Kokoomuksen Satonen: Yhdistelmävakuutus tuo turvaa muuttuvaan työelämään
14.2.2026 11:42:02 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen pitää erittäin tervetulleena Orpon hallituksen esitystä työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksesta, joka on nyt lähetetty lausuntokierrokselle. Uudistus tarkoittaisi käytännössä sitä, että ihminen voisi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, vaikka hänen tulonsa koostuvat samanaikaisesti palkkatyöstä, yrittäjyydestä ja esimerkiksi apurahoista.
– Kyseessä on pitkään odotettu ja tarpeellinen uudistus. Työelämä on muuttunut nopeasti, ja yhä useampi suomalainen hankkii toimeentulonsa useasta eri lähteestä samanaikaisesti. Työttömyysturvan on pysyttävä tässä muutoksessa mukana, Satonen toteaa.
Yhdistelmävakuutus parantaa merkittävästi niiden henkilöiden työttömyysturvaa, jotka toimivat yhtä aikaa yrittäjinä ja palkansaajina. Uudistuksessa huomioidaan myös esimerkiksi tutkimusapurahat sekä perhehoidosta saadut tulot.
– Tämä on tärkeä parannus muun muassa asiantuntijoille, tutkijoille ja luovien alojen tekijöille, kuten taiteilijoille. Moni tekee työtä eri rooleissa, ja tähän asti järjestelmä ei ole tunnistanut tätä riittävän hyvin, Satonen sanoo.
Uudistusta on valmisteltu pitkään. Tarve yhdistelmävakuutukselle tunnistettiin jo vuonna 2011 Kataisen hallituksen aikana, mutta Orpon hallitus vie uudistuksen maaliin.
– On hienoa, että pitkään valmisteltu uudistus saadaan viimein toteutettua. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten lainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan nykypäivän työelämää, Satonen korostaa.
Esityksen mukaan henkilö on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jos hänellä on palkka-, yrittäjä- tai apurahatuloja vähintään 12 kuukauden ajan 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Tulojen tulee ylittää yhteensä 930 euroa kuukaudessa.
Nykyjärjestelmässä eri tulolähteitä tarkastellaan erikseen, mikä on jättänyt väliinputoajiksi monia sellaisia henkilöitä, joiden yhteenlasketut tulot riittäisivät ansiosidonnaiseen turvaan.
– Tyypillinen esimerkki on taiteilija, joka opettaa osa-aikaisesti, tekee töitä yrittäjänä ja saa apurahaa. Nykyisin tällainen henkilö voi jäädä pelkän peruspäivärahan varaan, vaikka tekee monipuolisesti töitä. Uudistuksen myötä hänellä olisi oikeus ansiosidonnaiseen turvaan, Satonen havainnollistaa.
Satosen mukaan uudistus on askel oikeudenmukaisempaan ja kannustavampaan sosiaaliturvaan.
– Työn tekemisen pitää aina kannattaa. Myös silloin, kun työtä tehdään useassa eri muodossa. Yhdistelmävakuutus tekee järjestelmästä reilumman ja paremmin työelämän todellisuutta vastaavan, Satonen päättää.
