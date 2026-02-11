Päiväkotilapset sosionomiopiskelijoiden vieraina: ”TAMKissa voi opiskella ammattiin”

Parikymmenpäinen joukko 3–4-vuotiaita lapsia vieraili TAMKissa helmikuisena perjantaina. Aurinkoisen pakkaspäivän kävelymatka oli lyhyt – käytännössä vain yksi ison tien ylitys. Vastassa olivat sosionomin tutkinto-ohjelman varhaiskasvatukseen suuntautuneet opiskelijat, jotka järjestivät lapsille monenmoista eläinaiheista puuhaa.

Lapset jaettiin neljään ryhmään, joissa he leikkivät eläinhahmoilla, ratkoivat eläimiin liittyviä arvoituksia sekä matkivat lumikoita ja kettuja toiminnallisen lukutuokion lomassa. Ja mikä parasta, käytävällä sai juosta.

Ei jäänyt arvailujen varaan, viihtyivätkö lapset, sillä tärykalvot olivat kovilla kysyttäessä, millaista oli.

– Kaikki oli kivaa! he huusivat kuorossa.

Ammatillisen identiteetin rakentamista parhaimmillaan

Sosiaalialan lehtorin Petteri Väkiparran mukaan yhteistyö antaa opettajille mahdollisuuden kuulla kentän kuulumisia ja ajankohtaisia asioita sekä kehittää varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa.

– Vierailut tuovat hetkellisesti ihanaa vilinää ja vilskettä, ja pitempikestoisesti hyvän ja opiskelijoille turvallisen työelämäkumppanin, jonka kanssa on hyvä koeponnistaa varhaiskasvatukseen liittyviä asioita. Yhteistyö on mahtavaa yhteistoiminnallista oppimista, jossa yhteistyöpäiväkotien lapset ja henkilökunta sekä TAMKin opiskelijat ja opettajat oppivat toisiltaan, Väkiparta sanoo.

Kissanmaan ja Hippoksen päiväkotien johtajan Minna Nylundin mielestä on tärkeää, että hänellä on useita väyliä pysytellä kartalla ja ajan hermolla alan koulutuksiin liittyvistä asioista.

– Ajatusten vaihto ja keskustelut niin opiskelijoiden kuin heidän kouluttajiensakin kanssa lisäävät tätä tietoisuutta. Koen, että kohtaamisissa opiskelijoiden kanssa minulla on mahdollisuus rakentaa myönteistä ja valoisaa kuvaa varhaiskasvatuksesta sekä työstä pienten lasten ja heidän perheidensä kanssa. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa teorian ja käytännön kohtaamisen mitä parhaimmalla tavalla – ja tätä opiskelijat, eli meidän tulevat työntekijämme, tarvitsevat oman ammatillisen osaamisensa ja identiteettinsä rakentumisessa, Nylund kertoo.

Päiväkodeille tulee opiskelijoita työssäoppimaan TAMKin lisäksi esimerkiksi Tampereen yliopistosta (varhaiskasvatuksen opettajat ja maisterit), Tampereen seudun ammattiopistosta ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta (lähihoitajat). Myös lähikoulujen 9.-luokkalaisia otetaan mieluusti TET-harjoitteluihin.

– Tampereen kaupunki on hyvässä asemassa siinä mielessä, että meillä on useita eri oppilaitoksia, jotka kouluttavat tulevaisuuden osaajia ja tekijöitä varhaiskasvatukseen. Siinäkin mielessä oppilaitosyhteistyö on kannattavaa, että pystymme luomaan hyvää kuvaa kaupungista työnantajana ja lisäämään työn houkuttelevuutta. Monet opiskelijat tekevät opintojensa ohella sijaisuuksia, joten tämä on oiva mahdollisuus rekrytointiin, Nylund sanoo.

Konkretiaa opintoihin – asiakkaatkin opiskelusta innoissaan

Varhaiskasvatuksen toisen vuoden sosionomiopiskelija Iida Toivonen on ollut erittäin tyytyväinen tähänastisiin opintoihinsa TAMKissa.

– Koen, että meillä sosionomeilla on erittäin ammattitaitoisia ja lähestyttäviä opettajia, mikä varmasti vaikuttaa opintojen mielekkyyteen. Kurssit ovat myös olleet kattavia ja monipuolisia.

Toivosesta yhteistyö päiväkotien kanssa on tärkeää.

– Itselleni on ainakin helpompaa ymmärtää ja oppia joitain asioita silloin, kun niitä pääsee harjoittelemaan konkreettisesti. Uskon, että yhteistyö tuo lisää väriä myös päiväkotien normaaliin arkeen.

Vierailupäivän ohjelman opiskelijat suunnittelivat yhdessä osallistuvien opiskelijoiden mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.

– Mielestäni saimme vierailun onnistumaan oikein hyvin, ja lapset sekä päiväkodin aikuiset vaikuttivat erittäin tyytyväisiltä vierailun jälkeen. Vierailupäivä konkretisoi sitä, kuinka muuttuvaista lasten kanssa tehtävä toiminta on ja kuinka aikuisten täytyy osata soveltaa toimintaa ryhmään sopivaksi.

Jotkut lapsista osasivat kertoa, missä isossa rakennuksessa he oikein olivat käymässä.

– Ammattikorkeakoulussa. Täällä opiskellaan ammattiin.

Muutama lapsi kertoi haaveilevansa kirurgin ammatista, pari poliisin. Kaksi heistä yllätti ponnekkuudellaan, kun kysyin, mitä he haluaisivat tehdä isoina:

– Läksyjä!