Kokoomuksen Kauma: Monimuotoisesti työllistyvien työttömyysturva kuntoon – väliinputoamiselle loppu

Hallituksen esitys työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksesta lähti lausuntokierrokselle. Uudistus vastaa työelämän muutokseen, jossa yhä useamman suomalaisen toimeentulo muodostuu useista eri tulonlähteistä.



Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma pitää uudistusta merkittävänä ja periaatteellisesti tärkeänä korjauksena.



– Suomalainen työelämä on muuttunut, mutta työttömyysturva on jäänyt jälkeen. Liian moni on jäänyt väliinputoajaksi, kun turvaa on voinut kerryttää vain joko palkansaajana tai yrittäjänä. Nyt tämä epäkohta korjataan. Etenkin nuorista moni hankkii toimeentuloa yhä useammista lähteistä. Siksi tämä on tärkeä parannus monille työuran alussa oleville nuorille, jotka tekevät sivutoimisesti esimerkiksi yritystoimintaa, Kauma sanoo.



Nykyisin ansiopäiväraha voi perustua vain palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehtoon. Uudessa mallissa niiden rinnalle säädetään yhdistelmävakuutuksen työssäoloehto monimuotoisesti työllistyville. Tämä koskee henkilöitä, joiden toimeentulo muodostuu esimerkiksi palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistelmästä, ja joihin voidaan liittää myös apurahatyö tai perhehoitajana toimiminen.



Yhdistelmävakuutuksen työssäoloehto täyttyisi, kun henkilö on 28 kuukauden tarkastelujakson aikana kerryttänyt yhteensä vähintään 12 työssäoloehtokuukautta. Kuukaudelta edellytettäisiin vähintään 930 euron vakuutettavaa tuloa.



– Kokoomukselle on selvää, että työn ja yrittämisen pitää aina olla kannattavaa. Sosiaaliturvan tehtävä on olla turvaverkko silloin, kun työtä ei ole. Yhdistelmävakuutus tekee järjestelmästä oikeudenmukaisemman ja paremmin nykytyöelämään sopivan, Kauma sanoo.