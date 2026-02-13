Ilmarisen tilinpäätös 2025: Sijoitukset tuottivat 8,1 prosenttia eli 5,1 miljardia euroa
13.2.2026 13:02:43 EET | Ilmarinen | Tiedote
Ilmarisen sijoitusvarat kasvoivat 67,5 miljardiin euroon. Vakavaraisuus vahvistui edelleen, ja kustannustehokkuus on hyvällä tasolla. Kymmenessä vuodessa Ilmarisen sijoitukset ovat tuottaneet yhteensä 30,2 miljardia euroa. Sijoituksista 20 prosenttia on Suomessa.
– Vuosi 2025 oli Ilmariselle vahva. Geopoliittisista jännitteistä huolimatta Ilmarisen sijoitukset tuottivat hyvin, ja vakavaraisuus vahvistui edelleen. Vakuutusmaksutulo kasvoi, ja kustannustehokkuutemme on hyvällä tasolla, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.
Sijoitustuottoja kasvattivat erityisesti listatut osakesijoitukset sekä korko- ja luottoriskisijoitukset
Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo nousi ennätystasolle 67,5 (63,3) miljardiin euroon. Sijoitukset tuottivat 8,1 (8,6) prosenttia eli 5,1 (5,0) miljardia euroa. Kymmenessä vuodessa Ilmarisen sijoitukset ovat tuottaneet yhteensä 30,2 miljardia euroa.
Pääomamarkkinoiden kehitys oli valtaosin positiivista vuoden 2025 aikana. Osakemarkkinat kehittyivät erinomaisesti lukuun ottamatta maalis–huhtikuun vaihdetta, jolloin kauppa- ja valtapolitiikkaan liittyvä epävarmuus maailmantaloudessa oli korkeimmillaan.
– Ilmarisen sijoitustuottoa kasvattivat erityisesti osakesijoitukset sekä korko- ja luottoriskisijoitukset. Listattujen osakesijoitustemme tuotto oli erityisen hyvä. Myös yrityslainat tuottivat hyvin, ja samoin absoluuttisen tuoton sijoituksista saimme erinomaiset tuotot, Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman kuvailee.
Ilmarisen osakesijoitusten tuotto oli 10,4 (14,1) prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli tuotto 6,3 (4,4) prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 1,1 (-0,9) prosenttia. Muiden sijoitusten tuotto oli 8,4 (6,7) prosenttia.
Sijoitusten pitkän aikavälin tuotto vuodesta 1997 alkaen on 5,9 prosenttia, mikä vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa.
Sijoituksista 20 prosenttia on Suomessa
Ilmarisen sijoitukset Suomeen olivat vuoden 2025 lopussa 13,6 miljardia euroa eli 20 prosenttia sijoitussalkusta. Noin puolet eli 7,2 miljardia euroa näistä sijoituksista on sijoituksia suomalaisiin pörssiyhtiöihin. Sijoituksia listaamattomiin suomalaisyhtiöihin Ilmarisella on 1,9 miljardia euroa.
– Eläkeyhtiönä meidän tehtävämme on sijoittaa tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Pitkäjänteinen sijoittaminen Suomeen ja kasvuyrityksiin on osa työtä, jolla turvaamme eläkkeitä ja rakennamme kestävää talouskasvua. Suomi on meille kotimarkkina. Kotikenttäetu näkyy siinä, että pääsemme seuramaan läheltä eri hankkeita ja näemme kotimaisia mahdollisuuksia hyvin. Tarkastelemme kotimaisia sijoituskohteita huolellisesti ja sijoittamme aktiivisesti sekä rahastojen kautta että suoraan listaamattomiin yrityksiin, Ekman sanoo.
Saavutimme ilmastotavoitteemme etuajassa
Ilmarinen vahvistaa ilmastotyötään ja kiristää ilmastotavoitteitaan. Tavoitteena on hallita sijoitusten ilmastoriskiä.
– Pääsimme hienosti kaikkiin vuosille 2021–2025 asettamistamme päästövähennystavoitteista. Uudella ilmastosuunnitelmalla sitoudumme tieteeseen perustuviin tavoitteisiin ja kiristämme tavoitteitamme vuosille 2026–2030, Ekman kertoo.
Vakavaraisuus vahvistui edelleen, asiakashyvityksiä edellisvuotta enemmän
Vuonna 2025 Ilmarisen vakavaraisuuspääoma vahvistui 15,5 (13,9) miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste 129,2 (127,5) prosenttiin.
– Vahvistuneen vakavaraisuuden ansiosta siirrämme asiakashyvityksiin 149 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Näin siitä huolimatta, että asiakashyvityksiä saa jakaa 0,95 prosenttia vakavaraisuuspääomasta aiemman 1 prosentin sijaan, Mursula sanoo.
Vakuutusmaksutulo kasvoi 3 prosenttia, kustannustehokkuus hyvällä tasolla
Ilmarisen vakuutusmaksutulo kasvoi 3 prosenttia 7,2 (7,0) miljardiin euroon. Vakuutusmaksutuloa kasvattivat TyEL-palkkasumman 2,6 prosentin kasvu ja TyEL-maksun lievä nousu. Maksutulon kasvuun vaikutti myös positiivinen nettoasiakashankinta.
– Tavoitteenamme on alan paras asiakaskokemus, ja tässä onnistuimme erinomaisesti. Asiakkaidemme suositteluhalukkuus NPS oli yli tavoitetason, ja EPSI Ratingin tutkimuksessa saimme työeläkealan parhaat arviot kaikista osa-alueista, Mursula summaa.
Ilmarisen operatiiviseen toimintaan käyttämät hoitokulut laskivat 92,0 (92,2) miljoonaan euroon. Ne olivat 0,32 (0,33) prosenttia TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.
– Asiakkaamme hyötyvät kustannustehokkuudestamme suoraan matalampina vakuutusmaksuina, Mursula sanoo.
Eläkkeitä maksettiin 8 miljardia euroa 450 000 eläkeläiselle
Ilmarinen maksoi eläkkeitä yhteensä 8,0 (7,6) miljardia euroa. Eläkkeensaajia oli vuoden lopussa 449 273 (454 556).
Uusia eläkepäätöksiä tehtiin 43 436 (41 279) kappaletta. Vanhuuseläkepäätösten määrä kasvoi 49 prosenttia edellisvuodesta ja oli 22 484 kappaletta.
– Vanhuuseläkepäätösten merkittävää kasvua selittää se, että eläkkeellä työskentely on yleistynyt, ja tästä työstä kertynyttä eläkettä haetaan maksuun aiempaa useammin. Vanhuuseläkepäätöksen sai Ilmarisesta keskimäärin kolmessa päivässä, Mursula kertoo.
Keskimäärin vanhuuseläkkeellesiirtymisikä nousi edellisvuodesta ja oli 65,2 vuotta (65,1).
Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä väheni
Uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli Ilmariseen 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän, kaikkiaan 10 781 (11 663) kappaletta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3 383 (3 557) henkilöä, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Useimmiten työkyvyttömyyseläkkeelle veivät tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
– Työkyvyttömyyden taustalla olevat syyt ovat vahvasti yhteydessä ikään. Alle 55-vuotiailla yleisin syy oli mielenterveyden häiriöt, kun taas yli 55-vuotiailla tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Masennus on ollut pitkään suurin yksittäinen syy eläkkeelle siirtymiseen, mutta vuonna 2025 nivelrikko nousi yleisimmäksi diagnoosiksi, Mursula sanoo.
Ilmarisen vuosi 2025 lyhyesti:
- Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 8,1 (8,6) prosenttia eli 5,1 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo nousi 67,5 (63,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,0 prosentin reaalituottoa.
- Kokonaistulos oli 1 766 (1 804) miljoonaa euroa.
- Vakuutusmaksutulo nousi 3 prosenttia 7 160 (6 956) miljoonaan euroon. Maksetut eläkkeet nousivat 4 prosenttia 7 950 (7 636) miljoonaan euroon.
- Nettoasiakashankinta oli 107 (179) miljoonaa euroa ja rullaava edellisen 12 kuukauden asiakaspysyvyys oli 95,8 (96,7) prosenttia.
- Hoitokulut olivat 92 (92) miljoonaa euroa eli 0,32 (0,33) prosenttia vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.
- Vakavaraisuuspääoma oli 15,5 (13,9) miljardia euroa ja vakavaraisuusaste 129,2 (127,5) prosenttia.
- Näkymät: Ilmarisen maksutulon odotetaan kasvavan hieman palkkasumman kasvua hitaammin, sillä TyEL-maksuprosentti laskee vuodelle 2026. Maksuprosentin lasku johtuu siitä, että koronapandemian vuoksi annetun työnantajien tilapäisen maksunalennuksen takaisinmaksu päättyi vuonna 2025.
Lisätietoja:
- Mikko Mursula, toimitusjohtaja, p. 050 380 3016, mikko.mursula@ilmarinen.fi
- Annika Ekman, sijoitusjohtaja, p. 040 590 0344, annika.ekman@ilmarinen.fi
- Sami Ärilä, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, p. 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi
Lue lisää:
Mikko MursulatoimitusjohtajaPuh:050 380 3016mikko.mursula@ilmarinen.fi
Annika EkmansijoitusjohtajaPuh:+ 358 40 590 0344annika.ekman@ilmarinen.fi
Sami ÄriläHenkilöstö- ja viestintäjohtajaPuh:0400271066sami.arila@ilmarinen.fi
