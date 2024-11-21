Tero Saarinen Company 30 vuotta – juhlavuoden teemoina ylisukupolvisuus, monitaiteisuus ja kansainvälisyys
Tero Saarinen Companyn (TSC) ensimmäisestä esityksestä tulee 18. helmikuuta kuluneeksi 30 vuotta. Suomalaisen tanssin kansainväliseen kärkeen koko toimintansa ajan lukeutunut TSC juhlii merkkivuottaan peilaamalla taiteen suhdetta traditioon ja toisaalta jatkuvaan uudistumiseen. Helsingissä juhlavuoden avaa Tero Saarisen uusi teos Study for Life Kaija Saariahon musiikkiin. Syksyn koosteillassa nähdään ensi-iltateokset kolmen eri sukupolven koreografeilta: Carolyn Carlsonilta (s. 1943), Tero Saariselta (s. 1964) ja Sonya Lindforsilta (s. 1985).
Helmikuussa Suomen ensi-iltansa saava Study for Life jatkaa TSC:n kansainvälisten yhteistuotantojen sarjaa, jossa sävelletty elävä musiikki asettuu osaksi Saarisen koreografiaa. Hollantilaisen Het Muziek -ensemblen muusikot, sopraano Raquel Camarinha sekä Tuomas Norvion elektroninen musiikki ja äänisuunnittelu tarjoavat monitaiteisen sisäänpääsyn Kaija Saariahon musiikilliseen maailmaan. Tanssin talon Erkko-salissa katsomo asettuu 360-asteisesti näyttämön ympärille.
”Elävän sävelletyn musiikin mahdollistaminen osana koreografioituja kokonaistaideteoksia on ollut yksi TSC:n tavoitteista ryhmän alusta asti. Saariahon varhaisteokset tuovat esitykseen tematiikan, herkkyyden ja läsnäolon, joiden koen olevan ajassamme keskeisiä”, Tero Saarinen Companyn taiteellinen johtaja, koreografi Tero Saarinen kertoo.
Tilausteos Sonya Lindforsilta Tanssin talon suurelle näyttämölle
Syyskuussa TSC tuottaa Tanssin talon Erkko-saliin kolmen teoksen illan, jossa nostetaan esiin eri koreografisukupolvia ja esiintyjyyttä.
Merkittävän kansainvälisen soolotanssijan uran tehnyt Tero Saarinen palaa näyttämölle Carolyn Carlsonin hänelle luomassa uudessa sooloteoksessa Room 7. Euroopan modernin tanssin suuriin nimiin 1970-luvulta asti lukeutuneen Carlsonin vaikutus myös suomalaiseen tanssiin on ollut merkittävä.
Illassa nähdään myös Saarisen tanssijoilleen koreografioima duetto Garden, jonka kantaesitys on huhtikuussa Italiassa. Teoksen musiikki on Marko Nybergin, valosuunnittelu Mikki Kuntun ja pukusuunnittelu Samu-Jussi Kosken. Suomen ensi-illassa teoksen tanssivat Mikko Lampinen ja David Scarantino.
Illan kantaesityksenä nähdään tilausteos Sonya Lindforsilta. Wild is the Wind on ryhmäteos, jossa esiintyvät TSC:n tanssijoiden rinnalla myös Lindforsin kanssa aiemmin työskennelleet Akim Bakhtaoui, Marlon Moilanen, Axelle Munezero ja Maele Sabuni sekä livetrumpetisti Devina Boughton. Teoksen musiikki ja äänisuunnittelu ovat Jussi Matikaisen ja Tiikka Järveläisen, valosuunnittelu Teo Lanervan ja pukusuunnittelu Sanna Levon.
”Sonya Lindfors on yksi valovoimaisimmista ja omaäänisimmistä nykykoreografeista Suomessa. Olemme iloisia voidessamme mahdollistaa hänen ensimmäisen suurelle näyttämölle suunnatun ryhmäteoksensa osana TSC:n 30-vuotisohjelmistoa", Tero Saarinen toteaa.
Ulkomailla myös TSC:n klassikkoja
Ulkomailla nähdään vuoden aikana myös TSC:n klassikkoteoksia. Ryhmän ensimmäinen teos, Tukholman Dansens Husissa 18. helmikuuta 1996 kantaesityksensä saanut Westward Ho! palaa TSC:n kiertueohjelmistoon huhtikuussa. Teos nähdään Genovassa Italiassa yhdessä Saarisen uuden Garden-teoksen kanssa.
Tero Saarisen avainteoksiin lukeutuva tulkinta Stravinskyn Kevätuhrista, sooloteos HUNT, siirtyy ranskalaisen Ballet du Rhinin (Ballet de l’Opéra national du Rhin) ohjelmistoon. Teos on osa ryhmän Ballets Russes -iltaa, johon on koottu menestyneimpiä nykytulkintoja tanssin muotokieltä 1900-luvun alussa uudistaneen Venäläisen baletin ohjelmistosta. Ballets Russes -illan avauskiertue nähdään Mulhousessa ja Strasbourgissa 10.–27. kesäkuuta. Venetsian biennaalissa 2002 kantaesitettyä HUNT-teosta on esitetty 32 maassa ympäri maailman.
Uusia tekijöitä ja aluevaltauksia
Uusien tanssin tekijöiden tukeminen opetus- ja residenssitoiminnan kautta TSC Studiossa Kaapelitehtaalla on osa TSC:n toimintaa myös juhlavuonna. Lisäksi TSC on mukana yhteistyökumppanina Amos Rexin Generation 2026 -näyttelyssä tarjoamalla residenssi- ja mentorointitukea näyttelyyn valituille liikelähtöisille taiteilijoille ja työryhmille.
Saarisen taiteellinen työ näkyy juhlavuonna myös elokuvan puolella. Tero Saarinen toimi koreografina Hanna Bergholmin ohjaamassa psykologisessa trillerissä Yön lapsi, joka kilpailee parhaillaan Berliinin elokuvajuhlien pääsarjassa. Kiittävän vastaanoton saaneen elokuvan pääosissa nähdään Seidi Haarla ja Harry Potter -elokuvista tuttu Rupert Grint.
TSC rakentaa tulevaisuutta kasvuun kurkottaen
Tero Saarinen Companyn historia, kansainvälinen menestys ja kasvutarina ovat suomalaisittain sangen poikkeuksellisia: ryhmä on esiintynyt merkittävillä suurilla näyttämöillä 40 maassa kaikissa maanosissa, tuottanut 30 kantaesitystä sekä mittavia yhteistuotantoja nimekkäiden musiikkikokoonpanojen kanssa, jonka lisäksi sen teokset ovat levinneet yli 70 maahan televisiolle tehtyinä monikamerataltiointeina. Ryhmä työllistää vuosittain 80–120 luovien alojen ammattilaista, joista tällä hetkellä 17 työskentelee kuukausipalkalla. Helsingissä TSC:n kotinäyttämönä toimii Tanssin talo, jonka ohjelmistokumppaneihin ryhmä lukeutuu. Viime vuonna ryhmä esiintyi Suomen lisäksi Ranskassa, Alankomaissa, Saksassa ja Itävallassa.
”Kansainvälisellä tanssin kentällä vahvojen koreografinimien ympärille syntyneet, vakituisesti useita kymmeniä tanssijoita työllistävät ryhmät ovat keskeinen osa tanssin infrastruktuuria. Vaikka siihen on meillä Suomessa vielä matkaa, haluamme omalla työllämme ja valinnoillamme olla rakentamassa suomalaisen tanssin kansainvälisen menestymisen edellytyksiä ja kulttuuria myös pitkälle tulevaisuuteen”, vuonna 2001 ryhmän ensimmäisenä kokoaikaisena työntekijänä aloittanut toiminnanjohtaja Iiris Autio kertoo.
***
Esityksiä kevät- ja syyskaudella 2026:
Study for Life
28.2. (Suomen ensi-ilta), 3.–7.3.2026, Tanssin talo, Erkko-sali, Helsinki
Westward Ho!
23.4.2026, Teatro della Tosse, Genova, Italia
Garden
23.4.2026 (kantaesitys), Teatro della Tosse, Genova, Italia
HUNT
10. ja 11.6.2026, La Filature, Mulhouse, Ranska / Ballet de l'Opéra national du Rhin
25.–27.6.2026, Opéra de Strasbourg, Ranska / Ballet de l'Opéra national du Rhin
Armature
12. ja 13.6.2026, Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali, Kuopio
Triplailta: Room 7, Garden, Wild is the Wind
22.–26.9.2026, Tanssin talo, Erkko-sali, Helsinki
Lipunmyynti käynnistyy keväällä 2026.
***
Study for Life
Koreografia ja konsepti Tero Saarinen
Musiikki Kaija Saariaho (Study for Life (1980), Petals (1988), Lichtbogen (1986), Attente ja Parfum de l’instant (2002, sarjasta Quatre Instants))
Musiikki, äänisuunnittelu ja -maisemat Tuomas Norvio
Valosuunnittelu Fabiana Piccioli ja Sander Loonen
Pukusuunnittelu Erika Turunen
Lavastus Erika Turunen, Fabiana Piccioli, Sander Loonen
Orkestraatio (Attente) Vasco Mendonça
Koreografin assistentit Satu Halttunen, Natasha Lommi
Esiintyjät Raquel Camarinha (sopraano)
Tanssi Jenna Broas, Elina Häyrynen, Olli Lautiola, David Scarantino, Anette Toiviainen, Oskari Kymäläinen, Mikko Lampinen (varalla)
Livemusiikki Het Muziek: Ingrid Geerlings (huilu + piccolo/alttohuilu), Pauline Post (piano), Joey Marijs (lyömäsoittimet), Astrid Haring (harppu), Joseph Puglia (viulu 1), Marijke van Kooten (viulu 2), Liesbeth Steffens (alttoviulu), Sebastiaan van Halsema (sello), Jordi Carrasco Hjelm (kontrabasso)
Kesto: 75 minuuttia
Ensi-ilta: 24.6.2025, Holland Festival, Amsterdam
Tuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä Het Muziek (ent. Asko|Schönberg) sekä Holland Festival ja Bregenzer Festspiele
***
Westward Ho!
Koreografia, pukusuunnittelu Tero Saarinen
Valosuuunnittelu Mikki Kunttu
Musiikki Kooste (Gavin Bryars, Moondog)
Tanssi Oskari Kymäläinen, Mikko Lampinen, David Scarantino
Kesto: 24 minuuttia
Ensi-ilta: 18.2.1996, Dansens Hus, Tukholma
Tuotanto: Tero Saarinen Company
***
Garden
Koreografia Tero Saarinen
Valosuunnittelu Mikki Kunttu
Musiikki Marko Nyberg
Pukusuunnittelu Samu-Jussi Koski
Koreografin assistentit Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä
Tanssi Mikko Lampinen, David Scarantino
Kesto: 30 minuuttia
Ensi-ilta: 23.4.2026, Teatro della Tosse, Genova, Italia
Tuotanto: Tero Saarinen Company
***
HUNT
Koreografia Tero Saarinen
Musiikki Igor Stravinsky: The Rite of Spring
Valosuunnittelu ja lavastus Mikki Kunttu
Multimedia Marita Liulia
Pukusuunnittelu Erika Turunen
Vastaava harjoittaja Henrikki Heikkilä
Tanssi Ballet de l'Opéra national du Rhin
Kesto: 32 minuuttia
Ensi-ilta: 2.6.2002, Venetsian biennaali, Italia
Alkuperäistuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä Venetsian biennaali ja Octobre en Normandie -festivaali
***
Armature
Koreografia Tero Saarinen
Valosuunnittelu Mikku Kunttu
Pukusuunnittelu Samu-Jussi Koski
Musiikki Matmos: Rag for William St. Burrough
Tanssi Mikko Lampinen, David Scarantino
Koreografin assistentit Satu Halttunen, Henrikki Heikkilä
Kesto: 14 minuuttia
Ensi-ilta: 29.10.2025, World Dance on Stage -gaala, Aleksanterin teatteri
Tuotanto: Tero Saarinen Company
***
Room 7
Koreografia Carolyn Carlson
Tanssi Tero Saarinen
Musiikki René Aubry, Aleksi Aubry-Carlson
Valosuunnittelu Guillaume Bonneau
Pukusuunnittelu Carolyn Carlson, Erika Turunen
Koreografin assistentti Colette Malye
Kesto: 30 minuuttia
Ensi-ilta: 4.7.2024, Teatro Rossini, Civitanova Danza, Italia
Tuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, Atelier de Paris, Civitanova Danza, Carolyn Carlson Company
***
Wild is the Wind
Koreografia ja ohjaus Sonya Lindfors
Musiikki ja äänisuunnittelu Jussi Matikainen ja Tiikka Järveläinen
Valosuunnittelu Teo Lanerva
Pukusuunnittelu Sanna Levo
Koreografin assistentti Emmi Max Pennanen
Ulkopuolinen silmä Erno Aaltonen
Lavastuskonsultaatio Aino Koski
Tanssi Akim Bakhtaoui, Elina Häyrynen, Oskari Kymäläinen, Natasha Lommi, Marlon Moilanen, Axelle Munezero, Maele Sabuni, Mikko Lampinen (varalla)
Livemusiikki Devina Boughton (trumpetti)
Kesto: n. 40 minuuttia
Ensi-ilta: 22.9.2026, Tanssin talo, Helsinki
Tuotanto: Tero Saarinen Company yhteistyössä UTT ry
Tero Saarinen Company luo, esittää ja opettaa aikaa kestävää ja alkuvoimaista nykytanssia. Vuonna 1996 perustettu ryhmä on esiintynyt 40 maassa kaikissa maanosissa. Helsingissä TSC:n kotinäyttämönä on Tanssin talo, jossa ryhmä esittää Tero Saarisen teosten ohella myös vierailevien koreografien töitä. Omien esitysten lisäksi TSC tuottaa Helsinkiin kansainvälisiä vierailuja.
TSC:n toimintaan kuuluvat myös Tero-tekniikan opetus kansainvälisesti sekä residenssitoiminta Kaapelitehtaalla sijaitsevassa TSC Studiossa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki rahoittavat Tero Saarinen Companyn toimintaa. Ryhmän kehittämishanke 2025–2028 mahdollistuu Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella.
