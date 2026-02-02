Osuuskauppa Suur-Savo

Prisma Savonlinnan kassalinjasto uudistuu helmikuussa

16.2.2026 08:00:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote

Prisma Savonlinnan kassalinjasto uudistuu helmikuun loppupuolella merkittävällä investoinnilla, joka parantaa niin asiakkaiden asiointikokemusta kuin henkilökunnan työergonomiaa. Myymälän kassapalvelut toimivat uudistuksen ajan normaalisti.

Prisma Savonlinnan kassalinjastolle tulee mm. uudet 3D-skannerit.
Uudistuksessa Prisma Savonlinnan itsepalvelukassa-alue laajenee entistä sujuvamman asioinnin mahdollistamiseksi. Laajennus vastaa kasvaneeseen kysyntään, sillä kerää ja skannaa -palvelu on osoittautunut erittäin suosituksi. Uudistuksessa myös tupakkatuotteet sekä Veikkauksen palvelut tuodaan kätevästi saataville kassalinjastoon. 

Uudistuksilla tuetaan myös henkilöstön parempaa työskentelyergonomiaa vaihtamalla kassapöydät korkeussäädettäviin malleihin. Kassojen hintaskannerit puolestaan päivitetään moderneiksi 3D-skannereiksi, jotka nopeuttavat ja helpottavat viivakoodien lukemista. 

– Haluamme jatkuvasti kehittää toimipaikkojamme asiakkaiden tarpeiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ehdoilla. Savonlinnan Prisman kassalinjaston uudistus on askel kohti sujuvampaa, modernimpaa ja entistä asiakaslähtöisempää palvelua. Samalla panostamme vahvasti henkilöstömme työhyvinvointiin, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon vt. marketkaupan johtaja ja kehitysjohtaja Tuomas Jääskeläinen.  

Uudistuksen ajan kassoilla asiointi sujuu normaalisti, sillä uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Uudistuksen kokonaisinvestoinnin arvo on 280 000 euroa ja kassapöydät toimittaa pieksämäkeläinen Checkmark Oy, sähkötöistä vastaa paikallinen Sähkö Saimaa. 

– On hienoa, että odotettu uudistus käynnistyy ja voimme pian palvella asiakkaita entistä sujuvammin. Viikoilla 8 ja 9 tapahtuva uudistus helpottaa henkilökuntamme päivittäistä työtä ja mahdollistaa entistä paremman asiointikokemuksen asiakkaillemme, kertoo prismajohtaja Mervi Hämäläinen.

osuuskauppa suur-savoprisma savonlinnaprismakerää ja skannaauudistus

Yhteyshenkilöt

Tuomas Jääskeläinenkehitysjohtaja, vt. marketkaupanjohtajaOsuuskauppa Suur-Savo

asiakkuus
markkinointi ja viestintä
marketkaupan tukitoiminnot
Kauppakeskus Stella
IT

Puh:010 764 0004tuomas.jaaskelainen@sok.fi

Kerää ja skannaa -palvelu on ollut erittäin suosittu Prisma Savonlinnassa, minkä vuoksi itsepalvelukassa-aluetta laajennetaan uudistuksen yhteydessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

