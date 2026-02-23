Tutkimus: liikennemelu yhteydessä korkeampiin veren kolesteroli- ja rasva‑arvoihin

Suomen puolustus- ja turvallisuusalan verkostossa oululaisella teknologiaosaamisella merkittävä rooli 23.2.2026 07:07:00 EET | Tiedote

DEFINE on Riihimäen kaupungin kehittämä puolustus- ja turvallisuusalan verkosto ja toimintamalli, joka kokoaa yhteen alan osaajat, yritykset ja testausympäristöt Suomessa. Nyt verkosto on laajentunut valtakunnalliseksi viiteen kaupunkiin ja kahteen ammattikorkeakouluun Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rahoituksen avulla. Myös Oulu on mukana.