Oma Hämeen tukipalvelut Oy käynnistää muutosneuvottelut
16.2.2026 16:26:23 EET | Oma Häme | Uutinen
Oma Hämeen tukipalvelut Oy käynnistää muutosneuvottelut 23. helmikuuta. Neuvottelut käydään yhteistoimintalain mukaisesti ja niiden perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Taustalla ovat talouden tasapainottamisen ja toiminnan uudelleenjärjestämisen tarpeet sekä hyvinvointialueen suunnittelemat palvelurakennemuutokset.
Yhtiön hallitus päätti neuvottelujen käynnistämisestä 13. helmikuuta ja henkilöstölle on pidetty info maanantaina 16. helmikuuta 2026.
Tukipalveluyhtiön muutosneuvotteluiden piirissä on noin 40 työntekijää puhtaus- ja ateriapalveluissa hyvinvointialueen ikäihmisten asumispalveluissa ja terveyspalveluiden yksiköissä. Suunnitellut toimenpiteet tai mahdollinen vähennystarve voivat koskea enintään 16 työntekijää.
Ensisijaisesti ratkaisuja pyritään löytämään tehtävien sisällöllisillä muutoksilla, työssäkäyntialueiden laajentamisella sekä jättämällä tehtäviä täyttämättä eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä. Lisäksi tarkastellaan määräaikaisia palvelussuhteita. Neuvottelujen kohteena oleville henkilöille pyritään myös tarjoamaan heidän työsopimuksensa mukaista tarjolla olevaa työtä yhtiön muissa toimipisteissä.
Oma Hämeen oma tukipalveluyhtiö aloitti toimintansa vuoden 2025 alussa. Yhtiö tuottaa hyvinvointialueelle ateria-, puhtaus-, kiinteistöhuolto- ja laitehuoltopalveluita ja sillä on noin 300 työntekijää.
Tukipalveluyhtiön muutosneuvottelut ovat oma, erillinen prosessinsa, eivätkä ne liity Oma Hämeessä juuri päättyneisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Niistä tiedotetaan erikseen keskiviikkona 18. helmikuuta.
Yhteyshenkilöt
Ville Vuorijärvitoimitusjohtaja, Oma Hämeen Tukipalvelut OyPuh:040 642 8980ville.vuorijarvi@omahame.fi
