Uskalla Yrittää 2026: nuorten yrittäjyyskilpailun finaaliin etenee Keski-Suomen aluetapahtumasta neljä nuorten harjoitusyritystä
12.2.2026 16:31:45 EET | Nuorten yrittäjyys ja talous NYT | Tiedote
Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttamassa Uskalla Yrittää -aluekilpailussa 12. helmikuuta palkittiin Keski-Suomen kiinnostavimpia nuorten harjoitusyrityksiä (NYT-yrityksiä). Jyväskylässä järjestettyyn tapahtumaan osallistui 40 yritystä ja noin 120 nuorta alueen eri oppilaitoksista. Neljän yrityksen tie jatkuu kansalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin huhtikuussa. Tapahtumassa jaettiin myös Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan tunnustus, jonka sai Hannu Pahajoki Jyväskylän Ammattiopisto Spesiasta.
Jyväskylässä palkittiin luovia kokonaisuuksia ja ajan hermolla olevia palveluita
Yläkoulun, toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijat esittelivät kehittämiään tuotteita ja palveluita Kauppakeskus Forumissa. Keski-Suomen alueelta Uskalla Yrittää -kilpailun finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:
Paras NYT-yritys – perusaste: Motiona NYT
Viitaniemen koulu, Jyväskylä
Liikeidea: Yritys tarjoaa tekoälypohjaisia kuvan- ja videonluontiratkaisuja tekoälystä kiinnostuneille. Oheistuotteena myyntivalikoimasta löytyy valotuotteita.
Palkitsemisperusteet: Yritys on osoittanut oikeaa innovatiivisuutta yhdistäen nuoret, opiskelun ja tekoälyn. Kokonaisuus tekee opiskelusta mielekästä ja nykyaikaista. Selkeän laadukas yritysesittely ja liiketoiminta-ajattelusta ollaan hyvin perillä. Sovellus johdattelee ja auttaa vastauksen etsimisessä, eikä vain tarjoa suoraan vastausta.
Paras NYT-yritys – toinen aste: Artesaanitaitoa NYT
Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä
Liikeidea: Yritys suunnittelee ja valmistaa myyntiin omia käsityö- ja sisustustuotteitaan. Lisäksi tarjoamme korjaus- ja tuunauspalveluita asiakkaiden omille tekstiileille. Toiminnassamme on tärkeää kestävä kehitys, tuotteiden pitkä käyttöikä ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen.
Palkitsemisperusteet: Tuotteilla on omaperäinen ja kekseliäs idea, jotka on brändätty hyvin ympäristönäkökulma huomioiden. Kokonaisuus on viimeistelty ja luovuutta on hyödynnetty tuotekehityksessä.
Paras liikeidea: Lyksa NYT
Reisjärven kristillinen kansanopisto, Reisjärvi
Liikeidea: Yritys huutokauppaa muiden yritysten ylijääneitä tavaroita.
Palkitsemisperusteet: Ratkaisee asiakkaan (tässä tapauksessa yritysten) oikean ongelman. Asiakaskuntaa on jo hyvin haalittu ja idea todettu toimivaksi ja omaperäiseksi.
Paras NYT-yritys, korkea-aste: Vaara Coaching NYT
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä
Liikeidea: Yritys tarjoaa ryhmille suunnattuja valmennuksia esimerkiksi köysilaskeutumisen ja muihin luontoon sijoittuvien aktiviteettien lomassa. Valmennuksissa keskitytään resilienssin ja stressinhallinnan vahvistamiseen. Tutkittuun tietoon perustuva valmennus auttaa siirtämään luennoilla opitut teoriat käytäntöön hallittujen ja motivoivien haastekokemusten kautta.
Palkitsemisperusteet: Liikeidea on ajankohtainen ja nostaa esiin yhteiskunnassa puhuttavia aiheita. Uudenlainen metodi lähestyä aihetta ja kokemuksellista oppimista. Yrityksen toiminnalla ennaltaehkäistään mielenterveyden haasteita ja kehitetään suorituskykyä.
Lisäksi tapahtumassa jaettiin seuraavia palkintoja:
Paras tuote: KUIVA NYT
Reisjärven kristillinen kansanopisto, Reisjärvi
Liikeidea: Yritys valmistaa puisia, kasaan taitettavia pyykinkuivaustelineitä, joita voi käyttää kahdessa eri asennossa. Telineet on tehty käsin suomalaisesta puusta.
Palkitsemisperusteet: vanha tuote uudella konseptilla, jossa innovatiivisuus merkittävää. Kohderyhmäajattelua selkeytetty onnistuneesti.
Paras palvelu: Platea NYT
Viitaniemen koulu, Jyväskylä
Liikeidea: Yritys myy kansainvälistä ruokaa. Tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä Suomessa ja tarjota ihmisille mahdollisuus tutustua erilaisten maiden ruokiin ja kulttuureihin.
Palkitsemisperusteet: Onnistuneita myyntikokemuksia taustalla oppilaitoksessa, hienosti huomioitu erilaiset ruokavaliot (kuten halal-ruokavalio). Yrittäjillä vakuuttava ulosanti ja esiintyminen myyntitilanteissa.
Paras messupiste: Green Guys NYT
Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä
Liikeidea: Yritys myy koristeellisia käyttöesineitä, jotka on valmistettu itse valmistetusta, ekologisesti värjätystä puuhakkeesta ja hukkamateriaaleista.
Palkitsemisperusteet: erottuva ja brändille uskollinen messupiste, jossa huomion kiinnittivät esillä olevat kauniit tuotteet ja yritysideaan oleellisesti kuuluva puuhake.
Paras myyntipuhe: Designer1Shop NYT
Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä
Liikeidea: Yritys ostaa ja myy käytettyjä designer-vaatteita kuluttajille. Yrityksen kautta asiakas voi hankkia vaatteensa luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Asiakas voi myös pyytää yritystä hankkimaan hänen etsimänsä tietynlaisen tuotteen.
Palkitsemisperusteet: Myyntipuhe oli napakasti jäsennelty ja sen rakenne oli selkeä. Puheessa ei myyty pelkkää tuotetta, vaan myös fiilistä. Myyntipuheen pitäjä sai rennolla otteellaan yleisön puolelleen.
Alakoulujen Yrityssankarit osana tapahtumaa
Keski-Suomen aluetapahtumaan osallistui myös alakoululaisia Yrityssankari-oppimiskokonaisuuden kautta. Lapset osallistuivat omaan myyntipuhekilpailuunsa ja olivat osa myyntitapahtumaa. Yrityssankareita palkittiin seuraavissa palkintokategorioissa:
Jyväskylän perusopetuksen rehtoreiden erikoispalkinto parhaalle Yrityssankari-tiimille: Sweet Crafts
Paras Yrityssankari-myyntipuhe: Unelmaleivokset
Aluetapahtumassa nuoria useista oppilaitoksista
Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria seuraavista oppilaitoksista:
-
Viitaniemen koulu, Jyväskylä
-
Ammattiopisto Gradia, Jyväskylä
-
Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä
-
Jämsän kristillinen kansanopisto, Jämsä
-
Reisjärven kristillinen kansanopisto, Reisjärvi
-
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä
Aluetapahtumaan osallistuneisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin tapahtuman verkkosivulla.
Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo
Jyväskylän aluekilpailussa tuomaristoon kuuluivat:
-
Daniel Hakasaari, NYT-alumni ja kiinteistönvälittäjä, Habita Oy
-
Anu Laasanen, toimitusjohtaja, Suomen henkilöstöasiantuntijat Oy
-
Mirva Pietilä, myynti- ja markkinointipäällikkö, Alva-yhtiöt Oy
-
Aki Puustinen, rehtori, Muuramen lukio
-
Viivi Sakkara, viestintäpäällikkö, Keski-Suomen kauppakamari
-
Arto Saksola, toimitusjohtaja, Trimedia Oy
-
Jaakko Selin, toimitusjohtaja, Jyväskylän kauppalaisseura
-
Aleksi Rämö, toiminnanjohtaja, Infra Keski-Suomi
-
Piritta Hämäläinen, asiakaspäällikkö, Fennia
-
Anni Salomaa, yrittäjä, Anniliina Beauty
Lisäksi Paras myyntipuhe -kilpailukategorian tuomareina toimivat Sari Hotti (yrittäjä ja omistaja, Småpotatis Oy) sekä Emmi Määttä (NYT-alumni ja projektipäällikkö, FutureRoots).
Kevään Uskalla Yrittää -finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja
Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 28.–29.4.2026 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan vuoden parhaat NYT-yritykset. Suomen parhaaksi valittavan NYT-yrityksen matka jatkuu kohti kesän Gen-E-tapahtumaa, Euroopan suurinta nuorten yrittäjyyskilpailua Latvian Riikassa.
Vuosi yrittäjänä -opinnot vahvistavat nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja
Uskalla Yrittää -tapahtumien valokeilassa ovat NYTin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa mukana olevat nuoret. Oppijat perustavat vuoden aikana oikealla rahalla toimivan NYT-yrityksen ja keräävät arvokasta käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä taloustaidoista.
Vuonna 2026 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 640 NYT-yritystä ja yli 1 600 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Yrittäjyystaitoja kehittävään ohjelmaan osallistui vuonna 2025 yli 4 400 opiskelijaa yli 220 oppilaitoksesta ja yksiköstä ympäri Suomen. Kansainvälisesti nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa.
Tapahtumassa palkittiin myös Vuoden alueellinen yrittäjyyskasvatusopettaja
Keski-Suomen aluetapahtumassa jaettiin myös tunnustus ansioituneesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa, jonka sai Hannu Pahajoki Ammattiopisto Spesiasta, Jyväskylästä.
Ehdotuksissa Pahajokea kuvailtiin innostavaksi opettajaksi, joka tekee työtä sydämellään ja tukee opiskelijoiden erilaisia tarpeita, kykyjä ja vahvuuksia. Hän aktivoi opiskelijoitaan ja edistää heidän kehittymistään ammattilaisina hyödyntäen tekemällä oppimista. Pahajoki on saanut innostettua muutkin koko Ammattiopisto Spesiassa hyödyntämään Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa aktiivisesti. Tästä yhtenä osoituksena, Spesia onkin Suomen ehdokkaana Euroopan parhaaksi yrittäjyyskasvatuskouluksi 2026.
Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajan Keski-Suomen alueella valitsivat ehdotusten perusteella Nuorten NYTin asiantuntijat.
