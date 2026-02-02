Prisma Savonlinnan kassalinjasto uudistuu helmikuussa
16.2.2026 08:00:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Prisma Savonlinnan kassalinjasto uudistuu helmikuun loppupuolella merkittävällä investoinnilla, joka parantaa niin asiakkaiden asiointikokemusta kuin henkilökunnan työergonomiaa. Myymälän kassapalvelut toimivat uudistuksen ajan normaalisti.
Uudistuksessa Prisma Savonlinnan itsepalvelukassa-alue laajenee entistä sujuvamman asioinnin mahdollistamiseksi. Laajennus vastaa kasvaneeseen kysyntään, sillä kerää ja skannaa -palvelu on osoittautunut erittäin suosituksi. Uudistuksessa myös tupakkatuotteet sekä Veikkauksen palvelut tuodaan kätevästi saataville kassalinjastoon.
Uudistuksilla tuetaan myös henkilöstön parempaa työskentelyergonomiaa vaihtamalla kassapöydät korkeussäädettäviin malleihin. Kassojen hintaskannerit puolestaan päivitetään moderneiksi 3D-skannereiksi, jotka nopeuttavat ja helpottavat viivakoodien lukemista.
– Haluamme jatkuvasti kehittää toimipaikkojamme asiakkaiden tarpeiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ehdoilla. Savonlinnan Prisman kassalinjaston uudistus on askel kohti sujuvampaa, modernimpaa ja entistä asiakaslähtöisempää palvelua. Samalla panostamme vahvasti henkilöstömme työhyvinvointiin, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon vt. marketkaupan johtaja ja kehitysjohtaja Tuomas Jääskeläinen.
Uudistuksen ajan kassoilla asiointi sujuu normaalisti, sillä uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Uudistuksen kokonaisinvestoinnin arvo on 280 000 euroa ja kassapöydät toimittaa pieksämäkeläinen Checkmark Oy, sähkötöistä vastaa paikallinen Sähkö Saimaa.
– On hienoa, että odotettu uudistus käynnistyy ja voimme pian palvella asiakkaita entistä sujuvammin. Viikoilla 8 ja 9 tapahtuva uudistus helpottaa henkilökuntamme päivittäistä työtä ja mahdollistaa entistä paremman asiointikokemuksen asiakkaillemme, kertoo prismajohtaja Mervi Hämäläinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mervi HämäläinenPrisma-johtajaOsuuskauppa Suur-Savo / Prisma SavonlinnaPuh:050 352 8787mervi.hamalainen@sok.fi
Tuomas Jääskeläinenkehitysjohtaja, vt. marketkaupanjohtajaOsuuskauppa Suur-Savo
asiakkuus
markkinointi ja viestintä
marketkaupan tukitoiminnot
Kauppakeskus Stella
IT
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
S-Etukortilla kaksi yhden hinnalla Jukurit – Kiekko-Espoo –otteluun 13.2.2.2.2026 16:05:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo tarjoaa asiakasomistajilleen kaksi lippua yhden hinnalla ystävänpäivän aattona pelattavaan Jukurit – Kiekko-Espoo –liigaotteluun. Huippujääkiekosta pääsee nauttimaan kaverin kanssa edullisemmin S-Etukortilla 13.2. Mikkelin Let’s Go Areenalla.
Osuuskauppa Suur-Savo tuo 23 uutta ABC-latauspistettä 5-tien varteen23.1.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Sähköautoilijoiden matka 5-tiellä helpottuu entisestään, kun Osuuskauppa Suur-Savo vastaa kasvavaan lataustarpeeseen lisäämällä suurteholatauspisteitä Kuortin, Pitkäjärven ja Juvan ABC-liikenneasemille. Uudet latausasemat palvelevat asiakkaita jo tammikuun lopussa.
Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle13.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon kahdeksan myymälää aloittavat Mikkelissä 13.1. ja Savonlinnassa 14.1. ruokaostosten tunnin toimitukset. Toimitukset tilataan osoitteesta S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa.
Kesätöitä sadoille nuorille Osuuskauppa Suur-Savossa29.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Kesätyöhaku on käynnistynyt Osuuskauppa Suur-Savossa ja tarjolla on jälleen monenlaisia töitä Etelä-Savon vilkkaassa kesäsesongissa. Suur-Savolla huikeat henkilöstöedut, kivat työkaverit ja sopivasti haastavat hommat ovat perusjuttuja ja töitä tehdään hyvällä fiiliksellä yhdessä ihminen edellä.
Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 202618.12.2025 12:21:24 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto on sääntömääräisessä syyskokouksessaan valinnut osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenet 1.1.2026 alkaen. Erovuorossa olleista valittiin uudelleen Juvan jäsenalueelta asiakkuuspäällikkö Sanna Kakriainen-Rouhiainen, Savonlinnan jäsenalueelta kasvatustieteen maisteri Mari Makkonen ja Mikkelin jäsenalueelta talousjohtaja Tiina Snicker.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme