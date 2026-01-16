POP Pankki -ryhmän liiketoiminta jatkoi suotuisaa kehittymistä, ryhmän tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 on julkaistu
POP Pankki -ryhmän luottokanta kasvoi Suomen talouden ennakoitua heikommasta kehityksestä huolimatta 2,5 prosenttia lähes 4,9 miljardiin euroon. Henkilöasiakkaille myönnetyt luotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,7 prosenttia, kun taas yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaille myönnetyt luotot kasvoivat 3,7 prosenttia. Talletusten määrä kasvoi 4,3 prosenttia 4,6 miljardiin euroon.
POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 65,6 miljoonaa euroa. Yhteenliittymän ydinvakavaraisuus 24,5 prosenttia on Suomen vähittäispankkisektorin vahvimpia.
Nopeasti kehittyneen korkotason stabiloitumisen seurauksena korkotuotot laskivat odotetusti. Ryhmän korkokate supistui 11,7 prosenttia 165,9 miljoonaan euroon. Palkkiotuotoissa ryhmä saavutti 4,8 prosentin kasvun. Suotuisan sijoitusvuoden siivittämänä POP Pankki -ryhmän sijoitukset tuottivat 5,2 miljoonaa euroa. Rahoitusvarojen arvonalentumistappioita kirjattiin yhteensä 15,3 miljoonaa euroa, mikä oli 7,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Ryhmän kulut kasvoivat yhteensä 7,3 prosenttia. Merkittävimmät kuluerät liittyvät syksyllä voimaan astuneen uuden maksamisen sääntelyn edellyttämään järjestelmäkehitystyöhön sekä POP Pankki -ryhmässä käynnissä olevaan järjestelmäuudistukseen.
”Vuosi 2025 oli POP Pankki -ryhmälle hyvä ja olemme vahvistaneet kyvykkyyksiämme tarjota asiakkaillemme asiantuntijuuttamme nopeasti kanavasta riippumatta. Roolimme yritysten rahoittajana on vahvistunut yritysliiketoimintaan tekemiemme panostusten myötä. Asuntolainakannassa oli joitakin myönteisiä merkkejä asuntomarkkinoiden kehittymisestä etenkin kasvukeskuksissa. Yleinen säästämisen trendi näkyy myös meillä POP Pankissa muun muassa määräaikaistalletusten kysynnässä. Geopoliittinen epävarmuus kertautuu kuluttajien ja yritysten varovaisuutena”, toteaa POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.
POP Pankki -ryhmän keskeiset avainluvut
|
(M€ / %)
|
2025
|
2024
|
2023*
|
Korkokate
|
165,9 M€
|
187,9 M€
|
178,1 M€
|
Palkkiotuotot ja -kulut, netto
|
46,8 M€
|
44,6 M€
|
44,0 M€
|
Rahoitusvarojen arvonalentumiset
|
-15,3 M€
|
-22,4 M€
|
-17,3 M€
|
Tulos ennen veroja
|
65,6 M€
|
89,8 M€
|
89,3 M€
|
Luottokanta
|
4 863,2 M€
|
4 743,6 M€
|
4 562,2 M€
|
Talletuskanta
|
4 559,4 M€
|
4 370,4 M€
|
4 321,0 M€
|
Oma pääoma
|
806,1 M€
|
759,5 M€
|
688,1 M€
|
Taseen loppusumma
|
6 186,4 M€
|
6 257,0 M€
|
6 074,6 M€
|
Kulu-tuottosuhde
|
64,2 %
|
54,5 %
|
52,9 %
|
Kokonaispääoman tuotto, ROA
|
0,9 %
|
1,2 %
|
1,2 %
|
Oman pääoman tuotto, ROE
|
6,8 %
|
10,0 %
|
11,4 %
|
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1)
|
24,5 %
|
21,8 %
|
20,3 %
|
Vakavaraisuussuhde, (TC)
|
24,5 %
|
21,8 %
|
20,3 %
Vuoden 2026 näkymät
Markkinat odottavat varovaista korkotason nousua, mikä tukee POP Pankki -ryhmän tuloskehitystä. Ryhmän tuloksen arvioidaan muodostuvan tilikaudella 2026 saman tasoiseksi tai hieman pienemmäksi kuin tilikaudella 2025. Tuloskehitykseen liittyy markkinakorkojen ja sijoitusmarkkinoiden muutoksista ja luottotappioiden määrän kehityksestä johtuvaa epävarmuutta.
POP Pankki -ryhmä julkaisee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viikolla 11.
POP Pankki -ryhmään kuuluu keskusyhteisö POP Pankkikeskus, keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, kiinnitysluottopankki POP Asuntoluottopankki Oyj ja 18 POP Pankkia, joiden muodostamaan palveluverkostoon kuuluu 70 konttoria ja palvelupistettä. POP Pankki -ryhmä työllistää yli 800 henkeä ja asiakkaita sillä on yhteensä 248 500.
POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pullin haastattelupyynnöt:
Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus,
050 572 9679
POP Pankki -ryhmä on yli 800 asiantuntijaa työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 18 POP Pankkia, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, POP Asuntoluottopankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk.
