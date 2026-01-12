Mitä pitää ottaa huomioon talviautoilussa? – Nappaa vinkit talteen
Monet suomalaiset lähtevät talvilomalle autolla. Lomamatka sujuu turvallisemmin, kun varaudut automatkaan etukäteen. Pohjantähti listasi vinkit, mitä pitää ottaa talviautoilussa huomioon.
Suomalaiset ovat matkustajakansaa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 suomalaiset tekivät yli 30 miljoonaa yöpymisen sisältävää vapaa-ajan reissua. Matkoista 24 miljoonaa tehtiin kotimaassa, loput suuntautuivat ulkomaille. Autolla ulkomaan matkoja tehtiin 480 000.
”Moni suomalainen lähtee talvilomalle autolla. Suomen talvikausi on arvaamaton, joten varautuminen ennakkoon kannattaa. On tietenkin ensiarvoisen tärkeää, että auto ja talvirenkaat ovat kunnossa, mutta myös autossa olevat varusteet tulee tarkistaa ennen matkaa. Kun mahdollisiin yllätyksiin on varauduttu, lomamatka sujuu turvallisemmin”, muistuttaa Pohjantähden korvauspäällikkö Santtu Ruikka.
"Jos kuitenkin kaikesta varautumisesta huolimatta autoon tulee vika tai vaurio kesken matkan, oman vakuutusyhtiön hätäpalvelunumero yleensä auttaa. Ainakin Pohjantähden asiakkaat voivat soittaa matkan keskeytyessä hätäpalvelunumeroon, jolloin saa hinauksen nopeasti ja helposti paikalle eikä koko matka mene pilalle", kertoo Ruikka.
Miten varautua talviautoiluun?
- Varmista, että autosi talvihuolto on ajan tasalla. Erityisen tärkeää on tarkistaa talvirenkaiden kunto sekä ilmanpaineet. Tarkista myös öljyt, jäähdytysneste, akun kunto, talvikäyttöön tarkoitettu lasinpesuneste, pyyhkijänsulat sekä valot.
- Varaa matkaan enemmän aikaa kuin kesäkelillä. Aja rauhallisesti ja pidä turvaväli. Huomioi, että navigaattorin aika-arvioon ei välttämättä voi luottaa talvikeleillä.
- Seuraa sääennusteita. Jos luvassa on myräkkää, harkitse matkan viivästyttämistä tai matkareittisi muuttamista. Jos sääolosuhteet muuttuvat matkan aikana huonoiksi, harkitse pysähtymistä ja matkan jatkamista myöhemmin. Hankalat keliolosuhteet kuormittavat kuljettajaa enemmän, pidä siis taukoja riittävän usein.
- Tankkaa auto täyteen ennen matkaa. Näin varmistut siitä, että polttoaine riittää moottorin ja auton sisätilojen lämmittämiseen, jos joudut odottamaan apua pidempään.
- Muista putsata koko auto lumesta ja jäästä ennen lähtöä. Lumet tulee poistaa myös auton katolta, ettei lumi pöllähdä takana ajavan tuulilasiin. Skrapaa kaikki ikkunat kauttaaltaan, pelkkä kurkistusluukku tuulilasissa ei riitä. Muista ottaa jääskrapa ja lumiharja mukaan.
Mitkä turvavarusteet ovat välttämättömiä autossa talvella?
- Varoituskolmio on lakisääteinen varuste. Varoituskolmiolla varoitat muita tienkäyttäjiä pysähtyneestä ajoneuvosta.
- Heijastinliivi on välttämätön näkyvyyden kannalta. Heijastinliivi auttaa sinua näkymään, jos joudut poistumaan autosta pimeällä. Varmista, että autossa on heijastinliivit kaikille matkustajille ja että ne ovat helposti saatavilla.
- Ensiapulaukku on hyvä apu vahinkotilanteissa. Tarkista säännöllisesti, että sisältö on ajan tasalla.
- Hinausköyden avulla autosi voidaan hinata pois esimerkiksi lumihangesta.
- Taskulamppu on välttämätön pimeällä työskennellessä. Valitse lamppu, joka toimii myös kylmässä ja tarkista sen toimivuus säännöllisesti. Muista myös varaparistot.
- Ladattu varavirtalähde varmistaa, että voit soittaa apua. Muista valita malli, joka toimii myös kylmässä.
- Lämpimät peitot ja huovat pitävät lämpiminä. Jos joudut odottamaan apua pitkään, on tärkeää pysyä lämpimänä. Varaudu kylmyyteen myös lisävaatetuksella. Muista lämpimät hanskat ja pipo.
- Lapio ja hiekoitushiekka auttavat kiperissä tilanteissa. Jos auto jää kiinni lumikinokseen tai renkaiden alla on liukasta, teleskooppivarrellinen lapio ja ämpäreissä mukana oleva hiekka voivat auttaa pois kiipelistä.
- Apukäynnistin auttaa, jos akun toimintakyky on heikentynyt. Kannettava apukäynnistin saattaa olla todellinen pelastus. Ladattava laite voi herättää tyhjän akun henkiin sekunneissa ja mahdollistaa auton käynnistämisen ilman toista ajoneuvoa.
