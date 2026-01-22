Pohjoisen mepit Kulmuni ja Kyllönen vaativat komissiolta ratkaisua AdBlue-ongelmaan
12.2.2026 14:27:30 EET | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Pohjoisen Suomen europarlamentaarikot Katri Kulmuni (kesk./Renew) ja Merja Kyllönen (vas./Left) ovat jättäneet EU:n komissiolle kysymyksen AdBlue-järjestelmän ongelmista arktisissa olosuhteissa. Mepit vaativat komissiota muuttamaan sääntelyä niin, että dieselkalusto toimii myös pohjoisen pakkasissa.
Nykyinen EU-sääntely velvoittaa dieselajoneuvoja käyttämään päästöjen vähentämiseksi AdBlue-lisäainetta, joka jäätyy kovilla pakkasilla ja rikkoo ajoneuvojen laitteistoja. Tämä on ajanut dieselmoottorien käyttäjät kohtuuttomaan tilanteeseen.
Komissio on todennut olevansa tietoinen AdBlue-järjestelmän pakkasenkestävyysongelmista, mutta toimivia ratkaisuja sääntelyn korjaamiseksi ei ole toistaiseksi esitetty.
– Kannatamme tavoitetta päästöjen vähentämiseksi, emmekä halua kiertää sääntelyä. Eurooppalaisia ihmisiä ja yrityksiä ei saa kuitenkaan laittaa eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Sääntelyn on toimittava koko EU:n alueella, myös arktisissa oloissa, Kulmuni ja Kyllönen perustelevat.
Mepit kysyvät komissiolta, aikooko se tuoda ratkaisun asiaan erillisellä asetuksella vai osana tulevaa Euro VII -sääntelyä sekä miten pakkasta paremmin kestävien reagenssien käyttö voidaan mahdollistaa jo käytössä olevassa kalustossa ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa.
Kyllönen ja Kulmuni järjestivät viime viikolla Euroopan parlamentissa keskustelutilaisuuden, jossa tuotiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa esiin AdBlue-järjestelmän ongelmia komission edustajille.
Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan
Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle
työjärjestyksen 144 artikla
Komissio on aikanaan todennut olevansa tietoinen AdBlue-järjestelmän ongelmista ja puutteista pakkasenkestävyydessä matalissa lämpötiloissa. Ratkaisuksi on esitetty mm. teollisuuden aloitteesta tehtävää standardia, jolla parannettaisiin reagenssien pakkasenkestävyyttä.
Sittemmin komissiolta on mm. kysytty toimenpiteistä, jotka mahdollistaisivat dieselmoottoriautojen tosiasiallisen käytön myös Euroopan pohjoisimmilla alueilla. (E-003503/2025) Komission vastauksessa 28.10.2025 kerrottiin, että Euro VI -asetuksessa otetaan huomioon mahdolliset ongelmat, jotka liittyvät reagenssien käyttöön erittäin kylmissä lämpötiloissa, ja annetaan ajoneuvojen valmistajille mahdollisuus hakea poikkeusta kytkeä järjestelmän seurantalaitteet pois päältä ympäristön lämpötilan ollessa alle -7 °C.
Järjestelmän seurantalaitteiden kytkeminen pois ei kuitenkaan poista ongelmia. Autojen järjestelmät eivät kestä pakkasella jäätyviä reagensseja. Paremmin pakkasta kestäviä reagensseja ei välttämättä voi käyttää autossa ilman EU-tason tyyppihyväksyntää. AdBlue-järjestelmän tavoite päästöjen vähentämisen suhteen on tietysti oikea, mutta tilanne EU:n pohjoisimmilla alueilla on edelleen kohtuuton tämän kysymyksen suhteen.
Edellä olevan perusteella kysymme:
-
Miten komission tunnistama ongelma aiotaan ratkaista ja tuoko komissio ratkaisun asiaan implementoidulla asetuksella vai esim. Euro VII -asetuksen päivityksen yhteydessä?
-
Miten paremmin pakkasta kestävä, mutta ominaisuuksiltansa standardista poikkeava reagenssi on mahdollista ottaa käyttöön jo tyyppihyväksytyssä kalustossa ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja KyllönenEuroparlamentaarikkoPuh:+358 50 448 4853merja.kyllonen@ep.europa.eumerjakyllonen.fi
Katri KulmuniEuroparlamentaarikkoPuh:+358 44 255 5903katri.kulmuni@ep.europa.eu
