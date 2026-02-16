Oma Häme tarjoaa kesätöitä nuorille eri puolilla Kanta-Hämettä – haku on nyt auki
17.2.2026 10:12:24 EET | Oma Häme | Tiedote
Oma Häme tarjoaa jälleen tulevana kesänä nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ja sosiaali- ja terveysalaan. Tarjolla on noin 150 kesätyöpaikkaa vuosina 2009–2011 syntyneille nuorille. Kesätyöt sijoittuvat eri puolille Kanta-Hämettä.
Kesätyö antaa nuorille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua sote-alan arkeen. Työtehtävät ovat avustavia, ja niitä on tarjolla esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluissa, kotihoidossa, vammaispalveluiden yksiköissä sekä perusterveydenhuollon sairaalatehtävissä.
Työpaikkoja on tarjolla laajasti koko maakunnan alueella Hämeenlinnasta Forssan seudulle. Hakijoita kannustetaan hakemaan rohkeasti myös kantakaupungin ulkopuolelle, sillä kesätyöpaikkoja on hyvin tarjolla useilla paikkakunnilla.
Kesätyöjakso kestää kaksi viikkoa ja sisältää kymmenen työpäivää. Jakso ajoittuu kesä–heinäkuulle ja työtä tehdään arkipäivisin päiväsaikaan, 30 tuntia viikossa. Palkka kahden viikon työstä on 420 euroa. Työjakso toteutetaan yhtenäisenä.
Kesätyöpaikkojen haku tapahtuu Kuntarekryn kautta. Hakijoille ilmoitetaan valinnoista hakuajan päätyttyä. Oma Häme kannustaa aikuisia vinkkaamaan mahdollisuudesta myös nuorille, jotka etsivät kesäksi ensimmäistä työkokemustaan. Kesätöiden haku on käynnissä ja se päättyy 2. maaliskuuta klo 15.
Lisätietoja medialle:
HR-erityisasiantuntija
Miia Roisko
p. 040 673 2049
miia.roisko(at)omahame.fi
