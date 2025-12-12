Fennia uudistaa Tampereen Postitalon moderniksi lääkärikeskus–sairaalaksi – Terveystalo pääkäyttäjäksi pitkällä sopimuksella

Hanke toteutetaan yhteistyössä S-Pankki Kiinteistöjen kanssa, ja sen tavoitteena on yhdistää korkeatasoiset terveyspalvelut, vastuullinen rakentaminen sekä kaupunkikuvan pitkäjänteinen kehittäminen.

Paikallisesti hanke näkyy ennen kaikkea parempana arkena. Modernit tilat mahdollistavat sairaalatasoisen hoidon keskustassa, jonne on helppo saapua.

– Saneeraus tuo laadukkaat terveyspalvelut keskustaan ja päivittää historialliset puitteet nykypäivään – tamperelaisia ja kaupunkikuvaa kunnioittaen. Perusteellinen saneeraus kohentaa myös keskustan ilmettä, kun historiallinen Postitalo saa arvokkaan uuden käyttötarkoituksen, sanoo Fennian Lounaisen ja Pirkanmaan aluejohtaja Iippo Suutarinen.

Suutarinen muistuttaa, että hanke tukee samalla kestävää kaupunkikehitystä – rakennuksen rungon säilyttäminen pienentää ympäristökuormaa ja energiatehokkuutta parantavat ratkaisut laskevat käytön aikaisia päästöjä. Rakentaminen ja uusi palvelukokonaisuus luovat välillisesti työtä ja elinvoimaa koko seudulle.

Fennian tasehallinta- ja sijoitusjohtaja Timo Salmisen mukaan vastuullisuus on hankkeessa olennaisessa roolissa.

– Rakennuksen vanha runko säilytetään ja historialliselle kiinteistölle annetaan uusi elämä. Rakenteiden uudelleenkäyttö ja energiatehokkaat ratkaisut pienentävät hiilijalanjälkeä sekä edistävät kestävää rakentamista ja kiinteistöjen pitkäikäisyyttä, Salminen sanoo.

Uusi lääkärikeskus-sairaala kokoaa saman katon alle Terveystalon Tampereen ydinkeskustan toiminnot. Hanke tuo alueelle muun muassa viisi leikkaussalia, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen sekä laajan erikoislääkäripalveluiden kokonaisuuden. Hoitoon pääsy nopeutuu ja palvelutarjonta kasvaa koko Pirkanmaan hyväksi.

Rakennustyöt ovat jo käynnissä ja laajan peruskorjauksen urakoitsijana toimii Rakennustyö Salminen Oy.

Merkittävä ja vakaa lisä Fennian kiinteistösalkkuun

Hankkeessa on kyse myös taloudellisesti merkittävästä investoinnista. Fennia saa kiinteistösalkkuunsa pitkäjänteisen ja vakavaraisen vuokralaisen sekä usean vuosikymmenen käyttöön suunnitellun kohteen Tampereen paraatipaikalta.

– Hankkeessa yhdistyvät yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vakaa, pitkäaikainen omistaja-arvo. Terveyspalveluiden kysyntä on rakenteellisesti vahvaa, ja hanke tukee hyvin myös Fennian pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa omistaja-asiakkaidemme hyväksi, Salminen sanoo.

– Yhteishankkeet Fennian ja S-Pankki Kiinteistöjen välillä ovat jo aiemmin osoittautuneet toimiviksi, ja Tampereen Postitalon uudistaminen vahvistaa kumppanuuttamme entisestään. Tällä hankkeella mahdollistamme yhdessä yhden Suomen moderneimmista kaupunkisairaaloista. Se osoittaa, että kiinteistökehityksellä voidaan edistää kaupunkien elinvoimaa ja hyvinvointia.

Oheinen kuva on havainnekuva hankkeen viitesuunnitelmasta.