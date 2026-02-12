Sovintoehdotus yksityiselle sosiaalipalvelualalle
15.2.2026 08:52:15 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on antanut sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseksi.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on neuvoteltu marraskuusta lähtien. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja muut sopimuksesta neuvottelevat palkansaajajärjestöt jättivät lakkovaroituksen tammikuun lopussa yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Työnseisaus toteutuu 17.–19.2.2026, ellei sopua työriitaan synny aiemmin. Talentia on myös julistanut koko alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi perjantaina 30.1.2026 ja päättyy, kun siitä erikseen ilmoitetaan.
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara käynnisti yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan sovittelun 30.1.2026, ja siitä lähtien työriitaa on soviteltu tiiviisti. Lauantaina 14.2.2026 annettu sovintoehdotus menee neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn. Talentian hallitus käsittelee ehdotusta sunnuntaina 15.2.2026
Valtakunnansovittelija odottaa sovitteluun osallistuneilta vastausta sunnuntaina 15.2.2026 kello 17:ään mennessä.
Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoa julkisuuteen ennen vastausten antamista valtakunnansovittelijalle.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus koskee yli 70 000:ta palkansaajaa. Sopimuksen neuvottelevat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia yhdessä muiden työntekijäjärjestöjen ja työnantajaa edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa.
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
