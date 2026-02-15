Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa tiistaina 17.2. - Valtakunnansovittelijan sovintoehdotusta ei hyväksytty

Lisäksi kaikkia Talentian jäseniä yksityisellä sosiaalipalvelualalla koskee edelleen ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkoi tammikuun lopussa.

- Neuvottelukierros on ollut pitkä ja raskas. Neuvotteluita valitettavasti varjostaa se, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK koordinoi valtakunnallisesti yksityisen sektorin jäsenliittojaan noudattamaan niin sanottua yleistä linjaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alakohtaisia tai yleisen linjan ylittäviä ratkaisuja on mahdotonta saada läpi, vaikka alalla olisi selkeä tarve palkkauksen tai työehtojen erilliselle kehittämiselle, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Lisäksi valtakunnansovittelija ei saa antaa sovintoehdotusta, joka olisi yli yleisen linjan, joten Talentia ja muut palkansaajajärjestöt yhtä lukuun ottamatta olisivat olleet valmiita sopimuksen hyväksymään.

- Pitkin hampain olisimme olleet valmiit hyväksymään sovintoehdotuksen, joka oli varsin keskinkertainen, mutta katsoimme, että sen avulla olisimme voineet vaiheittain edetä kohti tavoitteitamme. Se, että työnantajapuoli hylkäsi tämän ehdotuksen, kertoo heidän arvostuksestaan työntekijöitä kohtaan ja äärimmäisen tiukasta EK:n koordinaatiosta, Karsio jatkaa.

Sopimus olisi vaatinut kaikkien osapuolten hyväksynnän, joten nyt sovittelua on jatkettava, kun sovintoehdotus hylättiin. Valtakunnansovittelija ilmoittaa sovittelun jatkumisesta myöhemmin.

Lakko 17.–19.2. toteutuu näin:

Työnseisaus koskee kaikkia oheisten konsernien ja niiden yritysten tietyissä toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Humana

Humana Avopalvelut Oy, avo- ja perhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Matarin nuorisokoti, Vantaa

Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Hirvikallion nuorisokoti, Espoo

Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Lastenkoti Kissanminttu, Lempäälä

Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Ryhmäkoti Raide 1, Akaa

Familar Oy

Avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Oiva Riihi Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Jatkopolut Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Huoltsikka Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa

Familar Oy, La Casa Gialla, Korpikoski

Familar Oy, Palmukoti Harju, Kerava

Familar Oy, Pihapuu, Kangasto

Oivariihi Oy, Kuntoutuskoti Oiva, Kuopio

Huoltsikka Oy, Pienryhmäkoti Heinälahti, Mikkeli

Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Hima, Lahela

Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen Pohjois-Suomen toimipisteet

>> Katso tarkka lista Talentian lakkopaikoista: https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2026/02/edit_lakkokohteet-17._19.2.2026-1.pdf

