Pääkäsittelyssä-podcastin Arjen juridiikkaa -sarjassa vastauksia tavallisimpiin oikeuspulmiin

Jaksojen tavoitteena on tarjota selkeää ja luotettavaa tietoa ymmärrettävässä muodossa sekä madaltaa kynnystä tarttua oikeudellisiin pulmiin ajoissa. Jaksoissa asianajajat avaavat käytännönläheisesti, miten erilaisissa tilanteissa kannattaa toimia ja milloin on syytä hakea oikeudellista apua. Arjen juridiikkaa -sarja antaa kuulijoille konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja tilanteisiin, joita kuka tahansa voi kohdata elämän eri vaiheissa.

Pääkäsittelyssä-podcastin jaksot ovat kuunneltavissa suosituimmilla podcast-alustoilla – kuuntele esimerkiksi Soundcloudissa. Podcastia toimittaa Katja Hollmén.

Arjen juridiikkaa -jaksot:

Mitä tapahtuu, kun rikosepäily etenee poliisin esitutkinnasta ja syytteen nostamisesta aina oikeudenkäyntiin asti? Tässä jaksossa kokenut rikosasianajaja Mia Kavasto kertoo, miltä rikosprosessi näyttää sekä asianomistajan että vastaajan näkökulmasta. Jaksossa käsitellään myös sitä, pitääkö oikeudenkäynnissä puhua totta, kannattaako aina tulla kuulluksi sekä sitä, miten asianajaja voi auttaa epävarmuuden keskellä.

Miksi kannattaa varautua tulevaan ja hoitaa perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat ennakolta kuntoon? Vieraana on kokenut perhe- ja perintöoikeuteen perehtynyt asianajaja Ilona Piironen.

Jaksossa keskitytään erityisesti testamenttiin ja edunvalvontavaltuutukseen ja niiden hyötyihin. Lisäksi puhutaan perukirjasta ja siitä, mitä tapahtuu, kun perinnönjako riitautuu ja tarvitaan joko pesänselvittäjää tai pesänjakajaa.

Mitä tapahtuu, kun lapsiperheessä tehdään vaikeita päätöksiä ja vanhemmat eroavat? Mistä silloin riidellään ja miten riidat ratkaistaan? Tässä jaksossa kokenut asianajaja Marja Välilä käy läpi eroihin liittyviä riidan aiheita sekä tyypillisiä uskomuksia ja väärinkäsityksiä. Keskustelussa on esillä tasavertainen vanhemmuus ja lapsen oikeus molempiin vanhempiin, lapsen etu, eron jälkeisen vanhemmuuden uudelleenrakentaminen, huoltajuus ja erilaiset asumisen muodot.

Mitä tehdä, kun kauppa ei mennytkään niin kuin piti, ja auto tai kodinkone ei vastaa sitä, mitä luvattiin? Tässä jaksossa kokenut kuluttajansuojaan perehtynyt asianajaja Mikko Heinonkoski selittää, mitä kuluttajansuoja tarkoittaa käytännössä ja mitä kuluttaja voi tehdä, jos elinkeinonharjoittajalta hankitussa tavarassa on virhe.

Mitä oikeastaan ostetaan, kun ostetaan asunto asunto-osakeyhtiöstä? Tässä jaksossa kokenut asianajaja Timo A. Järvinen käy läpi asunto-osakeyhtiöihin liittyvää juridiikkaa asuntokaupasta asumisen arkeen.

Jaksossa keskustellaan muun muassa siitä, mitä erilaisista taloyhtiön asiakirjoista pitäisi ymmärtää ja siitä, mitä ostajan selonottovelvollisuus ja myyjän tiedonantovelvollisuus käytännössä merkitsevät.