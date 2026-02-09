Pääkäsittelyssä-podcastin Arjen juridiikkaa -sarjassa vastauksia tavallisimpiin oikeuspulmiin
17.2.2026 09:15:00 EET | Suomen Asianajajat | Tiedote
Suomen Asianajajien julkaiseman Pääkäsittelyssä-podcastin uusimmissa jaksoissa perehdytään arkisiin oikeuspulmiin. Aiheina ovat perintö, testamentti ja edunvalvontavaltuutus, rikosasiat, parisuhde, lapset ja ero, kuluttajansuoja sekä asunto-osakeyhtiöt.
Jaksojen tavoitteena on tarjota selkeää ja luotettavaa tietoa ymmärrettävässä muodossa sekä madaltaa kynnystä tarttua oikeudellisiin pulmiin ajoissa. Jaksoissa asianajajat avaavat käytännönläheisesti, miten erilaisissa tilanteissa kannattaa toimia ja milloin on syytä hakea oikeudellista apua. Arjen juridiikkaa -sarja antaa kuulijoille konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja tilanteisiin, joita kuka tahansa voi kohdata elämän eri vaiheissa.
Pääkäsittelyssä-podcastin jaksot ovat kuunneltavissa suosituimmilla podcast-alustoilla – kuuntele esimerkiksi Soundcloudissa. Podcastia toimittaa Katja Hollmén.
Arjen juridiikkaa -jaksot:
30. Arjen juridiikkaa: rikosasiat
Mitä tapahtuu, kun rikosepäily etenee poliisin esitutkinnasta ja syytteen nostamisesta aina oikeudenkäyntiin asti? Tässä jaksossa kokenut rikosasianajaja Mia Kavasto kertoo, miltä rikosprosessi näyttää sekä asianomistajan että vastaajan näkökulmasta. Jaksossa käsitellään myös sitä, pitääkö oikeudenkäynnissä puhua totta, kannattaako aina tulla kuulluksi sekä sitä, miten asianajaja voi auttaa epävarmuuden keskellä.
31. Arjen juridiikkaa: perintö, testamentti ja edunvalvontavaltuutus
Miksi kannattaa varautua tulevaan ja hoitaa perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat ennakolta kuntoon? Vieraana on kokenut perhe- ja perintöoikeuteen perehtynyt asianajaja Ilona Piironen.
Jaksossa keskitytään erityisesti testamenttiin ja edunvalvontavaltuutukseen ja niiden hyötyihin. Lisäksi puhutaan perukirjasta ja siitä, mitä tapahtuu, kun perinnönjako riitautuu ja tarvitaan joko pesänselvittäjää tai pesänjakajaa.
32. Arjen juridiikkaa: parisuhde, lapset ja ero
Mitä tapahtuu, kun lapsiperheessä tehdään vaikeita päätöksiä ja vanhemmat eroavat? Mistä silloin riidellään ja miten riidat ratkaistaan? Tässä jaksossa kokenut asianajaja Marja Välilä käy läpi eroihin liittyviä riidan aiheita sekä tyypillisiä uskomuksia ja väärinkäsityksiä. Keskustelussa on esillä tasavertainen vanhemmuus ja lapsen oikeus molempiin vanhempiin, lapsen etu, eron jälkeisen vanhemmuuden uudelleenrakentaminen, huoltajuus ja erilaiset asumisen muodot.
33. Arjen juridiikkaa: kuluttajansuojariidat
Mitä tehdä, kun kauppa ei mennytkään niin kuin piti, ja auto tai kodinkone ei vastaa sitä, mitä luvattiin? Tässä jaksossa kokenut kuluttajansuojaan perehtynyt asianajaja Mikko Heinonkoski selittää, mitä kuluttajansuoja tarkoittaa käytännössä ja mitä kuluttaja voi tehdä, jos elinkeinonharjoittajalta hankitussa tavarassa on virhe.
34. Arjen juridiikkaa: asunto-osakeyhtiöt ja erilaiset riitatilanteet
Mitä oikeastaan ostetaan, kun ostetaan asunto asunto-osakeyhtiöstä? Tässä jaksossa kokenut asianajaja Timo A. Järvinen käy läpi asunto-osakeyhtiöihin liittyvää juridiikkaa asuntokaupasta asumisen arkeen.
Jaksossa keskustellaan muun muassa siitä, mitä erilaisista taloyhtiön asiakirjoista pitäisi ymmärtää ja siitä, mitä ostajan selonottovelvollisuus ja myyjän tiedonantovelvollisuus käytännössä merkitsevät.
Yhteyshenkilöt
Johanna KainulainenViestintäasiantuntijaSuomen AsianajajatPuh:+358 40 721 7289johanna.kainulainen@asianajajat.fi
Suomen Asianajajat
Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
