Kokoomuksen Valkonen: Suomalaisilta vahva ”ei” lisäveroille
14.2.2026 12:50:08 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen pitää Ajatuspaja Toivon kyselytutkimuksen tuloksia vahvana viestinä päättäjille siitä, että veronkorotukset eivät ole kansan valinta valtiontalouden tasapainottamiseen seuraavallakaan vaalikaudella.
Ajatuspaja Toivon tällä viikolla julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan vain 4 % suomalaisista maksaa mielestään liian vähän veroja ja vain 10 % pitää Suomen kokonaisveroastetta liian matalana. Selvä enemmistö pitää sekä kokonaisveroastetta että henkilökohtaista verorasitustaan liian raskaana.
– Suomalaisten enemmistö sanoo nyt suoraan sen, mitä osa puolueista ei näytä tunnustavan: verot ovat jo tapissa. On rajansa sille, kuinka paljon valtio voi ottaa ihmisten palkkatuloista ja omaisuudesta. Tästä huolimatta tietyillä foorumeilla pohditaan tälläkin hetkellä, miten verotuloja voitaisiin kerätä vielä lisää valtion kirstuun, ikään kuin suomalaisilla olisi loputtomasti maksukykyä. Samat tahot ovat huolissaan leikkausten kasvuvaikutuksista, mutta eivät näe mitään ongelmaa verojen ainaisessa kiristämisessä, Valkonen sanoo.
Seuraavalla vaalikaudella julkisen talouden tasapainottamista on jatkettava vielä useilla miljardeilla euroilla. Parlamentaarisesti sovittu velkajarru sitoo tulevankin hallituksen tiukkaan sopeutustavoitteeseen. Tarkka sopeutustavoite päätetään joulukuussa.
– Kun tavoite on yhteinen, keinot ovat valintoja. Joillakin ratkaisu on aina sama: lisää veroja, lisää valtiota ja vähemmän vastuuta menojen kasvusta. Kokoomukselle on selvää, että ainut kestävä tapa saada julkisen talouden tulot ja menot kohtaamaan on menojen hillitseminen ja talouskasvun edellytysten luominen. Ylisuuret lisäverot ovat laiska ratkaisu tilanteessa, kun ongelmana ovat paisuneet menot ja rakenteet, Valkonen sanoo.
Kokoomuksen johdolla hallitus on keventänyt suomalaisten työn verotusta 1,5 miljardilla eurolla. Myös yhteisöveroa kevennetään merkittävästi, jotta yrityksille jää enemmän tilaa investoida, työllistää ja kasvaa. Veronkevennyksiä on rahoitettu haitta- ja kulutusverojen kiristyksillä.
– Korkea veroaste rapauttaa ahkeruutta, investointeja ja suomalaista omistajuutta. Siksi veronkorotukset ovat kokoomukselle aina viimesijainen vaihtoehto. Menojen priorisoiminen ja rohkea uudistaminen ei ole aina helpoin tie, mutta se on ainut kestävän kasvun tie, Valkonen päättää.
Ville Valkonen
Varsinais-Suomen vaalipiiri
