Rinnekotien kasvu Turussa jatkuu: Uusi vammaispalveluyksikkö valmistuu vuoden lopussa
17.2.2026 08:53:54 EET | Rinnekodit | Tiedote
Rinnekodit vahvistaa edelleen palvelujaan Turussa. Vuoden vaihteessa valmistuva Rinnekodit Fiini tarjoaa palveluja vammaisille täysi-ikäisille asiakkaille.
Rinnekodit Fiinin rakennustyöt ovat käynnistyneet Turun Artukaisissa. Valmistuttuaan noin 1 200 neliömetrin laajuinen uudisrakennus tarjoaa kodin 28 vammaiselle asiakkaalle. Uuden yksikön on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä ja asiakkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa vuoden 2027 alussa.
”Yksikkö on suunniteltu siten, että sieltä löytyy koteja hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Asunnot ovat eri tavoin varusteltuja, mikä mahdollistaa erilaiset palvelut, monenlaisille asukkaille. En pidä mahdottomana, että meiltä löytäisi kodin yhtä lailla itsenäistyvä nuori aikuinen, keski-ikäinen kuin ikääntynytkin”, kertoo palvelualuejohtaja Kristiina Leppänen Rinnekodeilta.
Tilat on suunniteltu tukemaan asukkaiden yksilöllisiä tarpeita, turvallista arkea, osallisuutta ja mahdollisimman itsenäistä elämää. Yksikön sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella, Turun keskustan liepeillä tukee muun muassa läheisten yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa.
Räätälöityjä ratkaisuja
Rinnekodit on kotimainen, Diakonissalaitoksen omistama, maan suurin yksityinen, sosiaalipalveluja tuottava yhteiskunnallinen yritys. Tarjoamme vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneiden lisäksi vammaisille asiakkaille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille.
Rinnekodeilla on lähes 150 yksikköä ympäri maan. Turussa on entuudestaan lasten ja nuorten palveluja tarjoavat pienryhmäkoti Rinnekodit Nanna ja Knut sekä lyhytaikaisten palvelujen tarjoaja Rinnekodit Juniori-Frida. Loppuvuodesta 2026 Länsikeskuksen alueelle valmistuu ikääntyneille koteja tarjoava Rinnekodit Numminiitty.
”Olemme iloisia, että voimme jatkossa tarjota entistä kattavampia palveluja myös Varsinais-Suomen alueella ja vastata alueen vammaispalveluiden tarpeeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyötä tehden tarjoamme asiakkaillemme omannäköistä elämää mahdollistavan sekä yksilöllisiin tarpeisiin vastaavan kodin”, sanoo Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfelt.
Rinnekodit Fiinin rakennuttajana toimii Plus Hoivakodit Oy. Asumispalveluista vastaa Rinnekodit Oy, ja hankkeen KVR-urakoitsijana toimii Aura Rakennus Länsi-Suomi Oy. Henkilöstön rekrytointi käynnistyy syksyllä 2026.
Yhteyshenkilöt
Kristiina LeppänenPalvelualuejohtajaRinnekoditPuh:050 344 8951kristiina.leppanen@rinnekodit.fi
Taru ÅkerfeltPalvelujohtajaRinnekoditPuh:040 663 4799taru.akerfelt@rinnekodit.fi
Susanna KaajaViestintä- ja markkinointipäällikköRinnekoditPuh:050 325 2072susanna.kaaja@rinnekodit.fi
Tietoja julkaisijasta
Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi
