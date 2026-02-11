S Pankki Kiinteistöt ja Fennia uudistavat Tampereen Postitalon – Terveystalo päävuokralaiseksi

Tampereen ydinkeskustassa (osoitteessa Rautatienkatu 21) sijaitseva Tampereen Postitalo siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseensa. Uudistushankkeessa säilytetään rakennuksen julkisivut ja runko, ja sisätilat uudistetaan vastaamaan nykyisiä liiketoiminnan tarpeita.

”Ratkaisu tukee kestävää kehitystä ja säilyttää Postitalon aseman kaupunkikuvan maamerkkinä. Parannamme olemassa olevan kohteen energiatehokkuutta merkittävästi esimerkiksi tuomalla talotekniikan tähän päivään. Kohteelle haetaan myös BREEAM In-Use -sertifikaattia, joka on ympäristösertifikaatti olemassa olevien rakennusten ympäristösuorituskyvyn, ylläpidon ja käytön arviointiin”, kertoo S-Pankki Kiinteistöt Oy:n Asset Manager Ari Lang.

Kohde on osa S‑Pankki Kiinteistöt hallinnoimaa Fennian kiinteistösalkkua. S‑Pankki Kiinteistöt vastaa kohteen hallinnoinnista, vuokrauksesta, kehittämisestä ja rakennuttamisesta.

”Olemme aktiivisesti hoitaneet ja kehittäneet korttelia viime vuodet. Meille on tärkeää, että rakennuksen historiallinen identiteetti säilyy”, Lang jatkaa.

Hankkeen merkittävin vuokrasopimus on solmittu Terveystalon kanssa

Postitalon uudistaminen on yksi Fennian salkun näkyvimmistä kehityshankkeista. Kohteen kokonaislaajuus on noin 15 000 m² sisältäen myös pysäköintilaitoksen. Uudistettuihin tiloihin avataan Terveystalon uusi, yli 9 000 neliön sairaalakokonaisuus vuoden 2028 jälkipuoliskolla.

”Terveystalon sairaalakokonaisuus vahvistaa Tampereen keskustan elinvoimaa. S-Pankki Kiinteistövarainhoidossa viemme hanketta eteenpäin tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on sujuva arki käyttäjille ja vetovoimainen ympäristö koko keskustalle”, Lang sanoo.

”Uusi Terveystalo tarjoaa Pirkanmaan alueen asukkaille entistä monipuolisempia terveyspalveluita ja nopean pääsyn hoitoon Tampereen keskeisimmällä paikalla. Tampereen Postitaloon rakentuu yksi Terveystalon suurimmista toimipaikoista, jossa on mm. viisi leikkaussalia, tapaturma- ja yleislääkäripäivystys, laajat erikoislääkäripalvelut sekä hammaslääkäripalvelut”, Terveystalon Kanta-Häme Pirkanmaan alueesta vastaava liiketoimintajohtaja Tiina Halinen kertoo.

”Hanke on Fennialle merkittävä investointi, joka tuo kiinteistösalkkuumme pitkäjänteisen ja vakavaraisen vuokralaisen sekä usean vuosikymmenen käyttöön suunnitellun kohteen Tampereen paraatipaikalta. Hankkeessa yhdistyvät yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vakaa, pitkäaikainen omistaja-arvo. Yhteistyö S-Pankki Kiinteistöjen kanssa on mahdollistanut ratkaisun, jossa vaativa käyttötarkoitus, taloudelliset tavoitteet ja Tampereen Postitalon identiteetti on saatu sovitettua yhteen”, sanoo Fennian tasehallinta- ja sijoitusjohtaja Timo Salminen.

Rakennustyöt ovat jo käynnissä ja laajan peruskorjauksen urakoitsijana toimii Rakennustyö Salminen Oy.

Lisätiedot:

Ari Lang

Asset Manager, S‑Pankki Kiinteistöt Oy

ari.lang@s-pankki.fi