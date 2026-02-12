Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Hallitus petti lupauksensa ja jätti nuoret miehet syrjäytymään

14.2.2026 10:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm arvostelee Orpon hallitusta nuorten miesten unohtamisesta. Hallituksen leikkaukset toimeentulotuesta osuvat etenkin tulottomiin, yksinäisiin nuoriin miehiin.

Kansanedustaja Timo Furuholm.
Kuva: Antti Yrjönen

Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että nuorten miesten syrjäytymiseen puututaan. Hallituksen tekemillä päätöksillä on kuitenkin päinvastainen vaikutus.

– Taas yksi lupaus, jota ei edistetä. Hallitus jätti nuoret miehet syrjäytymään, Furuholm toteaa.

Hallituksen tiukennukset toimeentulotuen perusosaan iskevät etenkin 49 000:een tulottomaan henkilöön. He ovat tyypillisesti nuoria, yksin asuvia miehiä. Suunnilleen saman verran on työssä käyviä toimeentulotuen saajia, joilta hallitus puolestaan vie ensi kuun alusta alkaen ansiotulovähennyksen.

– Orpon hallitus tekee toimeentulon ja tulevaisuuden näkymien kanssa kamppailevien suomalaisten nuorten miesten elämästä tarpeettoman vaikeaa keskellä työttömyyskriisiä, Furuholm sanoo.

Orpon hallituksen piittaamattomuus nuorten tilanteesta näkyy muun muassa koulutusleikkauksissa. Hallitus on leikannut 120 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta ja heikentänyt korkeakoulujen pysyvää rahoitusta.

Tutkija Harry Lunabba teki selvityksen poikien kohtaamista tasa-arvo-ongelmista. Sen mukaan varsinkin poikien osaamistaso on laskenut jatkuvasti 2000-luvulla. "Pojat on poikia" -ajattelu on käännettävä ymmärrykseksi heidän tilanteestaan, jotta oikeita toimia kyetään tekemään.

– Nuorten miesten ja poikien erityiset haasteet on otettava vihdoinkin vakavasti. Hallituksen eriarvoisuutta kasvattava politiikka kertoo kuitenkin ihan muuta ja vaikeuttaa tilanteen korjaamista, Furuholm sanoo.

Poikien ja miesten koulutustason ja työmarkkina-aseman heikkeneminen vaikeuttavat miesten mahdollisuuksiin elämässä. Muuttuviin odotuksiin ja epävarmuuteen ei ole helppoa sopeutua.

Vasemmistoliiton miespoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan esimerkiksi aikuiskoulutustuen palauttamista. Työttömyysuhan alla oleville miehille olisi tarjottava varhaista tukea ja muuntokoulutusta uusiin tehtäviin. Samalla on huolehdittava TE-palveluiden riittävistä resursseista.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Vasemmistonaiset: Seksuaalinen häirintä ja vihapuhe uhkaavat demokratiaa11.2.2026 11:20:40 EET | Tiedote

Eduskunnassa ilmi tulleet avustajiin kohdistuneet häirintätapaukset osoittavat, että seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä läpäisee politiikan kaikki tasot. Työpaikoilla, kuten eduskunnassa, tapahtuva seksuaalinen häirintä on kielletty työsuojelulaissa ja työnantajalla on velvollisuus ennaltaehkäistä häirintää sekä päävastuu häirintään puuttumisessa. Politiikassa luottamushenkilöinä toimivia naisia ja vähemmistöjen edustajia ei suojaa yhtä vahvat lakipykälät. Sukupuoli voi toimia rikoksen koventamisperusteena ja vihapuhe voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mutta Suomen lainsäädännössä ei erikseen mainita vihapuhetta eikä aseteta sille rangaistuksia, kuten on esimerkiksi Saksassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye