Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkaa tiistaina 17.2. - Valtakunnansovittelijan sovintoehdotusta ei hyväksytty
15.2.2026 18:42:52 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan on hylätty. Tämä tarkoittaa, että Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsenet rajatuissa lastensuojelun avo- ja perhepalveluissa, lastensuojelulaitoksissa sekä eräissä Pohjois-Suomen hoivakodeissa osallistuvat työnseisaukseen 17.–19.2.2026, jollei ratkaisua työriitaan saada sitä ennen.
Lisäksi kaikkia Talentian jäseniä yksityisellä sosiaalipalvelualalla koskee edelleen ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka alkoi tammikuun lopussa.
- Neuvottelukierros on ollut pitkä ja raskas. Neuvotteluita valitettavasti varjostaa se, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK koordinoi valtakunnallisesti yksityisen sektorin jäsenliittojaan noudattamaan niin sanottua yleistä linjaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alakohtaisia tai yleisen linjan ylittäviä ratkaisuja on mahdotonta saada läpi, vaikka alalla olisi selkeä tarve palkkauksen tai työehtojen erilliselle kehittämiselle, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.
Lisäksi valtakunnansovittelija ei saa antaa sovintoehdotusta, joka olisi yli yleisen linjan, joten Talentia ja muut palkansaajajärjestöt yhtä lukuun ottamatta olisivat olleet valmiita sopimuksen hyväksymään.
- Pitkin hampain olisimme olleet valmiit hyväksymään sovintoehdotuksen, joka oli varsin keskinkertainen, mutta katsoimme, että sen avulla olisimme voineet vaiheittain edetä kohti tavoitteitamme. Se, että työnantajapuoli hylkäsi tämän ehdotuksen, kertoo heidän arvostuksestaan työntekijöitä kohtaan ja äärimmäisen tiukasta EK:n koordinaatiosta, Karsio jatkaa.
Sopimus olisi vaatinut kaikkien osapuolten hyväksynnän, joten nyt sovittelua on jatkettava, kun sovintoehdotus hylättiin. Valtakunnansovittelija ilmoittaa sovittelun jatkumisesta myöhemmin.
Lakko 17.–19.2. toteutuu näin:
Työnseisaus koskee kaikkia oheisten konsernien ja niiden yritysten tietyissä toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.
Humana
Humana Avopalvelut Oy, avo- ja perhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Matarin nuorisokoti, Vantaa
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Hirvikallion nuorisokoti, Espoo
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Lastenkoti Kissanminttu, Lempäälä
Humanan Lastensuojelupalvelut Oy, Ryhmäkoti Raide 1, Akaa
Familar Oy
Avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Oiva Riihi Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Jatkopolut Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Huoltsikka Oy, avo-, perhehoito- ja tukiperhepalveluiden kaikki tehtävät, koko maa
Familar Oy, La Casa Gialla, Korpikoski
Familar Oy, Palmukoti Harju, Kerava
Familar Oy, Pihapuu, Kangasto
Oivariihi Oy, Kuntoutuskoti Oiva, Kuopio
Huoltsikka Oy, Pienryhmäkoti Heinälahti, Mikkeli
Pienryhmäkoti Havumäki Oy, Pienryhmäkoti Hima, Lahela
Attendon, Esperi Caren ja Mehiläisen Pohjois-Suomen toimipisteet
>> Katso tarkka lista Talentian lakkopaikoista: https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2026/02/edit_lakkokohteet-17._19.2.2026-1.pdf
Lue tarkemmin lakosta: talentia.fi/lakko
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
