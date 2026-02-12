Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 23.2.2026
17.2.2026 13:05:00 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote
Paraisten kaupungin kaupunginhallitus päätti 16. helmikuuta 2026 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut.
Kaupunki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tarkoituksenaan sopeuttaa kaupungin organisaatio ja toiminta tuleviin tarpeisiin sekä vastata kaupungin taloudellisiin haasteisiin.
Kaupungin taloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi kaupunki päivittää tasapainotusohjelmaansa vuodelta 2024.
Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuoteen 2028 mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut ovat osa tulevaa toimenpideohjelmaa.
Kaupunki pyrkii vähentämään menojaan vähintään 2,5 miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä. Tasapainotustarve johtuu pienentyneistä valtionosuuksista sekä siitä, ettei kaupunki enää saa vuokratuloja sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevista kiinteistöistä.
Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 23. helmikuuta 2026. Neuvottelut koskevat kaikkia osastoja lukuun ottamatta sivistysosastoa. Paraisten kaupungin tämänhetkisen arvion mukaan yhteistoimintaneuvottelut koskevat olennaisesti korkeintaan 30 tehtävää.
Yhteistoimintaneuvottelujen aikana työnantaja toivoo käsitellä myös vaihtoehtoisia järjestelyjä irtisanomisten määrän minimoimiseksi.
Kaupunki tiedottaa asiasta seuraavan kerran sen jälkeen, kun neuvottelut on saatu päätökseen huhtikuun 2026 loppupuolella.
