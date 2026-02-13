Kokoomuksen Kopra ja Partanen: Työllisyyttä ja naisten asemaa työelämässä voi vahvistaa samaan aikaan
13.2.2026 13:04:04 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja puolueen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kuittaavat oppositiolle, ettei naisten asemaa työelämässä vahvistavia uudistuksia kannata vastustaa siksi, että niitä tekee väärä joukkue. Kopra ja Partanen torjuvat opposition väitteet: hallitus ei valitse työllisyyden ja naisten aseman välillä, vaan vahvistaa molempia yhtä aikaa.
Oppositio on arvostellut kovin sanoin tasa-arvolain uudistamista. Hallitus tuo keväällä eduskuntaan tasa-arvolain uudistuksen, joka vahvistaa työntekijöiden suojaa ja lisää työnantajien velvollisuuksia.
– En olisi uskonut, että oppositiosta vastustetaan tasa-arvolain uudistamista näin voimakkaasti. Me selkeytämme ja uudistamme lakia reilummaksi toimilla, jotka ovat jääneet SDP:ltä tekemättä. Naisten asemaa työelämässä vahvistavia toimia ei tule vastustaa siksi, että ne tulevat väärästä joukkueesta, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo.
– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on jo nyt laitonta ja kiristämme lakia entisestään. Me teemme päinvastoin kuin oppositio väittää: teemme syrjinnästä entistä vaikeampaa ja helpommin havaittavampaa, Kopra sanoo.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen torjuu opposition väitteet ”huijauspuheesta”.
– Raskaussyrjintään puututaan nyt lailla, ei pelkillä puheilla. Jos määräaikaista työsuhdetta ei jatketa raskauden vuoksi, työnantajan on jatkossa annettava asiasta selvitys. Päätösten on kestettävä päivänvaloa. Tämä on konkreettinen parannus naisten asemaan työelämässä, Partanen sanoo.
Kopra ja Partanen puolustavat vahvasti hallituksen tavoitetta helpottaa määräaikaisten työsuhteiden tekemistä.
– SDP:n kannattaisi katsoa työelämää ihmisten arjesta käsin. Tosielämässä vaihtoehto määräaikaiselle työlle ei aina ole vakituinen työ, vaan se, ettei työtä ole lainkaan. Siksi palkkaamisen kynnystä pitää madaltaa. Naisten asemaa ei heikennä työmahdollisuuksien lisääminen, vaan se, ettei työtä ole lainkaan, Partanen lataa.
– Epävarmuus työstä ja toimeentulosta siirtää monen haavetta perheen perustamisesta. On jokaisen etu, että yritykset uskaltavat työllistää ja ihmiset pääsevät helpommin työelämään. Politiikka, joka jarruttaa yritysten työllistämismahdollisuuksia, sulkee ovia erityisesti nuorilta naisilta, ja sitä on vaikea kutsua tasa-arvon edistämiseksi, Kopra sanoo.
– Työllisyys ja tasa-arvo eivät ole toistensa vastakohtia. Me voimme ja meidän pitää tehdä molempia yhtä aikaa: mahdollistaa uusien työpaikkoja syntyminen ja kitkeä syrjintää. Työllistämisen vaikeuttaminen ei edistä naisten asemaa työelämässä, Kopra ja Partanen sanovat.
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Karoliina PartanenKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
