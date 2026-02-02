Prisma Savonlinnan kassalinjasto uudistuu helmikuussa

Uudistuksessa Prisma Savonlinnan itsepalvelukassa-alue laajenee entistä sujuvamman asioinnin mahdollistamiseksi. Laajennus vastaa kasvaneeseen kysyntään, sillä kerää ja skannaa -palvelu on osoittautunut erittäin suosituksi. Uudistuksessa myös tupakkatuotteet sekä Veikkauksen palvelut tuodaan kätevästi saataville kassalinjastoon.

Uudistuksilla tuetaan myös henkilöstön parempaa työskentelyergonomiaa vaihtamalla kassapöydät korkeussäädettäviin malleihin. Kassojen hintaskannerit puolestaan päivitetään moderneiksi 3D-skannereiksi, jotka nopeuttavat ja helpottavat viivakoodien lukemista.

– Haluamme jatkuvasti kehittää toimipaikkojamme asiakkaiden tarpeiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ehdoilla. Savonlinnan Prisman kassalinjaston uudistus on askel kohti sujuvampaa, modernimpaa ja entistä asiakaslähtöisempää palvelua. Samalla panostamme vahvasti henkilöstömme työhyvinvointiin, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon vt. marketkaupan johtaja ja kehitysjohtaja Tuomas Jääskeläinen.

Uudistuksen ajan kassoilla asiointi sujuu normaalisti, sillä uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Uudistuksen kokonaisinvestoinnin arvo on 280 000 euroa ja kassapöydät toimittaa pieksämäkeläinen Checkmark Oy, sähkötöistä vastaa paikallinen Sähkö Saimaa.

– On hienoa, että odotettu uudistus käynnistyy ja voimme pian palvella asiakkaita entistä sujuvammin. Viikoilla 8 ja 9 tapahtuva uudistus helpottaa henkilökuntamme päivittäistä työtä ja mahdollistaa entistä paremman asiointikokemuksen asiakkaillemme, kertoo prismajohtaja Mervi Hämäläinen.