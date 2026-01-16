Elo vahvassa tulos- ja vakavaraisuusvireessä vuonna 2025 – sijoitustuotto 7,4 prosenttia
13.2.2026 09:00:00 EET | Työeläkeyhtiö Elo | Tiedote
Työeläkeyhtiö Elon vuosi oli tasapainoinen kehittämisen vuosi. – Sijoitustuottomme oli vahva, 7,4 prosenttia. Vahvistimme edelleen vakavaraisuuttamme ja paransimme kustannustehokkuutta samalla, kun kasvatimme panostuksia dataan ja analytiikkaan, kertoo toimitusjohtaja Carl Pettersson.
– Onnistuimme hienosti sijoitustuotoissa toimintaympäristön turbulenssista huolimatta. Kaikkien omaisuusluokkien tuotot olivat positiiviset ja ne tuottivat erinomaisesti myös suhteessa vertailuindekseihinsä. Noteerattujen osakesijoitusten tuotto kipusi jopa 17,2 prosenttiin. Osakemarkkinoiden nousua vauhdittivat Yhdysvaltain talouden kiihtyvä kasvu, globaalit tekoälyinvestoinnit sekä suurten teknologiayhtiöiden vahva kehitys, toteaa varatoimitusjohtaja Jonna Ryhänen.
− Suomen osakemarkkinat tuottivat erinomaisesti, ollen yksi parhaista markkinoista vuonna 2025. Jatkoimme yli vuosikymmenen kestänyttä määrätietoista sijoittamista kotimaahan ja teimme vuonna 2025 muun muassa yli 100 miljoonan euron arvosta sijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin.
Uusien TyEL- ja YEL-vakuutusten markkinajohtaja vuonna 2025
– Strategiakautemme päättyi ja vuoden aikana laadimme uuden strategian vuosille 2026–2030. Kauden merkittävimpiä onnistumisia oli kustannustehokkuuden parantuminen, joka näkyy asiakkaillemme matalampina hoitokustannusmaksuina, sekä ennätyksellisesti kasvanut uusien vakuutusten myynti. Lisäksi nousimme uudelle tasolle työkykypalveluiden laadussa ja valikoimassa, Pettersson toteaa.
– Erityisen ylpeä olen elolaisten parantuneesta henkilöstökokemuksesta. Heidän työnsä näkyy asiakkaiden arjessa ja tuloksissamme joka päivä. Uuteen strategiakauteen lähdemme entistä rohkeampina ja vahvempina.
Vuoden 2025 lopussa Elon hoidossa oli 44 800 TyEL-vakuutusta ja 84 300 YEL-vakuutusta. Yhteensä vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä oli 459 100. YEL-vakuutusten uusmyynnin kumulatiivinen markkinaosuus oli 38,9 prosenttia ja TyEL-vakuutusten 40,3 prosenttia. Jokaisen Elossa käsitellyn ammatillisen kuntoutuspäätöksen tavoitteena on asiakkaan paluu työhön ja vuonna 2025 työelämään palasi 76 prosenttia kuntoutujista.
Elo keskittyy tuottamaan vahvaa asiakasarvoa
Vuonna 2026 maailmantalouden kasvun odotetaan jatkuvan vaimeana. Suomen talouskasvua tukevat korkojen lasku, inflaation hidastuminen ja viennin elpyminen. Rakentamisen ja investointien odotetaan kääntyvän kasvuun, mutta kotimainen kysyntä ja kuluttajien luottamus pysyvät vaimeina.
Työeläkejärjestelmää kehitetään ja ensimmäiset sijoituksia koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.7.2026. Ne mahdollistavat sijoitusten osakepainon kasvattamisen ja riskinkantamiskyvyn parantamisen talouden heilahteluissa.
Uusi strategia ohjaa Eloa tuottamaan vahvempaa lisäarvoa asiakkailleen. Elo kehittää kaikille asiakkailleen skaalattavia ja entistä vaikuttavampia työkykypalveluita, panostaa vahvasti analytiikan ja datan hyödyntämiseen, tukee kasvuyrityksiä erityisellä kasvukonseptilla ja säilyttää nykyisen YEL-vakuutusten markkinajohtajuuden. Datapohjaista toimintaa tukemaan yhtiö perusti uuden analytiikkayksikön 1.1.2026 alkaen. Uudistuksella Elo haluaa varmistaa asemansa eläkealan dataohjautuvimpana yhtiönä. Palkkasumman arvioidaan kehittyvän positiivisemmin kuin edellisvuonna. Vahva sijoitusvuosi 2025 tarjoaa Elolle hyvät lähtökohdat eläkeuudistuksen toteutukselle. Yhtiö jatkaa työeläkejärjestelmän tehokasta toimeenpanoa ja varmistaa riittävän vakavaraisuuden kaikissa markkinatilanteissa.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Carl Pettersson
Varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Jonna Ryhänen
Haastattelupyynnöt: Miia Pullinen / viestintä, p. 040 588 3637
Luvut ovat tilintarkastamattomia ja suluissa olevat vertailuluvut ovat 31.12.2024 lukuja.
Avainluvut tammi-joulukuu 2025
- Kokonaistulos 613 (829) miljoonaa euroa
- Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 7,4 (8,5) prosenttia eli 2,4 miljardia euroa. Neljännen kvartaalin tuotto oli 2,8 (1,5) prosenttia.
- Sijoitusten markkina-arvo oli 34,4 (32,4) miljardia euroa. Sijoitusten kymmenen vuoden keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 3,8 prosentin reaalituottoa.
- Vakavaraisuusaste nousi 123,8 (123,0) prosenttiin ja vakavaraisuusasema oli 1,4 (1,4).
