Kokoomuksen Sarkomaa: Kotirauhaa naapurin tupakansavulta tupakkalakimuutoksella – savuton koti ja parveke on kaikkien oikeus

14.2.2026 07:04:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Tupakkalakia on uudistettava niin, että asuinyhteisön yhtiökokous voisi enemmistöpäätöksellä kieltää häiritsevän tupakoinnin parvekkeilla ja huoneistoissa, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja terveydenhuollon maisteri Sari Sarkomaa. Sarkomaa on pitänyt asiaa aktiivisesti esillä vuosien aikana.

Sari Sarkomaa. Kuvaaja: Kristian Tervo.
- Tupakkalaki suojaa tupakansavulta työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. On täysin kohtuutonta, että moni joutuu omassa kodissaan kärsimään naapurin tupakoinnista, Sarkomaa sanoo.

Eduskunnan käsitellessä viimeisintä tupakkalain muutosta Sarkomaa nosti esille myös taloyhtiöiden päätösvallan vahvistamisen. Sarkomaa kiittää ministeri Grahn-Laasosta, joka on kaudellaan tarttunut ahkerasti tupakkalain puutteisiin.

– Oli hyvä uutinen, että vastuuministeri Sanni Grahn-Laasonen lupasi kyseisessä eduskuntakeskustelussa tarttua asiaan. Tupakkalain muutosesitys tuodaankin eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana, Sarkomaa iloitsee.

Ehdotus asuinyhteisöjen yhtiökokouksen oikeudesta kieltää tupakointi asunnoissa ja parvekkeilla määräenemmistöllä sisältyy sosiaali- ja terveysministeriön tuoreimpaan tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän raporttiin.

– Savuton koti ei ole vain mukavuuskysymys – kyse on terveydestä ja turvallisuudesta. Tupakansavu on syöpävaarallinen seos, eikä sen pitoisuudelle sisäilmassa ole voitu osoittaa turvallista rajaa. Passiivinen tupakointi aiheuttaa useita kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia sekä pahentaa sairauksien oireita, sanoo Sarkomaa.

Asunto-osakeyhtiö voi voimassa olevan lain mukaan kieltää tupakoinnin yhteisissä ulkotiloissa, mutta tupakointikiellon ulottaminen asukkaiden parvekkeille tai huoneistoihin edellyttää erillistä menettelyä. Kunnan viranomainen voi taloyhtiön hakemuksesta tehdä päätöksen kiellon määräämisestä.

Prosessi sisältää useita vaiheita, ja siitä aiheutuu taloyhtiölle kustannuksia, jotka voivat nousta lähes tuhanteen euroon. Tämän vuoksi kiellon hakemiseen on ryhtynyt vain harva taloyhtiö, vaikka kiellolle olisi asukkaiden näkökulmasta tarvetta.

– Koti on meille kaikille tärkeä paikka, jossa pitäisi saada olla rauhassa ja turvallisesti. Tupakkalaki on välttämätöntä uudistaa suojaamaan ihmisiä tupakansavulta myös omassa kodissaan, päättää Sarkomaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

