Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen ohjeen ja nuorisovaltuuston toimintasäännön
17.2.2026 12:20:08 EET | Oma Häme | Tiedote
Maanantaina 16. helmikuuta koolla ollut aluehallitus päätti, että Assin, Ahveniston ja Viipurintien pysäköintialueilla maksuton pysäköinti turvataan niille asiakasryhmille, joille pysäköintimaksu muodostaisi tosiasiallisen esteen lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaiselle saavutettavuudelle.
Aluehallitus päätti yksimielisesti, että aluehallitus itse päättää maksuttomaan pysäköintiin oikeuttavista kriteereistä. Tarkemmat kriteerit päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa 2. maaliskuuta.
Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan myös hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön. Toimintasäännössä määritellään nuorisovaltuuston tehtävät ja kokouskäytännöt. Nuorisovaltuusto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa pääsääntöisesti lähikokouksina. Vierailijat ja esittelijät voivat osallistua kokouksiin etäyhteydellä, ja kokouspaikkana voidaan käyttää kaikkia alueen kuntia, ellei nuorisovaltuusto yksimielisesti toisin päätä.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten näkemykset aktiivisesti mukaan hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon sekä edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja seuraa niiden etenemistä sekä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisovaltuustojen ja hyvinvointialueen päätöksentekoelinten kanssa. Lisäksi nuorisovaltuusto osallistuu muun muassa alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun sekä edistää vuoropuhelua nuorten ja päätöksentekijöiden välillä.
Ryhmärahan käyttöön ohjeita
Aluehallitus hyväksyi myös sisäisen tarkastuksen päivitetyn toimintaohjeen sekä pitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2026–2029. Hyvinvointialuelain mukaan aluehallituksen tulee järjestää riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus arvioi hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja hallinnon asianmukaisuutta sekä riskienhallintaa.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi ohjeen ryhmärahan käytöstä. Aluevaltuustoryhmät saavat hyvinvointialueelta tukea eli ryhmärahaa. Ryhmärahaa voi käyttää muun muassa toimintakuluihin ja viestintään, ei kuitenkaan vaalikampanjointiin. Aluehallitus päätti täsmentää ohjetta vielä niin, että kuulemisen, tilaisuuksien ja viestinnän tulee koskea hyvinvointialueen päätöksentekoon liittyviä, esimerkiksi valmistelussa tai täytäntöönpanossa olevia asioita.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeisiin tehdyt tarkennukset ja päivitykset.
Aluehallitus hyväksyi myös päivitykset Oma Hämeen palkkaharmonisointisuunnitelmaan ja merkitsi tiedoksi juuri päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tulokset. Hyvinvointialue käynnisti joulukuussa yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävien vähentämistä varten. Neuvotteluesitys perustui hyvinvointialueen kasvaviin kustannuspaineisiin, talouden tasapainottamisohjelmien vajaaseen toteumaan sekä pitkän aikavälin heikentyneisiin rahoitusnäkymiin. Noin 800 työntekijää koskeneet neuvottelut on saatu päätökseen. Tuloksista kerrotaan erikseen keskiviikkona 18. helmikuuta.
Esityslistalta poistettiin pykälät 74 ja 78. Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 2. maaliskuuta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Häme tarjoaa kesätöitä nuorille eri puolilla Kanta-Hämettä – haku on nyt auki17.2.2026 10:12:24 EET | Tiedote
Oma Häme tarjoaa jälleen tulevana kesänä nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ja sosiaali- ja terveysalaan. Tarjolla on noin 150 kesätyöpaikkaa vuosina 2009–2011 syntyneille nuorille. Kesätyöt sijoittuvat eri puolille Kanta-Hämettä. Kesätyö antaa nuorille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua sote-alan arkeen. Työtehtävät ovat avustavia, ja niitä on tarjolla esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluissa, kotihoidossa, vammaispalveluiden yksiköissä sekä perusterveydenhuollon sairaalatehtävissä. Työpaikkoja on tarjolla laajasti koko maakunnan alueella Hämeenlinnasta Forssan seudulle. Hakijoita kannustetaan hakemaan rohkeasti myös kantakaupungin ulkopuolelle, sillä kesätyöpaikkoja on hyvin tarjolla useilla paikkakunnilla. Kesätyöjakso kestää kaksi viikkoa ja sisältää kymmenen työpäivää. Jakso ajoittuu kesä–heinäkuulle ja työtä tehdään arkipäivisin päiväsaikaan, 30 tuntia viikossa. Palkka kahden viikon työstä on 420 euroa. Työjakso toteutetaan yhtenäisenä. Kesätyöpaikkojen h
Oma Hämeen tukipalvelut Oy käynnistää muutosneuvottelut16.2.2026 16:26:23 EET | Uutinen
Oma Hämeen tukipalvelut Oy käynnistää muutosneuvottelut 23. helmikuuta. Neuvottelut käydään yhteistoimintalain mukaisesti ja niiden perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Taustalla ovat talouden tasapainottamisen ja toiminnan uudelleenjärjestämisen tarpeet sekä hyvinvointialueen suunnittelemat palvelurakennemuutokset. Yhtiön hallitus päätti neuvottelujen käynnistämisestä 13. helmikuuta ja henkilöstölle on pidetty info maanantaina 16. helmikuuta 2026. Tukipalveluyhtiön muutosneuvotteluiden piirissä on noin 40 työntekijää puhtaus- ja ateriapalveluissa hyvinvointialueen ikäihmisten asumispalveluissa ja terveyspalveluiden yksiköissä. Suunnitellut toimenpiteet tai mahdollinen vähennystarve voivat koskea enintään 16 työntekijää. Ensisijaisesti ratkaisuja pyritään löytämään tehtävien sisällöllisillä muutoksilla, työssäkäyntialueiden laajentamisella sekä jättämällä tehtäviä täyttämättä eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä. Lisäksi tarkastellaan määräaikaisia palvelussu
Oma Häme varoittaa hammashoitoon liittyvistä huijausviesteistä ja -puheluista16.2.2026 13:00:39 EET | Uutinen
Huijarit tarjoavat ilmaisia hammashoidon palveluita Oma Hämeen nimissä.
Chat tuo avun lähemmäksi arkea – näin saat Oma Hämeen digipalveluista parhaan hyödyn12.2.2026 12:58:08 EET | Artikkeli
Chat-asiointi on nopea ja vaivaton tapa hoitaa monia sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioita Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Kun tiedät, mihin chattia voi käyttää ja täytät esitiedot huolellisesti, saat apua turvallisesti ja sujuvasti ilman ajanvarausta.
Yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävien vähentämisestä on saatu päätökseen12.2.2026 09:55:15 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee neuvotteluiden tulosta maanantaina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme