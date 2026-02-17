Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen ohjeen ja nuorisovaltuuston toimintasäännön

Maanantaina 16. helmikuuta koolla ollut aluehallitus päätti, että Assin, Ahveniston ja Viipurintien pysäköintialueilla maksuton pysäköinti turvataan niille asiakasryhmille, joille pysäköintimaksu muodostaisi tosiasiallisen esteen lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaiselle saavutettavuudelle.

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että aluehallitus itse päättää maksuttomaan pysäköintiin oikeuttavista kriteereistä. Tarkemmat kriteerit päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa 2. maaliskuuta.

Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan myös hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toimintasäännön. Toimintasäännössä määritellään nuorisovaltuuston tehtävät ja kokouskäytännöt. Nuorisovaltuusto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa pääsääntöisesti lähikokouksina. Vierailijat ja esittelijät voivat osallistua kokouksiin etäyhteydellä, ja kokouspaikkana voidaan käyttää kaikkia alueen kuntia, ellei nuorisovaltuusto yksimielisesti toisin päätä.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten näkemykset aktiivisesti mukaan hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon sekä edistää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja seuraa niiden etenemistä sekä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisovaltuustojen ja hyvinvointialueen päätöksentekoelinten kanssa. Lisäksi nuorisovaltuusto osallistuu muun muassa alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun sekä edistää vuoropuhelua nuorten ja päätöksentekijöiden välillä.

Ryhmärahan käyttöön ohjeita

Aluehallitus hyväksyi myös sisäisen tarkastuksen päivitetyn toimintaohjeen sekä pitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2026–2029. Hyvinvointialuelain mukaan aluehallituksen tulee järjestää riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus arvioi hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja hallinnon asianmukaisuutta sekä riskienhallintaa.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi ohjeen ryhmärahan käytöstä. Aluevaltuustoryhmät saavat hyvinvointialueelta tukea eli ryhmärahaa. Ryhmärahaa voi käyttää muun muassa toimintakuluihin ja viestintään, ei kuitenkaan vaalikampanjointiin. Aluehallitus päätti täsmentää ohjetta vielä niin, että kuulemisen, tilaisuuksien ja viestinnän tulee koskea hyvinvointialueen päätöksentekoon liittyviä, esimerkiksi valmistelussa tai täytäntöönpanossa olevia asioita.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeisiin tehdyt tarkennukset ja päivitykset.

Aluehallitus hyväksyi myös päivitykset Oma Hämeen palkkaharmonisointisuunnitelmaan ja merkitsi tiedoksi juuri päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tulokset. Hyvinvointialue käynnisti joulukuussa yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävien vähentämistä varten. Neuvotteluesitys perustui hyvinvointialueen kasvaviin kustannuspaineisiin, talouden tasapainottamisohjelmien vajaaseen toteumaan sekä pitkän aikavälin heikentyneisiin rahoitusnäkymiin. Noin 800 työntekijää koskeneet neuvottelut on saatu päätökseen. Tuloksista kerrotaan erikseen keskiviikkona 18. helmikuuta.

Esityslistalta poistettiin pykälät 74 ja 78. Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 2. maaliskuuta.

