Kelan työttömyystukien saajamäärät ja maksetut etuudet nousivat vuonna 2025

Kela maksoi työttömyysturvaa 2,01 miljardia euroa vuonna 2025. Edellisenä vuonna summa oli 1,91 miljardia euroa, kun muutosta tarkastellaan inflaation vaikutus huomioiden.

Kelan maksaman työmarkkinatuen saajamäärä nousi vuonna 2025 yhteensä 273 218 henkilöön. Saajien määrä nousi 13 prosentilla ja työmarkkinatuen kustannukset nousivat kymmenellä prosentilla vuodesta 2024.

Keskimääräinen päiväkohtainen työmarkkinatuki pieneni vuoden aikana: vuonna 2025 summa oli 36,17 euroa, kun vuonna 2024 se oli 37,66 euroa.

Peruspäivärahan saajamäärä laski 78 640 henkilöön vuonna 2025, mikä oli 2,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Peruspäivärahan kustannukset laskivat 269 miljoonaan eli noin viidellä prosentilla edellisvuodesta. Myös peruspäiväraha laski vuoden 2024 keskimääräisestä 33,40 eurosta 32,70 euroon.

– Peruspäivärahan saajien määrä on laskenut todennäköisesti siksi, että työssäoloehto piteni vuoden 2024 lopulla kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Aiempaa suurempi osa työttömistä on siis vuonna voinut 2025 päätyä peruspäivärahan sijaan työmarkkinatuelle. Myös ansiopäivärahan saajia oli vuonna 2025 vähemmän kuin edellisenä vuonna, erikoistutkija Laura Peutere selittää muutosta.

Eniten Kelan työttömyysturvan saajia oli vuoden 2025 syyskuussa väestöön suhteutettuna Lahden, Vantaan ja Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueilla, vähiten Ahvenanmaalla.

Kelan maksamat työttömyystuet yhdistyvät yleistueksi

Työttömyysturva on ollut viime vuosina muutoksessa, joka jatkuu keväällä. Vuonna 2024 tuli voimaan useita työttömyysturvan muutoksia ja leikkauksia. Vuonna 2025 työttömyysturvaa leikattiin siten, että työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei voi enää saada korotettua työttömyystukea ja osittaisen työmarkkinatuen vähimmäismäärä pieneni.

Kelan työttömyystuet muuttuvat 1. toukokuuta 2026, kun peruspäiväraha ja työmarkkinatuki yhdistetään yleistueksi. Jos henkilö saa jo jompaakumpaa näistä Kelan työttömyystuista, hän siirtyy automaattisesti yleistuen saajaksi.

- Hallituksen lakiesityksessä arvioitiin, että valtaosalla Kelan työttömyysturvaa saavia työttömiä etuuden suuruus ei muutu muutoksen myötä, eikä Kelan työttömyysturvan menoihin ole odotettavissa suuria muutoksia, Peutere toteaa.

Peruspäivärahaa maksetaan 18–64-vuotiaille työttömille, jotka eivät ole kassan jäseniä, mutta täyttävät työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää. Työmarkkinatukea voi saada, jos työssäoloehto ei täyty tai jos ansio- tai peruspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.