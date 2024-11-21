Tero Saarinen Company 30 vuotta – juhlavuoden teemoina ylisukupolvisuus, monitaiteisuus ja kansainvälisyys

Helmikuussa Suomen ensi-iltansa saava Study for Life jatkaa TSC:n kansainvälisten yhteistuotantojen sarjaa, jossa sävelletty elävä musiikki asettuu osaksi Saarisen koreografiaa. Hollantilaisen Het Muziek -ensemblen muusikot, sopraano Raquel Camarinha sekä Tuomas Norvion elektroninen musiikki ja äänisuunnittelu tarjoavat monitaiteisen sisäänpääsyn Kaija Saariahon musiikilliseen maailmaan. Tanssin talon Erkko-salissa katsomo asettuu 360-asteisesti näyttämön ympärille.

”Elävän sävelletyn musiikin mahdollistaminen osana koreografioituja kokonaistaideteoksia on ollut yksi TSC:n tavoitteista ryhmän alusta asti. Saariahon varhaisteokset tuovat esitykseen tematiikan, herkkyyden ja läsnäolon, joiden koen olevan ajassamme keskeisiä”, Tero Saarinen Companyn taiteellinen johtaja, koreografi Tero Saarinen kertoo.

Tilausteos Sonya Lindforsilta Tanssin talon suurelle näyttämölle

Syyskuussa TSC tuottaa Tanssin talon Erkko-saliin kolmen teoksen illan, jossa nostetaan esiin eri koreografisukupolvia ja esiintyjyyttä.

Merkittävän kansainvälisen soolotanssijan uran tehnyt Tero Saarinen palaa näyttämölle Carolyn Carlsonin hänelle luomassa uudessa sooloteoksessa Room 7. Euroopan modernin tanssin suuriin nimiin 1970-luvulta asti lukeutuneen Carlsonin vaikutus myös suomalaiseen tanssiin on ollut merkittävä.

Illassa nähdään myös Saarisen tanssijoilleen koreografioima duetto Garden, jonka kantaesitys on huhtikuussa Italiassa. Teoksen musiikki on Marko Nybergin, valosuunnittelu Mikki Kuntun ja pukusuunnittelu Samu-Jussi Kosken. Suomen ensi-illassa teoksen tanssivat Mikko Lampinen ja David Scarantino.

Illan kantaesityksenä nähdään tilausteos Sonya Lindforsilta. Wild is the Wind on ryhmäteos, jossa esiintyvät TSC:n tanssijoiden rinnalla myös Lindforsin kanssa aiemmin työskennelleet Akim Bakhtaoui, Marlon Moilanen, Axelle Munezero ja Maele Sabuni sekä livetrumpetisti Devina Boughton. Teoksen musiikki ja äänisuunnittelu ovat Jussi Matikaisen ja Tiikka Järveläisen, valosuunnittelu Teo Lanervan ja pukusuunnittelu Sanna Levon.

”Sonya Lindfors on yksi valovoimaisimmista ja omaäänisimmistä nykykoreografeista Suomessa. Olemme iloisia voidessamme mahdollistaa hänen ensimmäisen suurelle näyttämölle suunnatun ryhmäteoksensa osana TSC:n 30-vuotisohjelmistoa", Tero Saarinen toteaa.

Syksyn triplaillassa nähdään teokset kolmen eri sukupolven koreografeilta. Tero Saarinen palaa myös itse näyttämölle Carolyn Carlsonin hänelle luomassa sooloteoksessa Room 7. Kuva: Luigi Gasparroni

Ulkomailla myös TSC:n klassikkoja

Ulkomailla nähdään vuoden aikana myös TSC:n klassikkoteoksia. Ryhmän ensimmäinen teos, Tukholman Dansens Husissa 18. helmikuuta 1996 kantaesityksensä saanut Westward Ho! palaa TSC:n kiertueohjelmistoon huhtikuussa. Teos nähdään Genovassa Italiassa yhdessä Saarisen uuden Garden-teoksen kanssa.

Tero Saarisen avainteoksiin lukeutuva tulkinta Stravinskyn Kevätuhrista, sooloteos HUNT, siirtyy ranskalaisen Ballet du Rhinin (Ballet de l’Opéra national du Rhin) ohjelmistoon. Teos on osa ryhmän Ballets Russes -iltaa, johon on koottu menestyneimpiä nykytulkintoja tanssin muotokieltä 1900-luvun alussa uudistaneen Venäläisen baletin ohjelmistosta. Ballets Russes -illan avauskiertue nähdään Mulhousessa ja Strasbourgissa 10.–27. kesäkuuta. Venetsian biennaalissa 2002 kantaesitettyä HUNT-teosta on esitetty 32 maassa ympäri maailman.

Uusia tekijöitä ja aluevaltauksia

Uusien tanssin tekijöiden tukeminen opetus- ja residenssitoiminnan kautta TSC Studiossa Kaapelitehtaalla on osa TSC:n toimintaa myös juhlavuonna. Lisäksi TSC on mukana yhteistyökumppanina Amos Rexin Generation 2026 -näyttelyssä tarjoamalla residenssi- ja mentorointitukea näyttelyyn valituille liikelähtöisille taiteilijoille ja työryhmille.

Saarisen taiteellinen työ näkyy juhlavuonna myös elokuvan puolella. Tero Saarinen toimi koreografina Hanna Bergholmin ohjaamassa psykologisessa trillerissä Yön lapsi, joka kilpailee parhaillaan Berliinin elokuvajuhlien pääsarjassa. Kiittävän vastaanoton saaneen elokuvan pääosissa nähdään Seidi Haarla ja Harry Potter -elokuvista tuttu Rupert Grint.

TSC rakentaa tulevaisuutta kasvuun kurkottaen

Tero Saarinen Companyn historia, kansainvälinen menestys ja kasvutarina ovat suomalaisittain sangen poikkeuksellisia: ryhmä on esiintynyt merkittävillä suurilla näyttämöillä 40 maassa kaikissa maanosissa, tuottanut 30 kantaesitystä sekä mittavia yhteistuotantoja nimekkäiden musiikkikokoonpanojen kanssa, jonka lisäksi sen teokset ovat levinneet yli 70 maahan televisiolle tehtyinä monikamerataltiointeina. Ryhmä työllistää vuosittain 80–120 luovien alojen ammattilaista, joista tällä hetkellä 17 työskentelee kuukausipalkalla. Helsingissä TSC:n kotinäyttämönä toimii Tanssin talo, jonka ohjelmistokumppaneihin ryhmä lukeutuu. Viime vuonna ryhmä esiintyi Suomen lisäksi Ranskassa, Alankomaissa, Saksassa ja Itävallassa.

”Kansainvälisellä tanssin kentällä vahvojen koreografinimien ympärille syntyneet, vakituisesti useita kymmeniä tanssijoita työllistävät ryhmät ovat keskeinen osa tanssin infrastruktuuria. Vaikka siihen on meillä Suomessa vielä matkaa, haluamme omalla työllämme ja valinnoillamme olla rakentamassa suomalaisen tanssin kansainvälisen menestymisen edellytyksiä ja kulttuuria myös pitkälle tulevaisuuteen”, vuonna 2001 ryhmän ensimmäisenä kokoaikaisena työntekijänä aloittanut toiminnanjohtaja Iiris Autio kertoo.

***

Esityksiä kevät- ja syyskaudella 2026:

Study for Life

28.2. (Suomen ensi-ilta), 3.–7.3.2026, Tanssin talo, Erkko-sali, Helsinki

Westward Ho!

23.4.2026, Teatro della Tosse, Genova, Italia

Garden

23.4.2026 (kantaesitys), Teatro della Tosse, Genova, Italia

HUNT

10. ja 11.6.2026, La Filature, Mulhouse, Ranska / Ballet de l'Opéra national du Rhin

25.–27.6.2026, Opéra de Strasbourg, Ranska / Ballet de l'Opéra national du Rhin

Armature

12. ja 13.6.2026, Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali, Kuopio

Triplailta: Room 7, Garden, Wild is the Wind

22.–26.9.2026, Tanssin talo, Erkko-sali, Helsinki

Lipunmyynti käynnistyy keväällä 2026.

***

Study for Life

Koreografia ja konsepti Tero Saarinen

Musiikki Kaija Saariaho (Study for Life (1980), Petals (1988), Lichtbogen (1986), Attente ja Parfum de l’instant (2002, sarjasta Quatre Instants))

Musiikki, äänisuunnittelu ja -maisemat Tuomas Norvio

Valosuunnittelu Fabiana Piccioli ja Sander Loonen

Pukusuunnittelu Erika Turunen

Lavastus Erika Turunen, Fabiana Piccioli, Sander Loonen

Orkestraatio (Attente) Vasco Mendonça

Koreografin assistentit Satu Halttunen, Natasha Lommi

Esiintyjät Raquel Camarinha (sopraano)

Tanssi Jenna Broas, Elina Häyrynen, Olli Lautiola, David Scarantino, Anette Toiviainen, Oskari Kymäläinen, Mikko Lampinen (varalla)

Livemusiikki Het Muziek: Ingrid Geerlings (huilu + piccolo/alttohuilu), Pauline Post (piano), Joey Marijs (lyömäsoittimet), Astrid Haring (harppu), Joseph Puglia (viulu 1), Marijke van Kooten (viulu 2), Liesbeth Steffens (alttoviulu), Sebastiaan van Halsema (sello), Jordi Carrasco Hjelm (kontrabasso)

Kesto: 75 minuuttia

Ensi-ilta: 24.6.2025, Holland Festival, Amsterdam

Tuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä Het Muziek (ent. Asko|Schönberg) sekä Holland Festival ja Bregenzer Festspiele

***

Westward Ho!

Koreografia, pukusuunnittelu Tero Saarinen

Valosuuunnittelu Mikki Kunttu

Musiikki Kooste (Gavin Bryars, Moondog)

Tanssi Oskari Kymäläinen, Mikko Lampinen, David Scarantino

Kesto: 24 minuuttia

Ensi-ilta: 18.2.1996, Dansens Hus, Tukholma

Tuotanto: Tero Saarinen Company

***

Garden

Koreografia Tero Saarinen

Valosuunnittelu Mikki Kunttu

Musiikki Marko Nyberg

Pukusuunnittelu Samu-Jussi Koski

Koreografin assistentit Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä

Tanssi Mikko Lampinen, David Scarantino

Kesto: 30 minuuttia

Ensi-ilta: 23.4.2026, Teatro della Tosse, Genova, Italia

Tuotanto: Tero Saarinen Company

***

HUNT

Koreografia Tero Saarinen

Musiikki Igor Stravinsky: The Rite of Spring

Valosuunnittelu ja lavastus Mikki Kunttu

Multimedia Marita Liulia

Pukusuunnittelu Erika Turunen

Vastaava harjoittaja Henrikki Heikkilä

Tanssi Ballet de l'Opéra national du Rhin

Kesto: 32 minuuttia

Ensi-ilta: 2.6.2002, Venetsian biennaali, Italia

Alkuperäistuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä Venetsian biennaali ja Octobre en Normandie -festivaali

***

Armature

Koreografia Tero Saarinen

Valosuunnittelu Mikku Kunttu

Pukusuunnittelu Samu-Jussi Koski

Musiikki Matmos: Rag for William St. Burrough

Tanssi Mikko Lampinen, David Scarantino

Koreografin assistentit Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä

Kesto: 14 minuuttia

Ensi-ilta: 29.10.2025, World Dance on Stage -gaala, Aleksanterin teatteri

Tuotanto: Tero Saarinen Company

***

Room 7

Koreografia Carolyn Carlson

Tanssi Tero Saarinen

Musiikki René Aubry, Aleksi Aubry-Carlson

Valosuunnittelu Guillaume Bonneau

Pukusuunnittelu Carolyn Carlson, Erika Turunen

Koreografin assistentti Colette Malye

Kesto: 30 minuuttia

Ensi-ilta: 4.7.2024, Teatro Rossini, Civitanova Danza, Italia

Tuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, Atelier de Paris, Civitanova Danza, Carolyn Carlson Company

***

Wild is the Wind

Koreografia ja ohjaus Sonya Lindfors

Musiikki ja äänisuunnittelu Jussi Matikainen ja Tiikka Järveläinen

Valosuunnittelu Teo Lanerva

Pukusuunnittelu Sanna Levo

Koreografin assistentti Emmi Max Pennanen

Ulkopuolinen silmä Erno Aaltonen

Lavastuskonsultaatio Aino Koski

Tanssi Akim Bakhtaoui, Elina Häyrynen, Oskari Kymäläinen, Natasha Lommi, Marlon Moilanen, Axelle Munezero, Maele Sabuni, Mikko Lampinen (varalla)

Livemusiikki Devina Boughton (trumpetti)

Kesto: n. 40 minuuttia

Ensi-ilta: 22.9.2026, Tanssin talo, Helsinki

Tuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä UTT ry