Kokoomuksen Kauma ja Autto: Suomi huolehtii omasta puolustuksestaan – Rubion puhe Munchenissä vahvisti luottamusta Yhdysvaltoihin
14.2.2026 12:02:44 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomalaisten luottamus omaan puolustukseen ja Natoon on vakaalla pohjalla, ja se luo Suomelle turvaa myllertävässä maailmassa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma korostavat, että Suomi huolehtii omasta ”tontistaan” hyvin.
Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion puheessa Münchenin turvallisuuskonferenssissa korostui sama periaate: menestyksen ja turvallisuuden varmistaminen vaatii, että jokainen maa huolehtii omasta puolustuksestaan. Rubio muistutti, että Yhdysvallat haluaa vahvoja liittolaisia, jotka kykenevät puolustamaan itseään.
USU-gallupin mukaan 46 prosenttia suomalaisista luottaa Natoon Euroopan ja Suomen turvallisuuden takaajana, kun 32 prosenttia ei luota ja 22 prosenttia ei osaa ottaa kantaa.
”Sodat ja nopeat käänteet maailmanpolitiikassa saavat ymmärrettävästi myös suomalaiset pohtimaan asioita vakavasti. On tärkeää, että Suomen Nato-jäsenyys nauttii nyt ja jatkossa laajaa kansalaisten tukea", Autto ja Kauma toteavat.
”Rubion puheen transatlanttinen viesti vahvisti luottamusta siihen, että Yhdysvalloilla ja Euroopalla on yhteinen tulevaisuus ja yhteistyö voi jatkua vahvana”, kommentoivat edustajat. Autto ja Kauma painottavat, että liittoumaan kuuluminen ei tarkoita passiivisuutta.
”Jättäytyminen muiden avun varaan ei ole vaihtoehto. Suomi jatkaa puolustuspanostuksiaan, jotta voimme itse turvata maamme ja samalla vahvistaa liittokuntamme kokonaisturvallisuutta. Näin huolehdimme luotettavasti Naton pisimmästä rajasta Venäjän kanssa”, Kauma sanoo.
Autto vahvistaa, että Suomen ratkaisut heijastavat Rubion ajatusta. ”Kun vahvistamme omaa puolustustamme, liittolaisemme voivat luottaa meihin, ja me voimme luottaa heihin. Se on Suomen turvallisuuden perusta”, Autto päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Lapin vaalipiiri
Pia KaumaEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
