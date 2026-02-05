Kipsinlevitys vähentää Itämeren rehevöitymistä – levitykset jatkuvat

Aluehallintouudistuksen myötä ympäristöministeriön vesien ja meren tilaa parantavan Ahti-ohjelman maksutonta kipsinlevitystä hallinnoi nyt Lounais-Suomen elinvoimakeskus. Kipsinlevitys jatkuu vuosittain päätettävien määrärahojen puitteissa.

Haku maksuttomaan kipsinlevitykseen eteläisellä alueella avautuu kevään aikana



Peltolohkojen kipsihaku kohdentuu kuluvana vuonna eteläiselle alueelle. Viljelijöille suunnattu haku avautuu kevään 2026 aikana.

Joillekin aiempina vuosina käsittelemättömille peltolohkoille, joille on viime vuonna myönnetty tuki ELY-keskuksesta, levitetään kipsiä kevään ja alkukesän 2026 aikana. Lounais-Suomen elinvoimakeskus on lähettänyt näille tuensaajille tiedon kipsitukipäätöksen voimassaolon jatkosta. Kaikille kyseisille tuensaajille ei kipsinlevitystä todennäköisesti pystytä toteuttamaan.



“Kipsinlevityksestä on viljelijälle monenlaista hyötyä. Maasta tulee kuohkeampaa ja viljelijät ovat raportoineet myös maan muokkautuvuuden parantuneen. Lisäksi kipsikäsittelyllä on potentiaalia parantaa satoa, eritoten jos rikintarve on suuri." toteaa Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen projektipäällikkö Minna Kolari.





Kipsin levitys pelloille vähentää Itämeren rehevöitymistä



Kipsinlevitys pelloille on yksi tehokkaimmista ja nopeimmin vaikuttavista keinoista vähentää maatalousperäistä fosforikuormitusta ja siten hillitä Itämeren rehevöitymistä.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus jatkaa kipsinlevityksen vaikutusten seurantaa vesistöissä, pelloilla ja valuma-alueilla. Seurannat tuottavat ajantasaista tietoa käsittelyn tehokkuudesta. Tuloksia hyödynnetään alueellisessa vesiensuojelutyössä ja kipsikäsittelyn jatkosuunnittelussa.

Kipsin levitystä rahoitetaan ympäristöministeriön Ahti-ohjelmasta. Ohjelman tavoite on saada hallituskaudella 2023–2027 ravinnekuormitus kuriin, maan rakenne kuntoon, haitta-aineet hallintaan sekä resurssit talteen ja käyttöön. Hallitusohjelmassa painotetaan erityisesti Saaristomeren valuma-alueella tehtäviä toimia. Tavoitteena on vähintään 5000 hehtaarin vuosittainen käsittelyala.



Lisätietoja:



projektipäällikkö Minna Kolari Lounais-Suomen elinvoimakeskus

minna.kolari@elinvoimakeskus.fi

0295 025 062