Vapriikki avoinna myös maanantaina talvilomaviikolla
17.2.2026 09:00:00 EET | Vapriikki | Tiedote
Vapriikki on avoinna Pirkanmaan talvilomaviikolla 23.–27.2. joka päivä klo 10–18, myös maanantaina. Talvilomaa vietetään tuttuun tapaan museolehtorien suunnittelemien teemapäivien mukaan.
-Mitalimaanantaina testaillaan talvipelejä Pelimuseossa ja kuullaan, kuinka jääkiekko saapui Suomeen, kertoo Reetu Suominen.
-Timanttitiistaina taas pääsee dinosaurusten jäljille Kivigalleriassa. Silloin kuullaan vaikkapa miksi jotkut meteoriitit ovat magneettisia ja päästään koskettamaan oikeita fossiileja.
Keramiikkakeskiviikon teemat ammentavat Muinais-DNA-näyttelystä.
-Mitä DNA on, ja mitä menneisyyden salaisuuksia se voikaan paljastaa? Se selviää tietoiskuissamme, vinkkaa Mira Lauri.
-Lisäksi voit testata riimukirjoitusta ja koskettaa ihka aitoja kivikauden esineitä.
Tahtitorstaina jammaillaan Manserock-näyttelyssä. Silloin leikitään musiikkileikkejä, ja rokataan Uulun ilmarummutuspajassa.
-Viikon päättää Pöllöpostiperjantai. Koko perheen kierroksella Tampereen luonnontieteellisessä museossa tutustutaan silloin muun muassa lintuihin ja yöeläimiin, kertoo Iita Ruissalo.
-Lintuaiheet jatkuvat Erik Bruunin linnut -näyttelyssä Postimuseon Kuplassa. Voit myös askarrella oman magneettisi!
Ohjelma
Ma 23.2. Mitalimaanantai
Mitalimaanantaina kisaillaan Jääkiekkomuseossa ja Pelimuseossa.
Klo 10–16 Pöytäkiakkoa Kumpi voittaa, Suomi vai Ruotsi?
Klo 11–13 Voitokas mitalipaja
Klo 12–17 Talvipelirieha. Peluuttajana Jukka O. Kauppinen.
Klo 13–14 Jääkiekkosimulaattorin peluutusta
Klo 14 Tietoisku: Sata vuotta jääkiekkoa.
Ti 24.2. Timanttitiistai
Timanttitiistaina säihkettä ja kimallusta Kivigalleriassa!
Klo 10–18 Kalliomaalaukset-yhteisötaideteos
Klo 10.30 Tietoisku: Kivigallerian aarteet.
Klo 11 ja 14 Tietoisku: Dinosaurusten jäljillä
Klo 11.30 Tietoisku: Jalokivien säihkettä
Klo 12–14 Kosketeltavat kivet
Klo 14.30 Kivivisa. Kaikki osallistujat palkitaan.
Ke 25.2. Keramiikkakeskiviikko
Keramiikkakeskiviikkona tutustutaan menneisyyden ihmisiin ja heidän elämäänsä Muinais-DNA: Avain menneisyyteen -näyttelyssä.
Klo 10–18 Kalliomaalaukset-yhteisötaideteos
Klo 10.30 Tietoisku: Muinaisen DNA:n salaisuudet
Klo 11 Tietoisku: Kuka minä olen?
Klo 11.30–13.30 Kosketeltavat kivikauden esineet
Klo 13–15 Riimupaja
Klo 13.30 Tietoisku: Eläimet ennen ajanlaskun alkua
Klo 14 Tietoisku: Muinaisen DNA:n salaisuudet
Klo 17 Yleisöopastus Muinais-DNA-näyttelyyn
To 26.2. Tahtitorstai
Tahtitorstaina jammaillaan Manserock-näyttelyssä!
Klo 11–12 Musiikkileikkejä
Klo 12–14 Manserock-ilmarummutuspaja. Kulttuuriosuuskunta Uulun työpaja.
Klo 14–16 Guitar Hero – Kitarasankarit Areenalla
Pe 27.2. Pöllöpostiperjantai
Pöllöpostiperjantaina luontoaiheista ohjelmaa Tampereen luonnontieteellisessä museossa ja Erik Bruunin linnut -näyttelyssä Postimuseon Kuplassa
Klo 10.30 Sirkuttava satuhetki
Klo 13–15 Magneettipaja
Klo 11 ja 13 Perhekierros: Yöllistä elämää
Klo 11.30 Tietoisku Erik Bruunin linnut -näyttelyyn
Yhteyshenkilöt
Museolehtori, tapahtumat
Reetu Suominen
040 658 9854
