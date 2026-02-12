Nuorten Uskalla Yrittää 2026 -kilpailu: Hämeenlinnan aluekilpailusta finaaliin jatkaa neljä nuorten yritystä

Hämeenlinnassa palkittiin innovatiivisia palveluita ja ympäristöarvoja kunnioittavia tuotteita

Yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Goodmanissa. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin Helsinkiin etenevät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys – toinen aste: Octawood NYT

Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

Liikeidea: Yritys valmistaa puutauluja, joissa kuvia, tilaustöitä ja valmiita töitä.

Palkitsemisperusteet: Idea on luova, tuore ja kaikki kohderyhmät huomioon ottava. Tuotteistus on vakioitu tai täysin tilaajan itse päätettävissä. Materiaalina puu on aina ajankohtainen ja kuluttajia kiinnostava sekä kertoo suomalaisuudesta. Pitkä yhteinen historia näkyy tiimissä intohimona ja iloisuutena. Yrityksen liiketoimintamalli on helposti skaalattavissa – myös kansainvälisesti.

Paras liikeidea: Buustaamo NYT

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna

Liikeidea: Yritys pyörittää ja luo mainoksia Meta-alustoille, erityisesti Facebookiin. Buustaamo NYT on erikoistunut remonttialan yrityksiin.

Palkitsemisperusteet: Yrityksen liikeidea on hyvin kohdennettu tiettyyn toimialaan. Yrityksen kohderyhmä ja ratkaisu on selkeä. Yrityksellä on myös erittäin kovat myyjät. Tuomaristo uskoo, että tämä ei jää vain ideaksi, vaan päätyy markkinoille asti.

Paras tuote: Uni-Belts NYT

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna

Liikeidea: Yritys tekee kierrätetyistä materiaaleista, kuten kuormaliinoista, vöitä.

Palkitsemisperusteet: Hieno tuote, jolla on laaja kohderyhmä. Tuomariston vakuutti innovatiivinen materiaali ja hyvä muotoilu. Tuote löytyy lähes jokaiselta ihmiseltä.

Paras palvelu: Vianni NYT

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna

Liikeidea: Tapahtumasuunnittelun yritys, joka hoitaa juhlat ideoinnista toteutukseen.

Palkitsemisperusteet: Yrityksellä on monipuolinen tarjonta, jota voi personoida asiakkaalle. Yrityksen palvelu kohdentuu hyvin erikokoisille asiakaskunnille. Voittajapalvelu on monipuolinen ja asiakaslähtöinen.

Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavia palkintoja:

Paras NYT-yritys – perusaste: Pohjolan Harmonia NYT

Padasjoen yhtenäiskoulu, Padasjoki

Liikeidea: Yritys myy musiikkiesityksiä juhlissa ja tapahtumissa. Soitinduon soittimet ovat konserttikantele ja kontrabasso.

Palkitsemisperusteet: Monipuolinen palvelu ja persoonalliset soittimet. Palvelu, jolla on aina tarvetta. Hienoa, että sisarukset ovat toimineet pienestä pitäen hyvin yhteen. Taidealan yritys, jossa näkyy pitkä kokemus yhdessä soittamisesta.

Paras messupiste: Reipas Rinki NYT

Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala

Liikeidea: Reipas Rinki NYT tarjoaa reippaita tekijöitä pihatöihin, metsänhoitotöihin ja koneiden huoltoihin. Lisäksi myymme käsitöitä ja polttopuita.

Palkitsemisperusteet: Messupisteen selkeä esillepano tuki hyvin yrityksen palvelua. Messupisteellä oli esillä hinnasto ja rekvisiittaa, ja näytöllä pyöri kuvia eri palveluista. Messupisteeseen oli panostettu. Hinnasto tuki palvelua, jota yritys tarjoaa. Selkeä suunnitelma.

Paras myyntipuhe: Swing Jeans NYT

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna

Liikeidea: Swing Jeans NYT luo käytetyille farkuille uuden elinkaaren räätälöinnin ja säväyttävien designien avulla.

Palkintoperusteet: Kilpailu oli kova, ja lavalla kuultiin upeita myyntipuheita. Tässä myyntipuheessa minuuttiin saatiin mahdutettua vakuuttava kuvaus yrityksestä.

Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista

Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna

Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Jämsän kristillinen kansanopisto, Hausjärvi

Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

Padasjoen yhtenäiskoulu, Padasjoki

Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.

Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo

Hämeenlinnan aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:

Elina Kallionpää , Hämeen Yrittäjät

, Hämeen Yrittäjät Martti Kangas , Hämeenlinnan Yrittäjät

, Hämeenlinnan Yrittäjät Aki Keskitalo , Yrittäjä

, Yrittäjä Antti Mikkola , Hämeen Uusyrityskeskus

, Hämeen Uusyrityskeskus Mirja Ojantausta , Hämeen Kauppakamari

, Hämeen Kauppakamari Päivi Raukko , Hämeenlinnan kaupunki

, Hämeenlinnan kaupunki Ville Viholainen , Linnan Kehitys Oy

, Linnan Kehitys Oy Antti Ylitalo, OP Häme

Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat Hämeenlinnan kaupungin Päivi Raukko sekä Antti Ylitalo OP Hämeestä.

Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.

Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja

Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.

Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.

Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajat

Aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustukset ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Päijät-Hämeen palkinnon sai Sari Mäyrä koulutuskeskus Salpauksesta, Lahdesta. Ehdotuksissa Mäyrän mainittiin innostavan ja motivoivan paitsi opiskelijoita, myös opettajia. Mäyrän kerrottiin myös olevan hyvin verkostoitunut eri oppilaitosten sekä alueen elinkeinoelämän kanssa.

Kanta-Hämeen vuoden alueellisen yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustuksen sai Tuija Tiala Hämeenlinnan lyseon lukiosta. Ehdotuksissa Tialan kerrottiin olleen keskeinen voima oppilaitoksensa luovan yrittäjyyden linjan kehittämisessä. Tialaa kiitettiin innostavasta ohjauksesta, vahvasta pedagogisesta osaamisesta ja pitkäjänteisestä työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittäjänä, mikä näkyy opiskelijoiden oppimisessa, menestyksessä ja palautteessa.

Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajat Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.

Lisätietoja Hämeenlinnan aluetapahtumasta ja haastattelupyynnöt:

Anna Rahja

Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut

p. 040 5370 950

anna.rahja@nuortennyt.fi

Haastattelupyynnöt ja valokuvat:

Mari Lehtonen

Viestinnän asiantuntija

p. 040 4508 307

mari.lehtonen@nuortennyt.fi