Pikamittauksella saa nopeasti epäluotettavan tiedon kodin radontilanteesta

Jos kotiovelle ilmestyy radonmittaaja, joka lupaa ilmaiseksi nopean mittauksen ja antaa heti pikamittauksen jälkeen tarjouksen radonkorjauksesta, kannattaa olla varuillaan. Ääriesimerkki on mittaaja, joka lupaa radonmittaustuloksen kymmenessä minuutissa. Ilmaista mittausta seuraa sitten tarjous normaalia kalliimmasta radonkorjauksesta.

Radonin pikamittausta ovella tarjoava yrittäjä käyttää tavallisesti edullista, eikä kovin luotettavaa mittalaitetta. Pikamittaus ei ylipäätään ole asianmukainen tapa selvittää radonpitoisuutta. Minuuteissa tehdyn mittauksen tuloksen käyttäminen asunnon radontilanteen arviointiin onkin käytännössä yhtä tyhjän kanssa, toteaa Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Tuukka Turtiainen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä edellyttää, että asunnon ja muun oleskelutilan radonpitoisuuden mittauksen on oltava yhtäjaksoinen ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Mittaus on tehtävä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Pitkän mittausajan syy on radonpitoisuuden ajallinen vaihtelu. Rakennuksen radonpitoisuus vaihtelee vuorokauden sisällä ja päivästä toiseen.

Pitoisuuteen vaikuttavat muun muassa sisä- ja ulkoilman välinen lämpötilaero, maaperän kosteus, sademäärä, tuulen suunta, ilmanvaihtokoneen ja liesituulettimen käyttö, raitisilmaventtiilien säädöt sekä tuulettaminen.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ylitarkastaja Tuukka Turtiaisen radioaktiivisen radonin mittaamisesta kertova kolumni on STUKin verkkosivulla: Malttia radonmittauksiin | Säteilyturvakeskus STUK.