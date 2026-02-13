Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kopra ja Partanen: Työllisyyttä ja naisten asemaa työelämässä voi vahvistaa samaan aikaan

13.2.2026 13:04:04 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja puolueen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kuittaavat oppositiolle, ettei naisten asemaa työelämässä vahvistavia uudistuksia kannata vastustaa siksi, että niitä tekee väärä joukkue. Kopra ja Partanen torjuvat opposition väitteet: hallitus ei valitse työllisyyden ja naisten aseman välillä, vaan vahvistaa molempia yhtä aikaa.

Jukka Kopra ja Karoliina Partanen
Jukka Kopra ja Karoliina Partanen

Oppositio on arvostellut kovin sanoin tasa-arvolain uudistamista. Hallitus tuo keväällä eduskuntaan tasa-arvolain uudistuksen, joka vahvistaa työntekijöiden suojaa ja lisää työnantajien velvollisuuksia. 

En olisi uskonut, että oppositiosta vastustetaan tasa-arvolain uudistamista näin voimakkaasti. Me selkeytämme ja uudistamme lakia reilummaksi toimilla, jotka ovat jääneet SDP:ltä tekemättä. Naisten asemaa työelämässä vahvistavia toimia ei tule vastustaa siksi, että ne tulevat väärästä joukkueesta, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo.

Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on jo nyt laitonta ja kiristämme lakia entisestään. Me teemme päinvastoin kuin oppositio väittää: teemme syrjinnästä entistä vaikeampaa ja helpommin havaittavampaa, Kopra sanoo.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen torjuu opposition väitteet ”huijauspuheesta”.

Raskaussyrjintään puututaan nyt lailla, ei pelkillä puheilla. Jos määräaikaista työsuhdetta ei jatketa raskauden vuoksi, työnantajan on jatkossa annettava asiasta selvitys. Päätösten on kestettävä päivänvaloa. Tämä on konkreettinen parannus naisten asemaan työelämässä, Partanen sanoo.

Kopra ja Partanen puolustavat vahvasti hallituksen tavoitetta helpottaa määräaikaisten työsuhteiden tekemistä.

–  SDP:n kannattaisi katsoa työelämää ihmisten arjesta käsin. Tosielämässä vaihtoehto määräaikaiselle työlle ei aina ole vakituinen työ, vaan se, ettei työtä ole lainkaan. Siksi palkkaamisen kynnystä pitää madaltaa. Naisten asemaa ei heikennä työmahdollisuuksien lisääminen, vaan se, ettei työtä ole lainkaan, Partanen lataa.

Epävarmuus työstä ja toimeentulosta siirtää monen haavetta perheen perustamisesta. On jokaisen etu, että yritykset uskaltavat työllistää ja ihmiset pääsevät helpommin työelämään. Politiikka, joka jarruttaa yritysten työllistämismahdollisuuksia, sulkee ovia erityisesti nuorilta naisilta, ja sitä on vaikea kutsua tasa-arvon edistämiseksi, Kopra sanoo.

Työllisyys ja tasa-arvo eivät ole toistensa vastakohtia. Me voimme ja meidän pitää tehdä molempia yhtä aikaa: mahdollistaa uusien työpaikkoja syntyminen ja kitkeä syrjintää. Työllistämisen vaikeuttaminen ei edistä naisten asemaa työelämässä, Kopra ja Partanen sanovat.

Avainsanat

EduskuntaKokoomustyöelämätasa-arvoraskaussyrjintäperhevapaasyrjintätyömarkkinattyöllisyys

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kaunisto: Puhtaan siirtymän investoinneissa paukutetaan ennätyksiä, suunnasta on pidettävä kiinni12.2.2026 14:16:03 EET | Tiedote

Suomeen valmistui viime vuonna yli 8 miljardin euron vihreän siirtymän investoinnit, eli hankkeita, jotka rakentavat puhdasta energiaa, uutta teollisuutta ja vähäpäästöisiä ratkaisuja. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto korostaa, että Orpon hallituksen määrätietoinen kasvupolitiikka näkyy nyt konkreettisina investointeina ja työpaikkoina. Suuntaa ei saa kääntää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye