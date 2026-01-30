Kevään kirpeyttä ja kesän raikkautta Sinebrychoffin uutuusjuomissa
Keväällä ja kesällä maistuvat kirpeät, marjaisat ja raikkaat maut, joita löytyy uutuusjuomista varmasti kaikkien makuun. Kaikki uutuudet ovat saatavilla viimeistään 9.3.2026 kautta maan. Tarkemmat tiedot löytyvät linkeistä tuotekategorioiden yhteydessä ja Sinebrychoffin verkkosivujen uutissivulta https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/
OLUET
Karhun erikoisolutuutuus Karhu Solar IPA 4,8% on vehnää sisältävä India Pale Ale, jossa IPA-tyylin rohkea humalointi kohtaa vehnäoluen pehmeän luonteen muodostaen tasapainoisen kokonaisuuden.
Kesäkaudelle palaava Karhu Summer Wheat 4,8% on täydellinen aurinkoisiin kesähetkiin. Tämä heleän herkullinen kesävehnä vie oluenjanon mennessään virkistävän sitruksisella raikkaudellaan. LUE LISÄÄ KARHUN UUTUUKSISTA.
Jo vuoden alussa lanseerattu Crisp Radler Ananas 0,0 % on raikas ja hedelmäinen alkoholiton olut. Uutuus on täydellinen yhdistelmä ananaksen raikkautta ja lagerolutta. LUE LISÄÄ.
LONKEROT JA JUOMASEKOITUKSET
KOFF Long Drink Vibe Strawberry-Raspberry-Peach 5,5% on herkullinen ja marjaisan maukas lonkero, jonka maussa yhdistyvät makea mansikka, pirteä vadelma ja pehmeä persikka.
KOFF Long Drink Juiced Orange 5,0% on mehukas ja hedelmäinen appelsiinin makuinen lonkero. Maku tulee aidosta hedelmämehusta, appelsiini on suosittu ja helposti lähestyttävä maku. LUE LISÄÄ LONKEROISTA.
KOFF Hard Seltzer Strawberry-Raspberry 4,5% on raikas ja vähäkalorinen alkoholijuomasekoitus, jonka maussa yhdistyy maukas mansikka ja vadelma sekä terästetty hiilihapotettu vesi.
KOFF Hard Seltzer Lemon-Lime 4,5% on raikas ja vähäkalorinen alkoholijuomasekoitus, jonka maussa yhdistyy virkistävä sitruuna ja lime sekä terästetty hiilihapotettu vesi.
KOFF Hard Seltzer Mango-Passionfruit 4,5% on raikas ja vähäkalorinen alkoholijuomasekoitus, jonka maussa yhdistyvät trooppinen mango ja passionhedelmä sekä terästetty hiilihapotettu vesi. LUE LISÄÄ HARD SELTZEREISTÄ.
Garage Vodka Lemonade Strawberry 4,1% on raikkaan kirpeä juomasekoitus, jonka maussa yhdistyvät kirpeä sitruuna, herkullinen mansikka ja aito vodka. LUE LISÄÄ.
Breezer Pink Grapefruit 4,0% on verigreipin makuinen maustettu alkoholijuoma. Breezer on raikas ja makea alkoholijuoma, joka on valmis nautittavaksi sellaisenaan, mutta maistuu parhaalta yhdessä jäiden kanssa. LUE LISÄÄ.
SIIDERIT
Crowmoor Dry Sour Apple 5,5% on kirpeä, happaman omenan makuinen siideriuutuus. Sitruksinen ja hapan sour apple –maku on suuressa suosiossa eri kategorioissa. LUE LISÄÄ.
Somersby Pink Grapefruit Light on raikas, kirkkaan pinkki ja siideri, jossa on kupliva sitruksinen vivahde. Uutuudessa on ripaus makeutta, ja reilusti vähemmän kaloreita kuin Somersbyn perusmaussa. LUE LISÄÄ.
ENERGIAJUOMAT
Battery Sugar Free Mandarin Tangerine on herkullinen ja raikas mandariininmakuinen energiajuoma, joka auttaa pitämään sinut aina terässä. Tuote tulee Batteryn kestovalikoimaan.
Battery Nova on kesän 2026 kausimaku. Sokeripitoinen ja herkullinen energiajuoma herättää huomiota eloisilla väreillään niin pakkauksessa kuin juomassa. Makuna yhdistelmä marjoja ja eksoottista sitrusta. Sitruksisuutta tuo kalamansihedelmä, joka on kumkvatin ja mandariinin risteytys. LUE LISÄÄ BATTERYN UUTUUKSISTA.
Alkuperäisen Monster VR 46:n valtavan menestyksen myötä Valentino Rossin nimikko-Monsteri on saatavilla nyt myös sokerittomana Monster VR 46 The Doctor Zero Sugar -energiajuomana.
Monster Juice Viking Berry on saanut inspiraationsa viikinkien aarteista – villeistä pohjoismaisista marjoista ja hedelmistä. Viking Berry on täysin uudenlainen makuelämys, jossa yhdistyvät aito hedelmämehu ja eksoottiset maut. LUE LISÄÄ.
VIRVOITUSJUOMAT
Coca Cola Original Taste Lime -uutuusmaussa yhdistyvät rakastettu Coca Colan maku ja mehukas lime herkulliseksi, kesäisen raikkaaksi juomaksi. Maultaan lime erottuu selvästi sitruunasta ja antaa klassikolle uuden, modernin vivahteen.
Fanta Ananas & Greippi Zero Sugar hurmaa mehukkaalla hedelmäisyydellään. Hedelmämehu tuo juomaan Fanta‑brändille tyypillistä täyteläistä hedelmän makua. Sokerittomassa reseptissä ananaksen pehmeä makeus ja greipin raikas hapokkuus täydentävät toisiaan.
Fanta Sitruuna & Seljankukka Zero Sugar on vähäkalorinen virvoitusjuoma, jossa raikas sitruuna kohtaa seljankukan hienostuneen makeuden. Makuyhdistelmä on erityisen suosittu Ruotsissa, ja juoma tunnetaan Euroopassa nimellä Shokata. LUE LISÄÄ COCA-COLAN UUTUUKSISTA.
Schweppes Pink Grapefruit Zero on raikas juoma, jossa on herkullinen pinkin greipin maku. Lopputulos on täydellinen tasapaino makeuden ja raikkauden välillä. Nauti kylmänä ja koe runsaasti makua ilman sokeria! LUE LISÄÄ.
