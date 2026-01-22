Pohjoisen mepit Kulmuni ja Kyllönen vaativat komissiolta ratkaisua AdBlue-ongelmaan

Nykyinen EU-sääntely velvoittaa dieselajoneuvoja käyttämään päästöjen vähentämiseksi AdBlue-lisäainetta, joka jäätyy kovilla pakkasilla ja rikkoo ajoneuvojen laitteistoja. Tämä on ajanut dieselmoottorien käyttäjät kohtuuttomaan tilanteeseen.

Komissio on todennut olevansa tietoinen AdBlue-järjestelmän pakkasenkestävyysongelmista, mutta toimivia ratkaisuja sääntelyn korjaamiseksi ei ole toistaiseksi esitetty.

– Kannatamme tavoitetta päästöjen vähentämiseksi, emmekä halua kiertää sääntelyä. Eurooppalaisia ihmisiä ja yrityksiä ei saa kuitenkaan laittaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Sääntelyn on toimittava koko EU:n alueella, myös arktisissa oloissa, Kulmuni ja Kyllönen perustelevat.

Mepit kysyvät komissiolta, aikooko se tuoda ratkaisun asiaan erillisellä asetuksella vai osana tulevaa Euro VII -sääntelyä sekä miten pakkasta paremmin kestävien reagenssien käyttö voidaan mahdollistaa jo käytössä olevassa kalustossa ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa.

Kyllönen ja Kulmuni järjestivät viime viikolla Euroopan parlamentissa keskustelutilaisuuden, jossa tuotiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa esiin AdBlue-järjestelmän ongelmia komission edustajille.

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan

Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle

työjärjestyksen 144 artikla

Komissio on aikanaan todennut olevansa tietoinen AdBlue-järjestelmän ongelmista ja puutteista pakkasenkestävyydessä matalissa lämpötiloissa. Ratkaisuksi on esitetty mm. teollisuuden aloitteesta tehtävää standardia, jolla parannettaisiin reagenssien pakkasenkestävyyttä.

Sittemmin komissiolta on mm. kysytty toimenpiteistä, jotka mahdollistaisivat dieselmoottoriautojen tosiasiallisen käytön myös Euroopan pohjoisimmilla alueilla. (E-003503/2025) Komission vastauksessa 28.10.2025 kerrottiin, että Euro VI -asetuksessa otetaan huomioon mahdolliset ongelmat, jotka liittyvät reagenssien käyttöön erittäin kylmissä lämpötiloissa, ja annetaan ajoneuvojen valmistajille mahdollisuus hakea poikkeusta kytkeä järjestelmän seurantalaitteet pois päältä ympäristön lämpötilan ollessa alle -7 °C.

Järjestelmän seurantalaitteiden kytkeminen pois ei kuitenkaan poista ongelmia. Autojen järjestelmät eivät kestä pakkasella jäätyviä reagensseja. Paremmin pakkasta kestäviä reagensseja ei välttämättä voi käyttää autossa ilman EU-tason tyyppihyväksyntää. AdBlue-järjestelmän tavoite päästöjen vähentämisen suhteen on tietysti oikea, mutta tilanne EU:n pohjoisimmilla alueilla on edelleen kohtuuton tämän kysymyksen suhteen.

Edellä olevan perusteella kysymme: