Fennia uudistaa Tampereen Postitalon moderniksi lääkärikeskus–sairaalaksi – Terveystalo pääkäyttäjäksi pitkällä sopimuksella
16.2.2026 08:04:18 EET | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia | Tiedote
Fennia käynnistää mittavan peruskorjaushankkeen, jossa ikoninen Tampereen Postitalo uudistetaan nykyaikaiseksi lääkärikeskus–sairaalaksi. Tilojen käyttäjäksi tulee Terveystalo, joka siirtyy kohteeseen pitkällä vuokrasopimuksella. Hanke valmistuu vuoden 2028 toisella puoliskolla ja tuo kaupunkilaisille entistä kattavammat terveyspalvelut Tampereen keskeisimmälle paikalle.
Hanke toteutetaan yhteistyössä S-Pankki Kiinteistöjen kanssa, ja sen tavoitteena on yhdistää korkeatasoiset terveyspalvelut, vastuullinen rakentaminen sekä kaupunkikuvan pitkäjänteinen kehittäminen.
Paikallisesti hanke näkyy ennen kaikkea parempana arkena. Modernit tilat mahdollistavat sairaalatasoisen hoidon keskustassa, jonne on helppo saapua.
– Saneeraus tuo laadukkaat terveyspalvelut keskustaan ja päivittää historialliset puitteet nykypäivään – tamperelaisia ja kaupunkikuvaa kunnioittaen. Perusteellinen saneeraus kohentaa myös keskustan ilmettä, kun historiallinen Postitalo saa arvokkaan uuden käyttötarkoituksen, sanoo Fennian Lounaisen ja Pirkanmaan aluejohtaja Iippo Suutarinen.
Suutarinen muistuttaa, että hanke tukee samalla kestävää kaupunkikehitystä – rakennuksen rungon säilyttäminen pienentää ympäristökuormaa ja energiatehokkuutta parantavat ratkaisut laskevat käytön aikaisia päästöjä. Rakentaminen ja uusi palvelukokonaisuus luovat välillisesti työtä ja elinvoimaa koko seudulle.
Fennian tasehallinta- ja sijoitusjohtaja Timo Salmisen mukaan vastuullisuus on hankkeessa olennaisessa roolissa.
– Rakennuksen vanha runko säilytetään ja historialliselle kiinteistölle annetaan uusi elämä. Rakenteiden uudelleenkäyttö ja energiatehokkaat ratkaisut pienentävät hiilijalanjälkeä sekä edistävät kestävää rakentamista ja kiinteistöjen pitkäikäisyyttä, Salminen sanoo.
Uusi lääkärikeskus-sairaala kokoaa saman katon alle Terveystalon Tampereen ydinkeskustan toiminnot. Hanke tuo alueelle muun muassa viisi leikkaussalia, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen sekä laajan erikoislääkäripalveluiden kokonaisuuden. Hoitoon pääsy nopeutuu ja palvelutarjonta kasvaa koko Pirkanmaan hyväksi.
Rakennustyöt ovat jo käynnissä ja laajan peruskorjauksen urakoitsijana toimii Rakennustyö Salminen Oy.
Merkittävä ja vakaa lisä Fennian kiinteistösalkkuun
Hankkeessa on kyse myös taloudellisesti merkittävästä investoinnista. Fennia saa kiinteistösalkkuunsa pitkäjänteisen ja vakavaraisen vuokralaisen sekä usean vuosikymmenen käyttöön suunnitellun kohteen Tampereen paraatipaikalta.
– Hankkeessa yhdistyvät yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vakaa, pitkäaikainen omistaja-arvo. Terveyspalveluiden kysyntä on rakenteellisesti vahvaa, ja hanke tukee hyvin myös Fennian pitkäjänteistä sijoitusstrategiaa omistaja-asiakkaidemme hyväksi, Salminen sanoo.
– Yhteishankkeet Fennian ja S-Pankki Kiinteistöjen välillä ovat jo aiemmin osoittautuneet toimiviksi, ja Tampereen Postitalon uudistaminen vahvistaa kumppanuuttamme entisestään. Tällä hankkeella mahdollistamme yhdessä yhden Suomen moderneimmista kaupunkisairaaloista. Se osoittaa, että kiinteistökehityksellä voidaan edistää kaupunkien elinvoimaa ja hyvinvointia.
Oheinen kuva on havainnekuva hankkeen viitesuunnitelmasta.
Yhteyshenkilöt
Timo Salminen
tasehallinta- ja sijoitusjohtaja
Timo.Salminen@fennia.fi
Puh. 050 528 2359
Iippo Suutarinen
Fennian Lounaisen ja Pirkanmaan aluejohtaja
Iippo.Suutarinen@fennia.fi
Puh. 040 520 4684
Fennia – yrittämistä ja elämää varten
Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vakuutusyhtiö, jolla on vahvat juuret ja pitkä kokemus vakuuttamisesta. Olemme uudistuneet ja mukautuneet useita kertoja 140-vuotisen historiamme aikana. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia. Meitä fennialaisia on yhteensä noin 1 200 ja toimimme eri puolilla Suomea.
