Mariia Niskavaaran Ester, teurastaja nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi: käännösoikeudet myyty jo lähes 20 maahan

Ensimmäisten joukossa oli suuri amerikkalainen kustantamo Grove Atlantic, joka osti teoksen maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet sekä oikeudet jo seuraavaan, ilmestymättömään kirjaan. Grove Atlantic julkaisee muun muassa Yan Lianken, Viet Thanh Nguyenin, Donna Leonin ja Lily Kingin teoksia.

”On ollut todella innostavaa nähdä, millaista kansainvälistä kiinnostusta Esther, the Butcher on saanut. Jo kirjan nimestä tiesin, että kyseessä on aivan erityinen teos, ja kaikki kollegani hämmästyivät sen poikkeuksellisesta äänestä ja tyylistä, kuten monet muutkin kustannustoimittajat ympäri maailmaa. Sayaka Muratan Convenience Store Woman (Lähikaupan nainen, suom. Raisa Porrasmaa, Gummerus 2020) -romaanin jälkeen en ole hankkinut käännettyä teosta, joka olisi herättänyt kansainvälisesti näin kiihkeää innostusta kustannusalalla. Mariia on selvästi kirjailija, jolla on loistava tulevaisuus, kukaan ei kirjoita lihasta niin kuin hän! Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Ester, the Butcher koskettaisi laajasti lukijoita aikana, joka monista meistä tuntuu yhä surrealistisemmalta”, hehkuttaa Grove Atlanticin apulaiskustantaja Peter Blackstock.

”Saamamme palaute kertoo, että Ester, teurastaja on nousemassa kansainvälisesti yhdeksi vuoden kysytyimmistä nimikkeistä. Vain 11 päivässä teoksen käännös- ja julkaisuoikeudet myytiin lähes 20 maahan. Kustantajat ovat vakuuttuneita erityisesti Mariia Niskavaaran omaleimaisesta, terävästä ja hallitusta äänestä, ja tiimimme on iloinen saadessaan työskennellä hänen kanssaan. Lämpimät onnittelut Mariialle ja hänen kustantajalleen Kosmokselle”, iloitsee kirjallisuusagentti Toomas Aasmäe Bonnier Rights Finlandista.

Tällä hetkellä oikeudet on myyty seuraaviin maihin ja kustantamoihin:

Brasilia: Intrínseca

Kroatia: Fraktura

Tanska: Gads Forlag

Viro: Rahva Raamat

Ranska: Éditions Robert Laffont

Saksa: Insel

Puola: Foksal

Liettua: Alma littera

Kreikka: Ikaros

Islanti: Benedikt

Portugali: Relógio D’Água

Unkari: Sárközy & Company

Italia: Ponte alle Grazie

Norja: Aschehoug

Ruotsi: Norstedts

Alankomaat: De Arbeiderspers, kahden kirjan sopimus

Maailmanlaajuiset englanninkieliset oikeudet: Grove Atlantic, kahden kirjan sopimus

Maailmanlaajuiset espanjankieliset oikeudet: Salamandra.

Suomessa Mariia Niskavaaraa kustantaa Kosmos ja käännösoikeuksia myy Bonnier Rights Finland.

