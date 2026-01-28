Schneider Electricin GM AirSeT on tulevaisuuden vaatimukset täyttävä SF₆-vapaa keskijännitekojeisto

Sähköistyminen kiihtyy eri toimialoilla, mikä kasvattaa entisestään tarvetta kestävälle ja digitaaliselle sähköinfrastruktuurille. Sääntelyn muutokset, kuten fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä koskeva EU:n F-kaasuasetus 2024/573, ohjaavat sähköyhtiöitä, teollisuutta ja kiinteistöjä sekä datakeskusten ja infrastruktuurin ylläpitäjiä ottamaan käyttöön SF₆-vapaata teknologiaa.

GM AirSeT ja GM AirSeT Performance laajentaa Schneider Electricin SF₆-vapaata tuotevalikoimaa. Schneider on jo toissijaisten keskijännitteisten kytkinkojeistojen markkinajohtaja ja laajentaa toimintaansa myös ensisijaisiin kaasueristeisiin kojeistoihin tarjoamalla tulevaisuuden vaatimukset täyttävän ratkaisun sähköverkon ylläpitäjille, datakeskuksille ja sähköä paljon kuluttaville teollisuudenaloille.

12kV ja 24kV GM AirSeT -tuoteperhe on suunniteltu tarjoamaan ylimääräistä redundanssia sekä erinomaista luotettavuutta ja suorituskykyä. Se kestää vaativatkin ympäristöolosuhteet ja tarjoaa optimoidut käyttö- ja huoltotoiminnot. Tulevaisuudessa julkaistava 36kV versio tulee tarjoamaan entistä enemmän toiminnallisuuksia.

– AirSeT-valikoimamme kasvaa nopeasti. GM AirSeT -tuotesarjan avulla autamme suuria sähkönkuluttajia ja sähköverkon ylläpitäjiä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja ennakoimaan tulevia EU-säännöksiä, sanoo EVP Power Systems Melton Chang Schneider Electriciltä.

GM AirSeT soveltuu vaativaankin käyttöön

GM AirSeT on ensisijaiseen sähkönjakeluun suunniteltu kaasueristeinen kytkinkojeisto. Vaativaan käyttöön suunniteltu kojeisto on SF₆-vapaa, kompakti ja natiivisti digitaalinen.

Eristeenä ei ole käytetty patentoitua kaasuseosta tai toista F-kaasua vaan puhdasta ilmaa, jota ei tarvitse kierrättää tai käsitellä erikseen kojeiston käytön loppuessa. Tämä vähentää sääntelyriskejä ja alentaa kojeiston elinkaaren kokonaiskustannuksia.

GM AirSeTin älykkäät ominaisuudet tukevat skaalautuvia, kunnonvalvontaan perustuvia huoltostrategioita, mikä vähentää mahdollisen osaajapulan vaikutuksia toiminnalle ja parantaa laitteiden luotettavuutta. GM AirSeT -kojeiston suunnittelu minimoi kunnossapidon tarpeen verrattuna perinteisiin ilmaeristeisiin kojeistoihin. Se vaatii arviolta 10–15 kertaa vähemmän huoltotunteja vuodessa koko 40 vuoden elinkaarensa ajan. Lisäksi kunnonvalvontaan perustuvat huoltostrategiat pienentävät ylläpitotarvetta entisestään.

GM AirSeTin tärkeimmät ominaisuudet

Kaasueristeinen, SF₆-vapaa ratkaisu: GM AirSeTin eristyksessä on käytetty puhdasta ilmaa ja tyhjiökatkaisua ehkäisemään valokaaren syntymistä, joten kojeistossa ei tarvita kasvihuonekaasuja eikä sen käytöstä synny myrkyllisiä sivutuotteita. GM AirSeT on täysin yhdenmukainen EU:n F-kaasuasetuksen (2024/573) kanssa, ja käytöstä poistettujen kojeistojen käsittely on nykyistä yksinkertaisempaa.

GM AirSeTin eristyksessä on käytetty puhdasta ilmaa ja tyhjiökatkaisua ehkäisemään valokaaren syntymistä, joten kojeistossa ei tarvita kasvihuonekaasuja eikä sen käytöstä synny myrkyllisiä sivutuotteita. GM AirSeT on täysin yhdenmukainen EU:n F-kaasuasetuksen (2024/573) kanssa, ja käytöstä poistettujen kojeistojen käsittely on nykyistä yksinkertaisempaa. Kompakti ja kestävä rakenne: GM AirSeT on suunniteltu suuritehoisiin käyttötarkoituksiin ja vaativiin ympäristöihin. Sen suljetussa säiliössä on eristetyt virtakiskot, joiden ansiosta säiliötä ei tarvitse täyttää kaasulla paikan päällä. Suljettu säiliö auttaa lisäksi varmistamaan luotettavan suorituskyvyn äärimmäisissä lämpötiloissa ja korkeuksissa sekä kosteissa olosuhteissa.

GM AirSeT on suunniteltu suuritehoisiin käyttötarkoituksiin ja vaativiin ympäristöihin. Sen suljetussa säiliössä on eristetyt virtakiskot, joiden ansiosta säiliötä ei tarvitse täyttää kaasulla paikan päällä. Suljettu säiliö auttaa lisäksi varmistamaan luotettavan suorituskyvyn äärimmäisissä lämpötiloissa ja korkeuksissa sekä kosteissa olosuhteissa. Natiivisti digitaalinen arkkitehtuuri: GM AirSeTissä on säiliön paineen mittaamiseen tarkoitetut upotetut anturit. Kojeiston yhdistäminen Schneider Electricin EcoCare-ratkaisuun mahdollistaa kunnonseurantaan perustuvan huollon ja kojeiston valvonnan kaikkina aikoina. Tämä vähentää seisonta-aikoja jopa 75 prosenttia ja huoltotoimia jopa 40 prosenttia.

GM AirSeTissä on säiliön paineen mittaamiseen tarkoitetut upotetut anturit. Kojeiston yhdistäminen Schneider Electricin EcoCare-ratkaisuun mahdollistaa kunnonseurantaan perustuvan huollon ja kojeiston valvonnan kaikkina aikoina. Tämä vähentää seisonta-aikoja jopa 75 prosenttia ja huoltotoimia jopa 40 prosenttia. Turvallisuutta ja tehokkuutta: Intuitiiviset käyttöliittymät, loogiset toimintoketjut ja sisäänrakennetut turvalukitukset helpottavat kojeistojen ylläpitäjien työtä. Etä- ja lähiohjausvälineiden avulla toimenpiteitä voi tehdä turvallisesti valokaaren vaikutusalueen ulkopuolelta.

Intuitiiviset käyttöliittymät, loogiset toimintoketjut ja sisäänrakennetut turvalukitukset helpottavat kojeistojen ylläpitäjien työtä. Etä- ja lähiohjausvälineiden avulla toimenpiteitä voi tehdä turvallisesti valokaaren vaikutusalueen ulkopuolelta. GM AirSeT Performance -kojeistolla on erittäin korkea, jopa 96 %:n kierrätettävyypotentiaali. Tuotteesta vain 2,3 % on muovia, kun taas monissa muissa keskijännitelaitteiden rakenteissa muovin osuus voi nousta jopa 25 prosenttiin.

-kojeistolla on erittäin korkea, jopa 96 %:n kierrätettävyypotentiaali. Tuotteesta vain 2,3 % on muovia, kun taas monissa muissa keskijännitelaitteiden rakenteissa muovin osuus voi nousta jopa 25 prosenttiin. GM AirSeT ja GM AirSeT Performance, kuten monet muut Schneider Electricin kaasueristeiset kojeistoratkaisut, valmistetaan Saksassa ja Espanjassa, pitkään kertyneeseen asiantuntemukseen ja vuosikymmenten kokemukseen perustuen.

– GM AirSeTin lanseeraus vahvistaa Schneider Electricin asemaa energiasiirtymän johtajana ja vastuullisten, älykkäiden ja tulevaisuuden tarpeisiin suunnitellun teknologian valmistajana. GM AirSeT auttaa asiakkaitamme modernisoimaan infrastruktuurinsa ja saavuttamaan ympäristö- ja toimintatavoitteensa. Ratkaisumme soveltuvat vaativiin ympäristöihin, joissa luotettavuus, kompaktius ja digitaaliset ominaisuudet ovat kriittisen tärkeitä. Olemme ansainneet suurten sähkönjakelualan toimijoiden luottamuksen toimittamalla yli 1000 yksikköä jo ensimmäisen vuoden aikana, sanoo tuotepäällikkö Irina Kuznetsova Schneider Electriciltä.

Lisätietoja:

Irina Kuznetsova, tuotepäällikkö, Schneider Electric, rina.kuznetsova@se.com

Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric, +358503545666, susanna.niemela@se.com