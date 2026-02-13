Kokoomuksen Sarkomaa: Kotirauhaa naapurin tupakansavulta tupakkalakimuutoksella – savuton koti ja parveke on kaikkien oikeus
14.2.2026 07:04:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Tupakkalakia on uudistettava niin, että asuinyhteisön yhtiökokous voisi enemmistöpäätöksellä kieltää häiritsevän tupakoinnin parvekkeilla ja huoneistoissa, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja terveydenhuollon maisteri Sari Sarkomaa. Sarkomaa on pitänyt asiaa aktiivisesti esillä vuosien aikana.
- Tupakkalaki suojaa tupakansavulta työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. On täysin kohtuutonta, että moni joutuu omassa kodissaan kärsimään naapurin tupakoinnista, Sarkomaa sanoo.
Eduskunnan käsitellessä viimeisintä tupakkalain muutosta Sarkomaa nosti esille myös taloyhtiöiden päätösvallan vahvistamisen. Sarkomaa kiittää ministeri Grahn-Laasosta, joka on kaudellaan tarttunut ahkerasti tupakkalain puutteisiin.
– Oli hyvä uutinen, että vastuuministeri Sanni Grahn-Laasonen lupasi kyseisessä eduskuntakeskustelussa tarttua asiaan. Tupakkalain muutosesitys tuodaankin eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden aikana, Sarkomaa iloitsee.
Ehdotus asuinyhteisöjen yhtiökokouksen oikeudesta kieltää tupakointi asunnoissa ja parvekkeilla määräenemmistöllä sisältyy sosiaali- ja terveysministeriön tuoreimpaan tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän raporttiin.
– Savuton koti ei ole vain mukavuuskysymys – kyse on terveydestä ja turvallisuudesta. Tupakansavu on syöpävaarallinen seos, eikä sen pitoisuudelle sisäilmassa ole voitu osoittaa turvallista rajaa. Passiivinen tupakointi aiheuttaa useita kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia sekä pahentaa sairauksien oireita, sanoo Sarkomaa.
Asunto-osakeyhtiö voi voimassa olevan lain mukaan kieltää tupakoinnin yhteisissä ulkotiloissa, mutta tupakointikiellon ulottaminen asukkaiden parvekkeille tai huoneistoihin edellyttää erillistä menettelyä. Kunnan viranomainen voi taloyhtiön hakemuksesta tehdä päätöksen kiellon määräämisestä.
Prosessi sisältää useita vaiheita, ja siitä aiheutuu taloyhtiölle kustannuksia, jotka voivat nousta lähes tuhanteen euroon. Tämän vuoksi kiellon hakemiseen on ryhtynyt vain harva taloyhtiö, vaikka kiellolle olisi asukkaiden näkökulmasta tarvetta.
– Koti on meille kaikille tärkeä paikka, jossa pitäisi saada olla rauhassa ja turvallisesti. Tupakkalaki on välttämätöntä uudistaa suojaamaan ihmisiä tupakansavulta myös omassa kodissaan, päättää Sarkomaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra ja Partanen: Työllisyyttä ja naisten asemaa työelämässä voi vahvistaa samaan aikaan13.2.2026 13:04:04 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja puolueen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kuittaavat oppositiolle, ettei naisten asemaa työelämässä vahvistavia uudistuksia kannata vastustaa siksi, että niitä tekee väärä joukkue. Kopra ja Partanen torjuvat opposition väitteet: hallitus ei valitse työllisyyden ja naisten aseman välillä, vaan vahvistaa molempia yhtä aikaa.
Kokoomuksen Päivärinta: Perintövero tulee poistaa – suomalaisilta vahva tuki13.2.2026 10:30:56 EET | Tiedote
Suomalaiset kokevat perintö- ja lahjaveron kaikkein epäoikeudenmukaisimmaksi veroksi, kertoo Ajatuspaja Toivon tuore kyselytutkimus. ”Perintöveron poistamiselle on nyt suomalaisilta vahva mandaatti”, kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta sanoo.
Kokoomuksen Kauma: Monimuotoisesti työllistyvien työttömyysturva kuntoon – väliinputoamiselle loppu12.2.2026 14:30:29 EET | Tiedote
Orpon hallitus korjaa työttömyysturvan pitkään jatkuneen epäkohdan. Uusi yhdistelmävakuutus mahdollistaa työttömyysturvan kerryttämisen useista tulonlähteistä ja tuo väliinputoajat turvan piiriin.
Kokoomuksen Kaunisto: Puhtaan siirtymän investoinneissa paukutetaan ennätyksiä, suunnasta on pidettävä kiinni12.2.2026 14:16:03 EET | Tiedote
Suomeen valmistui viime vuonna yli 8 miljardin euron vihreän siirtymän investoinnit, eli hankkeita, jotka rakentavat puhdasta energiaa, uutta teollisuutta ja vähäpäästöisiä ratkaisuja. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto korostaa, että Orpon hallituksen määrätietoinen kasvupolitiikka näkyy nyt konkreettisina investointeina ja työpaikkoina. Suuntaa ei saa kääntää.
Kokoomuksen Partanen: Orpon hallitus kiristää lakia raskaus- ja perhevapaasyrjintää vastaan11.2.2026 13:11:40 EET | Tiedote
Petteri Orpon hallitus uudistaa tasa-arvolakia vahvistaakseen naisten suojaa työelämässä. Esitys tiukentaa sääntelyä raskaus- ja perhevapaasyrjinnän estämiseksi, lisää työnantajan velvollisuuksia ja parantaa syrjintää kokeneiden oikeusturvaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme