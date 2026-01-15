Tulevaisuuden rakennustyömailla työkavereina multiagentit

”On hienoa nähdä, kuinka Suomi toimii tämän kehityksen aallonharjalla ihan globaalisti, eikä kehitys asian eturintamalla pysähdy tähän”, alan asiantuntija ja tekniikan tohtori Vesa Järvinen luonnehtii rakennusalan nykytilaa.

Hänen mukaansa saatamme jo ensi vuonna nähdä, miten rakennusagentit hallitsevat kokonaisia prosesseja ja kuinka tekoälyn multiagenttivaihe voi olla avain suomalaisen rakennusalan nousukiitoon pitkän taantuman jälkeen.

”Olemme siirtymässä toimistossa käytettävistä tekoälyohjelmista fyysisen tekoälyn vaiheeseen. Tulevaisuuden työmaalla koneet kommunikoivat keskenään, ja kaivinkoneet ja kuljetuskalusto optimoivat itsenäisesti reittinsä ja työjärjestyksensä tekoälyn avulla. Rakennusvaiheen tarpeita simuloidaan ja vaikutuksia projektin kustannukseen ja aikatauluun voidaan ennustaa.”



Rakennusalalla huomisen voittajilla on tekoälytaitoja

Muutos ei Järvisen mukaan kuitenkaan tule olemaan ongelmatonta. Hajanaiset järjestelmät ja vanhat prosessit hidastavat käyttöönottoa, ja agenttien autonomia vaatii selkeät eettiset pelisäännöt. Lisäksi kulttuurimuutos on välttämätön. Tiimit tarvitsevat koulutusta ja uutta ajattelutapaa, jotta tekoälystä saadaan aito kumppani. Muutoksen myötä yritysten ihmisorganisaatiorakenteet muuttuvat. Tämä tarkoittaa haastavampia työmarkkinoita vastavalmistuneille, mutta toisaalta tekoälytaitoja omaavia nuoria arvostetaan ja heidän työllistymisnäkymänsä ovat positiiviset.

Ne alan yritykset ja yksilöt, jotka valmistautuvat tähän muutokseen nyt, ovat Järvisen mukaan huomisen voittajia.

”Edellä kuvatut asiat eivät ole fiktiota vaan jo tapahtuvaa, ja lähivuosien tutkimuksen ja kehityksen näkymiä.”



Suomi kokoaa asiantuntijoita neljältä mantereelta

Rakennusalan tulevaisuuden kehitysaskeleita luodaan suomalaisvoimin organisoidussa, maailman ensimmäisessä rakennetun ympäristön tekoälytapahtuma AI in AEC:ssa, joka järjestetään nyt kuudennen kerran.

AI in AEC on lyhenne sanoista Artificial Intelligence in Architecture, Engineering and Construction. Tapahtuma kutsuu yhteen maailman rakennustekniikan ja arkkitehtuurin tekoälyvaikuttajat Helsinkiin 18.–19.3.2026.



Tapahtuman järjestää rakennetun ympäristön alan henkilöjärjestö RIL ry, joka edustaa alan diplomi-insinöörejä. Vesa Järvinen on A-Insinöörien toimialajohtaja, joka toimii tapahtuman ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana, ja Ville Raasakka RIL ry:n puolesta tapahtumajohtajana.

”Olen ilahtunut, että AI in AEC tuo tänäkin vuonna Suomeen yli 300 osallistujaa yli 30 maasta. Puhujia on saapumassa yhteensä neljältä eri mantereelta”, Ville Raasakka kertoo.



Vuoden 2026 AI in AEC -tapahtumaa tukevat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, International Council for Research and Innovation in Building and Construction CIB, Rakennusteollisuus RT ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Kumppaneina toimivat A-Insinöörit, Flowcase, HNTB ja Sweco. Sisältökumppanina toimii AEC Business ja PR-kumppanina Vetter Communications.