Timo Furuholm: Hallitus petti lupauksensa ja jätti nuoret miehet syrjäytymään

Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että nuorten miesten syrjäytymiseen puututaan. Hallituksen tekemillä päätöksillä on kuitenkin päinvastainen vaikutus.

– Taas yksi lupaus, jota ei edistetä. Hallitus jätti nuoret miehet syrjäytymään, Furuholm toteaa.

Hallituksen tiukennukset toimeentulotuen perusosaan iskevät etenkin 49 000:een tulottomaan henkilöön. He ovat tyypillisesti nuoria, yksin asuvia miehiä. Suunnilleen saman verran on työssä käyviä toimeentulotuen saajia, joilta hallitus puolestaan vie ensi kuun alusta alkaen ansiotulovähennyksen.

– Orpon hallitus tekee toimeentulon ja tulevaisuuden näkymien kanssa kamppailevien suomalaisten nuorten miesten elämästä tarpeettoman vaikeaa keskellä työttömyyskriisiä, Furuholm sanoo.

Orpon hallituksen piittaamattomuus nuorten tilanteesta näkyy muun muassa koulutusleikkauksissa. Hallitus on leikannut 120 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta ja heikentänyt korkeakoulujen pysyvää rahoitusta.

Tutkija Harry Lunabba teki selvityksen poikien kohtaamista tasa-arvo-ongelmista. Sen mukaan varsinkin poikien osaamistaso on laskenut jatkuvasti 2000-luvulla. "Pojat on poikia" -ajattelu on käännettävä ymmärrykseksi heidän tilanteestaan, jotta oikeita toimia kyetään tekemään.

– Nuorten miesten ja poikien erityiset haasteet on otettava vihdoinkin vakavasti. Hallituksen eriarvoisuutta kasvattava politiikka kertoo kuitenkin ihan muuta ja vaikeuttaa tilanteen korjaamista, Furuholm sanoo.

Poikien ja miesten koulutustason ja työmarkkina-aseman heikkeneminen vaikeuttavat miesten mahdollisuuksiin elämässä. Muuttuviin odotuksiin ja epävarmuuteen ei ole helppoa sopeutua.

Vasemmistoliiton miespoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan esimerkiksi aikuiskoulutustuen palauttamista. Työttömyysuhan alla oleville miehille olisi tarjottava varhaista tukea ja muuntokoulutusta uusiin tehtäviin. Samalla on huolehdittava TE-palveluiden riittävistä resursseista.