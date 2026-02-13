Ilmarinens bokslut 2025: Placeringarna genererade 8,1 procent, dvs. 5,1 miljarder euro

– År 2025 var ett framgångsrikt år för Ilmarinen. Trots geopolitiska spänningar genererade Ilmarinens placeringar goda resultat och solvensen stärktes ytterligare. Premieinkomsten ökade och vår kostnadseffektivitet ligger på en god nivå, säger Ilmarinens verkställande direktör Mikko Mursula.

Placeringsintäkterna ökade särskilt på grund av börsnoterade aktieplaceringar samt ränte- och kreditriskplaceringar

Marknadsvärdet för Ilmarinens placeringar steg till rekordnivån 67,5 (63,3) miljarder euro. Placeringarna genererade 8,1 (8,6) procent, dvs. 5,1 (5,0) miljarder euro. På tio år har Ilmarinens placeringar genererat sammanlagt 30,2 miljarder euro.

Utvecklingen på kapitalmarknaden var till övervägande del positiv under 2025. Aktiemarknaden utvecklades utmärkt, med undantag av månadsskiftet mars-april, då osäkerheten kring handels- och maktpolitiken var som störst i världsekonomin.

– Ilmarinens placeringsintäkter ökade särskilt till följd av aktieplaceringar samt ränte- och kreditriskinvesteringar. Avkastningen på våra börsnoterade aktieplaceringar var särskilt god. Även företagslånen gav en god avkastning och likaså fick vi utmärkta intäkter från placeringarna med absolut avkastning, konstaterar Ilmarinens placeringsdirektör Annika Ekman.

Avkastningen på Ilmarinens aktieplaceringar var 10,4 (14,1) procent. Avkastningen på ränteplaceringarna var 6,3 (4,4) procent. Avkastningen på fastighetsplaceringarna var 1,1 (-0,9) procent. Avkastningen på övriga placeringar var 8,4

(6,7) procent.

Den långsiktiga avkastningen på placeringarna från och med 1997 uppgår till 5,9 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,0 procent.

Av placeringarna är 20 procent placerade i Finland

Vid utgången av 2025 uppgick Ilmarinens placeringar i Finland till 13,6 miljarder euro, vilket motsvarar 20 procent av placeringsportföljen. Cirka hälften av dessa placeringar, det vill säga 7,2 miljarder euro, är placerade i finländska börsbolag. Ilmarinen har placeringar i onoterade finländska bolag till ett värde av 1,9 miljarder euro.

– Som pensionsbolag är det vår uppgift att placera på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Långsiktiga placeringar i Finland och i tillväxtföretag är en del av vårt arbete för att trygga pensioner och bygga upp en hållbar ekonomisk tillväxt. Finland är vår hemmamarknad. Fördelen med att verka på hemmaplan är att vi kan följa olika projekt på nära håll och ha en god insyn i de inhemska möjligheterna. Vi granskar inhemska placeringsobjekt noggrant och placerar aktivt både via fonder och direkt i onoterade företag, säger Ekman.

Vi uppnådde våra klimatmål i förtid

Ilmarinen stärker sitt klimatarbete och skärper sina klimatmål. Målet är att hantera placeringarnas klimatrisk.

– Vi lyckades väl med att uppnå alla de utsläppsminskningsmål som vi ställt upp för åren 2021–2025. Med den nya klimatplanen förbinder vi oss till vetenskapligt baserade mål och skärper våra mål för åren 2026–2030, berättar Ekman.

Solvensen stärktes ytterligare, fler kundåterbäringar än året innan

År 2025 stärktes Ilmarinens solvenskapital till 15,5 (13,9) miljarder euro och solvensnivån till 129,2 (127,5) procent.

– Tack vare den stärkta solvensen överför vi 149 miljoner euro till kundåterbäringar, vilket är 6 procent mer än året innan. Detta trots att man nu får dela ut 0,95 procent av solvenskapitalet i kundåterbäringar, i stället för 1 procent som tidigare, säger Mursula.

Premieinkomsten ökade med 3 procent, kostnadseffektiviteten på en god nivå

Ilmarinens premieinkomst ökade med 3 procent till 7,2 (7,0) miljarder euro. Premieinkomsten ökade på grund av att ArPL-lönesumman ökade med 2,6 procent och ArPL-avgiften steg något. Ökningen av premieinkomsten påverkades också av den positiv kundanskaffningen netto.

– Vårt mål är den bästa kundupplevelsen i branschen och här lyckades vi mycket väl. NPS för hur gärna våra kunder rekommenderar oss låg över målnivån och i EPSI Rating-undersökningen fick vi de bästa omdömena inom arbetspensionsbranschen i samtliga delområden, sammanfattar Mursula.

Ilmarinens omkostnader för den operativa verksamheten sjönk till 92,0 (92,2) miljoner euro. De utgjorde 0,32 (0,33) procent av ArPL-lönesumman och FöPL-arbetsinkomsten.

– Våra kunder drar direkt nytta av vår kostnadseffektivitet i form av lägre premier, säger Mursula.

8 miljarder euro betalades ut i pensioner till 450 000 pensionstagare

Ilmarinen betalade sammanlagt ut 8,0 (7,6) miljarder euro i pensioner. Vid årets slut uppgick antalet pensionstagare till 449 273 (454 556).

Antalet nya pensionsbeslut var 43 436 (41 279). Antalet beslut om ålderspension ökade med 49 procent jämfört med året innan och uppgick till 22 484.

– Den betydande ökningen av beslut om ålderspension förklaras av att det har blivit vanligare att arbeta under pensioneringen, och att pension som tjänats in genom detta arbete allt oftare tas ut. I genomsnitt fick man ett beslut om ålderspension från Ilmarinen inom tre dagar, berättar Mursula.

Den genomsnittliga åldern för inledande av ålderspension steg från året innan och var 65,2 år (65,1).

Antalet ansökningar om invalidpension minskade

Ilmarinen mottog 8 procent färre nya ansökningar om invalidpension än året innan, sammanlagt 10 781 (11 663) ansökningar. Antalet personer som började få invalidpension uppgick till 3 383 (3 557), vilket var 5 procent färre än året innan. Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen var den vanligaste orsaken till invalidpension.

– Orsakerna bakom arbetsoförmågan har ett starkt samband med åldern. Den vanligaste orsaken bland personer under 55 år var psykisk ohälsa medan den hos personer över 55 år var sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Depression har länge varit den största enskilda orsaken till pensionering, men 2025 blev artros den vanligaste diagnosen, säger Mursula.

Ilmarinens år 2025 i korthet:

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 8,1 (8,6) procent, dvs. 5,1 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde steg till 67,5 (63,3) miljarder euro. Placeringarnas genomsnittliga avkastning på lång sikt var 5,9 procent från och med 1997. Detta motsvarar en realavkastning på 4,0 procent.

Bruttoresultatet var 1 766 (1 804) miljoner euro.

Premieinkomsten steg med 3 procent till 7 160 (6 956) miljoner euro. Utbetalda pensioner ökade med 4 procent till 7 950 (7 636) miljoner euro.

Kundanskaffningen netto inbringade 107 (179) miljoner euro och den löpande kundlojaliteten under de föregående 12 månaderna var 95,8 (96,7) procent.

Omkostnaderna uppgick till 92 (92) miljoner euro, det vill säga 0,32 (0,33) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst.

Solvenskapitalet uppgick till 15,5 (13,9) miljarder euro och solvensnivån till 129,2 (127,5) procent.

Utsikter: Ilmarinens premieinkomst förväntas öka något långsammare än lönesumman, eftersom ArPL-avgiftsprocenten sjunker 2026. Sänkningen av avgiftsprocenten beror på att återbetalningen av den tillfälliga avgiftssänkningen för arbetsgivare som infördes på grund av coronapandemin avslutades år 2025.





Mer information:

Mikko Mursula, verkställande direktör, tfn 050 380 3016, mikko.mursula@ilmarinen.fi

Annika Ekman, placeringsdirektör, tfn 040 590 0344, annika.ekman@ilmarinen.fi

Sami Ärilä, personal- och kommunikationsdirektör, tfn 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi





