. Autokatoksessa oli myös toinen ajoneuvo, johon tuli hyvin lieviä vaurioita viereisen ajoneuvon palosta johtuen. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kohteessa työskenteli kolme pelastuslaitoksen yksikköä.
Kohtaamisten Keski-Suomi -hanke käynnistyy iäkkäiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi11.2.2026 09:09:06 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja sen kumppaneille on myönnetty valtionavustus Kohtaamisten Keski-Suomi – iäkkäiden yhteisöllisyyden vahvistaminen -hankkeeseen. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2026 - 31.10.2028. Hankkeen tavoitteena on tukea iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia, osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäistä oppimista eri puolilla Keski-Suomea. Toimintaa toteutetaan muun muassa etsivän ja löytävän vanhustyön periaatteilla.
Aluehallitus antoi lausunnot palveluverkkopäätöksestä tehdyistä valituksista10.2.2026 18:04:10 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti antaa tänään 10.2. kokouksessaan lausunnot hallinto-oikeudelle palveluverkkopäätökseen ja talousarvioon tulleisiin aluevalituksiin. Aluehallituksen mukaan valitukset on hylättävä ja päätösten täytäntöönpanoa ei tule kieltää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme