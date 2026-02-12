Tuore mallinnus paljastaa Venäjän varjolaivaston riskit: Öljyonnettomuus aiheuttaisi mittavaa tuhoa Itämerellä
16.2.2026 14:01:26 EET | Greenpeace | Tiedote
Saksalainen Hereon-tutkimusinstituutti on mallintanut kahdeksan hypoteettista öljyvuotoskenaariota, jotka perustuvat Venäjän varjolaivastoon kuuluvan Peace-aluksen reitteihin. Peace on liputtamaton, vakuuttamaton ja rapistunut öljytankkeri, joka voi kuljettaa jopa 110 000 tonnia raakaöljyä. Mallinnuksen tulokset osoittavat, millaista tuhoa 48 000 tonnin päästö sakeaa ja myrkyllistä raakaöljyä aiheuttaisi jo valmiiksi haavoittuvalla Itämeren alueella. Suomen ja Viron välillä tapahtuvan öljyvuodon simulaatiosta käy ilmi, että öljy päätyisi koko Helsingin ja Espoon edustalle ja aiheuttaisi mittavaa tuhoa lukuisilla luonnonsuojelualueilla.
Mallinnuksen simulaatiot ovat nähtävissä Greenpeacen tuottamalta kartalta ja niistä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen liitteestä. Öljyvuotojen vaikutuksia kuvataan kahdeksassa kohteessa Kattegatilta Suomenlahdelle. Suomen ja Viron välillä tapahtuvan öljyonnettomuuden simulaatio on ladattavissa videona täältä.
Venäjän varjolaivasto koostuu vanhentuneista tankkereista, jotka tavallisesti päätyisivät romutettaviksi. Sen sijaan ne purjehtivat nyt hämärän omistuspohjan ja kyseenalaisten vakuutusten turvin, kuljettaen valtavia määriä kansainvälisten pakotteiden alaista venäläistä raakaöljyä maailmanmarkkinoille. Samalla ne kulkevat haavoittuvien meriekosysteemien halki.
Mallinnuksen hypoteettiset simulaatiot sijoittuvat Venäjän varjolaivaston käyttämän reitin varrelle. Ne on luotu hyödyntämällä Saksan merenkulku- ja hydrografiaviraston (BSH) tuottamaa tietoa helmikuun 2025 tuuli- ja merivirtauksista. Simulaatiot perustuvat tietoon tuuliolosuhteista ja merivirroista. Itämeren jääolosuhteita ei tässä mallissa ole kyetty huomioimaan. Mallinnukset tilasivat Greenpeacen Pohjoismaiden ja Saksan toimistot.
Vuoden 2025 aikana pakotteiden alainen, 247 metriä pitkä raakaöljytankkeri Peace (IMO-numero 9249130) on purjehtinut kahdeksan kertaa Itämeren halki Venäjälle ja takaisin. Alus on kuljettanut kansainvälisille markkinoille yhteensä jopa 440 000 tonnia raakaöljyä, jonka arvo on yli 84 miljoonaa euroa. Nämä varat valuvat suoraan Putinin sotakoneistoon ja rahoittavat ohjuksia, lennokkeja sekä pommeja, joilla tuhotaan Ukrainaa.
Tanskan merenkulkuviranomaisen mukaan Peace oli matkalla pois Itämereltä marraskuussa 2025, jolloin se oli vakuutettu venäläisessä vakuutusyhtiössä. Tämä moskovalainen vakuutusyhtiö, SOGLASIE Insurance Company Ltd, on Yhdistyneen kuningaskunnan, Ukrainan ja Australian pakotelistalla. Tästä johtuen öljyvahingon torjunta- ja puhdistuskulut – jotka voivat nousta miljardeihin euroihin – jäisivät mitä todennäköisimmin onnettomuusalueen valtioiden veronmaksajien maksettaviksi.
”Onnettomuus, jossa olisi osallisena 100 000 tonnia öljyä kuljettava alus, aiheuttaisi katastrofaalisen saastumisen jo valmiiksi hauraissa meriekosysteemeissä. Sillä olisi myös tuhoisat seuraukset rannikkoiden kalastusteollisuudelle ja turismille. Meriekosysteemin – hylkeiden, kalojen, lintujen ja kasvillisuuden – toipuminen näin valtavasta öljypäästöstä kestäisi vuosikymmeniä”, Greenpeacen Ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen kommentoi.
Itämeren ja Kattegatin läpi purjehtii päivittäin keskimäärin lähes viisi varjolaivaston alusta, joten suuronnettomuuden riski on todellinen. Varjolaivaston alukset ovat jo olleet osallisina onnettomuuksissa Itämerellä ja Tanskan salmissa (katso esimerkit vaaratilanteista alta), mutta kuin ihmeen kaupalla niistä on selvitty ilman öljyvuotoja.
"Simulaatio osoittaa jälleen kerran millainen tikittävä aikapommi varjolaivasto on. Suomen ja muiden EU-maiden on kiihdytettävä varjolaivaston vastaisia toimia ennen kuin peruuttamatonta vahinkoa Itämerellä tapahtuu", Olli Tiainen jatkaa.
EU:n joulukuussa 2025 antama julistus selvensi, että EU-mailla on täysi oikeus nousta alukseen ja tarkastaa se, mikäli aluksen epäillään olevan liputtamaton, sekä ryhtyä ”asianmukaisiin toimenpiteisiin”, jos epäily osoittautuu aiheelliseksi. Myös Itämeren rannikkovaltioiden, Alankomaiden, Iso-Britannian ja Islannin tuore julistus, joka on toimitettu koko merenkulkualalle, toteaa, että alukset, jotka vaihtavat lippua mielivaltaisesti ja purjehtivat ilman voimassa olevia asiakirjoja tai vakuutuksia – eli Venäjän varjolaivasto – menettävät oikeutensa viattomaan kauttakulkuun. Toistaiseksi alukset ovat kuitenkin voineet jatkaa kulkuaan Venäjälle ja takaisin.
Aiempia varjolaivaston onnettomuuksia Itämeren alueella
Tammikuussa 2025 raakaöljytankkeri Eventin kärsi moottoriviasta, ja ajelehti voimakkaassa tuulessa useita tunteja, kunnes Saksan rannikkovartiosto hinasi sen Saksaan. Aluksen lastina oli noin 100 000 tonnia venäläistä raakaöljyä.
Maaliskuussa 2024 Andromeda Star – 250 metriä pitkä varjolaivaston tankkeri, jonka omistajaa ei tunneta ja jolla on puutteelliset vakuutukset – törmäsi toiseen alukseen Juutinraumassa (Øresund) Tanskan vesillä.
Lokakuussa 2025 varjolaivaston tankkeri, 23-vuotias Furia, jonka kapasiteetti on 100 000 tonnia, kärsi moottoriongelmista Ruotsin rannikolla. Tankkeri pysähtyi ja kääntyi ilmoittaen useita kertoja menettäneensä ohjauskykynsä, ennen kuin se jatkoi matkaansa alennetulla nopeudella.
