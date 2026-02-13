Kokoomuksen Sarkomaa: Kotirauhaa naapurin tupakansavulta tupakkalakimuutoksella – savuton koti ja parveke on kaikkien oikeus

Kokoomuksen Kopra ja Partanen: Työllisyyttä ja naisten asemaa työelämässä voi vahvistaa samaan aikaan 13.2.2026 13:04:04 EET | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja puolueen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kuittaavat oppositiolle, ettei naisten asemaa työelämässä vahvistavia uudistuksia kannata vastustaa siksi, että niitä tekee väärä joukkue. Kopra ja Partanen torjuvat opposition väitteet: hallitus ei valitse työllisyyden ja naisten aseman välillä, vaan vahvistaa molempia yhtä aikaa.