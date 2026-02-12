Oma Häme varoittaa hammashoitoon liittyvistä huijausviesteistä ja -puheluista
16.2.2026 13:00:39 EET | Oma Häme | Uutinen
Huijarit tarjoavat ilmaisia hammashoidon palveluita Oma Hämeen nimissä.
Oma Hämeen tietoon on tullut hammashoitoon liittyviä huijausyrityksiä. Huijarit ovat lähestyneet kohteita soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin. Puhelussa ja viestissä on tarjottu Oma Hämeen nimissä ilmaisia hammashoidon palveluita yritysjohtajille.
Kyseessä on huijaus. Oma Häme ei markkinoi ilmaisia hammashoidon palveluita.
Toimi näin
- Älä soita viestissä tai puhelussa annettuun numeroon.
- Älä avaa linkkiä, jos viestissä on sellainen.
- Älä anna henkilötietojasi, yhteystietojasi tai pankkitunnuksiasi.
Jos epäilet joutuneesi huijatuksi, katso toimintaohjeet Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta. Sieltä saat ohjeet, miten toimia turvallisesti.
Yhteyshenkilöt
Vesa JärvinenTietoturvapäällikköKanta-Hämeen hyvinvointialuevesa.jarvinen@omahame.fi
