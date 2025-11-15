Työryhmä esittää suuria muutoksia sosiaalipalveluihin – Psykologiliitto painottaa moniammatillisuuden tärkeyttä
12.2.2026 18:53:44 EET | Suomen Psykologiliitto | Tiedote
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistelevan työryhmä on julkaissut raporttinsa sosiaalihuoltolain uudistamisesta. Työryhmän raportissa esitetään useita merkittäviä muutoksia sosiaalipalveluihin, ja osa keskeisistä muutoksista koskisi sosiaalipalveluissa tarjottavia mielenterveyspalveluja sekä perheille tarjottavaa tukea.
Työryhmän tehtävänantona oli valmistella ehdotus, joka mahdollistaisi hyvinvointialueille sosiaalipalvelujen järjestämisen muun muassa nykyistä joustavammin, ja tuottaisi 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Pyrkimykset joustavuuteen ja säästöihin näkyvät ehdotuksessa erityisesti pyrkimyksenä vähentää byrokratiaa, kuten hallinnollisia päätöksiä ja asiakassuunnitelmia, sekä vähentämällä lakisääteistä määrittelyä tarjottavista palveluista. Samassa yhteydessä vaikuttaa sille, että nykyisistä asiakkaan tarpeiden ympärille kootuista moniammatillisen yhteistyön rakenteista oltaisiin valmiita luopumaan.
Suomen Psykologiliitto pitää tällaista suuntausta erittäin huolestuttavana ja korostaa, että palvelutarpeen arvioon pohjautuva asiakassuunnitelma luo perustan sille, että asiakkaiden elämäntilanne ja tarpeet tulevat riittävän kokonaisvaltaisesti arvioitua, ja asiakas todella saa arvioidun tarpeen mukaista palvelua yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Lisäksi moniammatillinen osaaminen varmistaa, että oikea palvelu ja tuki päästään aloittamaan mahdollisimman pian.
– Esimerkiksi mielenterveystyötä ei tule nähdä ainoastaan terveydenhuollon työnä, vaan mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä työ on ehdottoman tärkeä osa sosiaalipalveluja, ja siinä psykologien osaamisen hyödyntäminen on asiakkaiden kannalta varsin keskeistä, muistuttaa Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen.
Psykologiliitto nostaa esille erityisesti kasvatus- ja perheneuvonnan roolin osana sosiaalipalveluja. Sosiaalihuollon perhepalveluissa psykologien tietotaito tuo merkittävää lisäarvoa sillä psykologi tuntee lapsen ja nuoren kehityksen sekä pari- ja perhesuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen ilmiöitä laajemmin kuin sosiaalihuollon ammattilainen. Lisäksi psykologi osaa myös arvioida psykososiaalisen tuen tarpeet ja toteuttaa tarpeen mukaisia interventioita. Nyt tämä osaaminen on vahvasti integroitu sosiaalihuollon palveluihin juuri kasvatus- ja perheneuvonnassa.
– Kasvatus- ja perheneuvonnasta saatu riittävä tuki voi suojata sekä vanhemmuutta että lapsen kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Puutteellinen tuki puolestaan lisää riskiä mielenterveysoireiden ilmaantumiselle tai pitkittymiselle sekä varhaisen vuorovaikutuksen ja lapsen kehityksen ongelmille, korostaa Psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Vera Gergov. – Yksi sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita oli integroida sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintakenttää, ja nyt niitä harvoja palveluita, joissa tämä jo toteutuu, pyritään työryhmän ehdotuksissa rikkomaan. On vaikea käsittää, miten palveluiden pirstaloiminen tai varhaisen tuen vähentäminen voisi pitkällä tähtäimellä tuottaa säästöjä, hän jatkaa.
Lastensuojelun osalta työryhmä esittää, että nykyinen lastensuojelun avohuollon sekä jälkihuollon työ siirtyisi yleisen sosiaalityön piiriin. Psykologiliiton kanta on ollut jo pitkään, että lastensuojelun avopalveluissa tulisi vahvistaa mielenterveysosaamista sekä ymmärrystä lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä, mikä edellyttää myös psykologien asiantuntemuksen vahvaa hyödyntämistä. Tarve psykologien osaamiselle ei poistu, vaikka nykyisin lastensuojelulain piirissä olevat palvelut osin siirtyisivät sosiaalihuoltolain alle.
Nyt julkaistu työryhmän loppuraportti on tehty pohjustamaan sosiaalihuoltolakiin tehtäviä muutoksia koskien sosiaalipalveluita. Lainsäädäntömuutosten on arvioitu tulevan eduskunnan käsiteltäväksi syyskauden alussa. Psykologiliitto seuraa valmistelun etenemistä aktiivisesti ja tekee tiivistä vaikuttamistyötä, jotta uudistus ei heikentäisi sosiaalipalveluista saatavaa tukea, vaan päinvastoin vahvistaisi ja selkiyttäisi sote-palveluiden integraatiota sekä asiakkaan tarpeen mukaisten moniammatillisten palveluiden saatavuutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari LipsanenPuheenjohtajaSuomen Psykologiliitto ryPuh:045 720 1097jari.lipsanen@psyli.fi
Vera GergovAmmatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikköSuomen Psykologiliitto ryPuh:040 809 8028vera.gergov@psyli.fi
Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja ja mielenterveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Psykologiliitto
Jari Lipsanen jatkaa Suomen Psykologiliiton puheenjohtajana15.11.2025 17:25:07 EET | Tiedote
Jari Lipsanen jatkaa Suomen Psykologiliiton johdossa kauden 2026–2027. Lipsasen valitsi jatkokaudelle Psykologiliiton liittovaltuusto syyskokouksessaan 15.11.2025.
Professori Anne Mäkikangas on Vuoden psykologi 202530.10.2025 10:04:51 EET | Tiedote
Professori Anne Mäkikangas on valittu Vuoden psykologiksi 2025. Työelämän tutkimuskeskuksen johtajan ominta tutkimusaluetta ovat työhyvinvointi ja työuupumus. Mäkikankaan asiantuntemus on huomattu myös kansainvälisesti.
Psykologipäivät 2025 nostaa esiin psykologian roolin ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä30.10.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Mielenterveyden valtakunnallinen suurtapahtuma Psykologipäivät Helsingissä Finlandia-talossa 30.–31.10.2025.
Psykologin osaaminen on välttämätöntä nuoren edun varmistamiseksi lastensuojelussa13.6.2025 12:54:06 EEST | Tiedote
Kun tavoitteena on suojella lapsia ja nuoria sekä heidän psyykkistä hyvinvointiaan, on tarve psykologin erityisosaamiselle ilmeinen, toteaa Suomen Psykologiliitto lausunnossaan hallituksen esityksestä laiksi lastensuojelulain muuttamisesta.
Psykologien asiantuntemuksen vaikuttava kohdentaminen tukee Suomen hyvinvointi- ja työllisyystavoitteita17.5.2025 15:36:56 EEST | Tiedote
Suomessa ei tällä hetkellä hyödynnetä psykologien erityisasiantuntemusta täysimääräisesti. Jotta psykologien osaaminen tulisi parhaaseen mahdolliseen käyttöön, tulee tarkastella psykologien roolia eri organisaatioissa, toteaa kevätkokoukseensa 17.5.2025 kokoontunut Suomen Psykologiliiton liittovaltuusto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme