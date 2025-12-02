Kustannusyhtiö Kosmos

Mariia Niskavaaran Ester, teurastaja nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi: käännösoikeudet myyty jo lähes 20 maahan

17.2.2026 09:00:00 EET | Kustannusyhtiö Kosmos | Tiedote

Jaa

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittanut Ester, teurastaja (Kosmos 2025) on noussut ilmiöksi maailmalla. Bonnier Rights Finland -agentuuri on myynyt teoksen käännösoikeudet jo lähes 20 maahan. Kustantajat eri puolilla maailmaa kuhisevat suomalaisesta kirjallisesta ilmiöstä ja oikeudet on myyty ennennäkemättömän nopeasti.

Meri Björn

Ensimmäisten joukossa oli suuri amerikkalainen kustantamo Grove Atlantic, joka osti teoksen maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet sekä oikeudet jo seuraavaan, ilmestymättömään kirjaan. Grove Atlantic julkaisee muun muassa Yan Lianken, Viet Thanh Nguyenin, Donna Leonin ja Lily Kingin teoksia. 

”On ollut todella innostavaa nähdä, millaista kansainvälistä kiinnostusta Esther, the Butcher on saanut. Jo kirjan nimestä tiesin, että kyseessä on aivan erityinen teos, ja kaikki kollegani hämmästyivät sen poikkeuksellisesta äänestä ja tyylistä, kuten monet muutkin kustannustoimittajat ympäri maailmaa. Sayaka Muratan Convenience Store Woman (Lähikaupan nainen, suom. Raisa Porrasmaa, Gummerus 2020) -romaanin jälkeen en ole hankkinut käännettyä teosta, joka olisi herättänyt kansainvälisesti näin kiihkeää innostusta kustannusalalla. Mariia on selvästi kirjailija, jolla on loistava tulevaisuus, kukaan ei kirjoita lihasta niin kuin hän! Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Ester, the Butcher koskettaisi laajasti lukijoita aikana, joka monista meistä tuntuu yhä surrealistisemmalta”, hehkuttaa Grove Atlanticin apulaiskustantaja Peter Blackstock. 

”Saamamme palaute kertoo, että Ester, teurastaja on nousemassa kansainvälisesti yhdeksi vuoden kysytyimmistä nimikkeistä. Vain 11 päivässä teoksen käännös- ja julkaisuoikeudet myytiin lähes 20 maahan. Kustantajat ovat vakuuttuneita erityisesti Mariia Niskavaaran omaleimaisesta, terävästä ja hallitusta äänestä, ja tiimimme on iloinen saadessaan työskennellä hänen kanssaan. Lämpimät onnittelut Mariialle ja hänen kustantajalleen Kosmokselle”, iloitsee kirjallisuusagentti Toomas Aasmäe Bonnier Rights Finlandista. 

Tällä hetkellä oikeudet on myyty seuraaviin maihin ja kustantamoihin: 

Brasilia: Intrínseca 
Kroatia: Fraktura 
Tanska: Gads Forlag 
Viro: Rahva Raamat 
Ranska: Éditions Robert Laffont 
Saksa: Insel 
Puola: Foksal 
Liettua: Alma littera 
Kreikka: Ikaros 
Islanti: Benedikt 
Portugali: Relógio D’Água 
Unkari: Sárközy & Company 
Italia: Ponte alle Grazie 
Norja: Aschehoug 
Ruotsi: Norstedts 
Alankomaat: De Arbeiderspers, kahden kirjan sopimus 
Maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet: Grove Atlantic, kahden kirjan sopimus 
Maailmanlaajuiset espanjankieliset oikeudet: Salamandra. 

Suomessa Mariia Niskavaaraa kustantaa Kosmos ja käännösoikeuksia myy Bonnier Rights Finland.  

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  

Brand Manager Essi Lamppu, 0505609944. essi.lamppu@wsoy.fi 

Kirjallisuusagentti Toomas Aasmäe, 0504140370. toomas.aasmae@bonnierrights.fi 

Avainsanat

mariia niskavaarakosmosbonnierrights

Kuvat

Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusyhtiö Kosmos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye