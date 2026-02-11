S Pankki Kiinteistöt ja Fennia uudistavat Tampereen Postitalon – Terveystalo päävuokralaiseksi
16.2.2026 08:00:00 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote
S-Pankki Kiinteistöt ja Fennia toteuttavat laajan peruskorjauksen, jossa Postitalon runko ja julkisivut säilytetään ja kiinteistöön rakennetaan modernit, energiatehokkaat tilat. Pääkäyttäjäksi uudistettuihin tiloihin on tulossa Terveystalo, joka suunnittelee tiloihin uutta lääkärikeskus-sairaalaa.
Tampereen ydinkeskustassa (osoitteessa Rautatienkatu 21) sijaitseva Tampereen Postitalo siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseensa. Uudistushankkeessa säilytetään rakennuksen julkisivut ja runko, ja sisätilat uudistetaan vastaamaan nykyisiä liiketoiminnan tarpeita.
”Ratkaisu tukee kestävää kehitystä ja säilyttää Postitalon aseman kaupunkikuvan maamerkkinä. Parannamme olemassa olevan kohteen energiatehokkuutta merkittävästi esimerkiksi tuomalla talotekniikan tähän päivään. Kohteelle haetaan myös BREEAM In-Use -sertifikaattia, joka on ympäristösertifikaatti olemassa olevien rakennusten ympäristösuorituskyvyn, ylläpidon ja käytön arviointiin”, kertoo S-Pankki Kiinteistöt Oy:n Asset Manager Ari Lang.
Kohde on osa S‑Pankki Kiinteistöt hallinnoimaa Fennian kiinteistösalkkua. S‑Pankki Kiinteistöt vastaa kohteen hallinnoinnista, vuokrauksesta, kehittämisestä ja rakennuttamisesta.
”Olemme aktiivisesti hoitaneet ja kehittäneet korttelia viime vuodet. Meille on tärkeää, että rakennuksen historiallinen identiteetti säilyy”, Lang jatkaa.
Hankkeen merkittävin vuokrasopimus on solmittu Terveystalon kanssa
Postitalon uudistaminen on yksi Fennian salkun näkyvimmistä kehityshankkeista. Kohteen kokonaislaajuus on noin 15 000 m² sisältäen myös pysäköintilaitoksen. Uudistettuihin tiloihin avataan Terveystalon uusi, yli 9 000 neliön sairaalakokonaisuus vuoden 2028 jälkipuoliskolla.
”Terveystalon sairaalakokonaisuus vahvistaa Tampereen keskustan elinvoimaa. S-Pankki Kiinteistövarainhoidossa viemme hanketta eteenpäin tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on sujuva arki käyttäjille ja vetovoimainen ympäristö koko keskustalle”, Lang sanoo.
”Uusi Terveystalo tarjoaa Pirkanmaan alueen asukkaille entistä monipuolisempia terveyspalveluita ja nopean pääsyn hoitoon Tampereen keskeisimmällä paikalla. Tampereen Postitaloon rakentuu yksi Terveystalon suurimmista toimipaikoista, jossa on mm. viisi leikkaussalia, tapaturma- ja yleislääkäripäivystys, laajat erikoislääkäripalvelut sekä hammaslääkäripalvelut”, Terveystalon Kanta-Häme Pirkanmaan alueesta vastaava liiketoimintajohtaja Tiina Halinen kertoo.
”Hanke on Fennialle merkittävä investointi, joka tuo kiinteistösalkkuumme pitkäjänteisen ja vakavaraisen vuokralaisen sekä usean vuosikymmenen käyttöön suunnitellun kohteen Tampereen paraatipaikalta. Hankkeessa yhdistyvät yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vakaa, pitkäaikainen omistaja-arvo. Yhteistyö S-Pankki Kiinteistöjen kanssa on mahdollistanut ratkaisun, jossa vaativa käyttötarkoitus, taloudelliset tavoitteet ja Tampereen Postitalon identiteetti on saatu sovitettua yhteen”, sanoo Fennian tasehallinta- ja sijoitusjohtaja Timo Salminen.
Rakennustyöt ovat jo käynnissä ja laajan peruskorjauksen urakoitsijana toimii Rakennustyö Salminen Oy.
Lisätiedot:
Ari Lang
Asset Manager, S‑Pankki Kiinteistöt Oy
ari.lang@s-pankki.fi
Avainsanat
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
Efterfrågan på renoveringslån ökar – S-Banken erbjuder expertis för den ekonomiska planeringen av renoveringar i den nya säsongen av Kotoisa11.2.2026 08:12:17 EET | Pressmeddelande
Efterfrågan på renoveringslån har enligt S-Bankens statistik börjat öka något, och särskilt lån relaterade till grundrenoveringar intresserar för närvarande. I den nya säsongen av MTV3:s Kotoisa erbjuder S-Banken ett expertperspektiv på den ekonomiska planeringen av hus- och gårdsrenoveringar som en av programmets huvudsamarbetspartner.
Remonttilainojen kysyntä on kasvussa – S-Pankilta asiantuntemusta remonttien taloudelliseen suunnitteluun Kotoisan uudella kaudella11.2.2026 08:12:17 EET | Tiedote
Remonttilainojen kysyntä on S-Pankin tilastojen mukaan lähtenyt hienoiseen kasvuun, ja erityisesti peruskorjauksiin liittyvät lainat kiinnostavat tällä hetkellä. MTV3:n Kotoisan uudella kaudella S-Pankki tarjoaa asiantuntijanäkökulmaa koti- ja piharemonttien taloudelliseen suunnitteluun ohjelman yhtenä pääyhteistyökumppanina.
S-Pankki: Vuosi käyntiin geopoliittisessa ristipaineessa, talousnäkymät silti vakaat9.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
S-Pankin helmikuun markkinanäkemyksen mukaan vuoden 2026 alku on ollut sijoittajille myönteinen, vaikka geopoliittiset riskit ovat nousseet merkittävästi esiin. S-Pankin päästrategi Tanja Wennonen-Kärnän mukaan huomio kiinnittyy nyt vahvasti tuloskauteen ja erityisesti tekoäly-yhtiöiden kommentteihin tulevasta. Pankin helmikuun markkinanäkemyksen mukaan vuoden 2026 alku on ollut sijoittajille myönteinen, vaikka geopoliittiset riskit ovat nousseet merkittävästi esiin.
Nimityksiä S-Pankki Kiinteistöjen Advisory Boardiin ja hallitukseen6.2.2026 12:00:00 EET | Tiedote
S-Pankki Kiinteistöt Oy perusti vuoden vaihteessa Advisory Boardin, joka tuo yhtiölle ulkoista näkemystä kiinteistösijoitusalalta. Advisory Boardiin ja hallitukseen on nimitetty uusia jäseniä.
I S-mobil kan du nu aktivera banktjänster och börja spara för barn6.2.2026 08:00:00 EET | Pressmeddelande
S-Banken har gjort det enklare att sköta bankärenden åt barn i S-mobil. Vårdnadshavaren kan nu öppna ett konto och börja fondspara till sitt barn i S-mobil. Dessutom kan vårdnadshavaren i S-mobil ge den andra vårdnadshavaren fullmakt att sköta barnets bankärenden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme