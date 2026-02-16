Kelan työttömyystukien saajamäärät ja maksetut etuudet nousivat vuonna 2025
18.2.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Kelan maksamien työttömyystukien saajamäärä nousi 338 000 henkilöön vuonna 2025. Määrä oli vajaa kymmenen prosenttia edellisvuotta suurempi.
Kela maksoi työttömyysturvaa 2,01 miljardia euroa vuonna 2025. Edellisenä vuonna summa oli 1,91 miljardia euroa, kun muutosta tarkastellaan inflaation vaikutus huomioiden.
Kelan maksaman työmarkkinatuen saajamäärä nousi vuonna 2025 yhteensä 273 218 henkilöön. Saajien määrä nousi 13 prosentilla ja työmarkkinatuen kustannukset nousivat kymmenellä prosentilla vuodesta 2024.
Keskimääräinen päiväkohtainen työmarkkinatuki pieneni vuoden aikana: vuonna 2025 summa oli 36,17 euroa, kun vuonna 2024 se oli 37,66 euroa.
Peruspäivärahan saajamäärä laski 78 640 henkilöön vuonna 2025, mikä oli 2,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Peruspäivärahan kustannukset laskivat 269 miljoonaan eli noin viidellä prosentilla edellisvuodesta. Myös peruspäiväraha laski vuoden 2024 keskimääräisestä 33,40 eurosta 32,70 euroon.
– Peruspäivärahan saajien määrä on laskenut todennäköisesti siksi, että työssäoloehto piteni vuoden 2024 lopulla kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Aiempaa suurempi osa työttömistä on siis vuonna voinut 2025 päätyä peruspäivärahan sijaan työmarkkinatuelle. Myös ansiopäivärahan saajia oli vuonna 2025 vähemmän kuin edellisenä vuonna, erikoistutkija Laura Peutere selittää muutosta.
Eniten Kelan työttömyysturvan saajia oli vuoden 2025 syyskuussa väestöön suhteutettuna Lahden, Vantaan ja Jyväskylä-Muuramen työllisyysalueilla, vähiten Ahvenanmaalla.
Kelan maksamat työttömyystuet yhdistyvät yleistueksi
Työttömyysturva on ollut viime vuosina muutoksessa, joka jatkuu keväällä. Vuonna 2024 tuli voimaan useita työttömyysturvan muutoksia ja leikkauksia. Vuonna 2025 työttömyysturvaa leikattiin siten, että työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei voi enää saada korotettua työttömyystukea ja osittaisen työmarkkinatuen vähimmäismäärä pieneni.
Kelan työttömyystuet muuttuvat 1. toukokuuta 2026, kun peruspäiväraha ja työmarkkinatuki yhdistetään yleistueksi. Jos henkilö saa jo jompaakumpaa näistä Kelan työttömyystuista, hän siirtyy automaattisesti yleistuen saajaksi.
- Hallituksen lakiesityksessä arvioitiin, että valtaosalla Kelan työttömyysturvaa saavia työttömiä etuuden suuruus ei muutu muutoksen myötä, eikä Kelan työttömyysturvan menoihin ole odotettavissa suuria muutoksia, Peutere toteaa.
Peruspäivärahaa maksetaan 18–64-vuotiaille työttömille, jotka eivät ole kassan jäseniä, mutta täyttävät työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää. Työmarkkinatukea voi saada, jos työssäoloehto ei täyty tai jos ansio- tai peruspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.
Yhteyshenkilöt
Laura PeutereerikoistutkijaKelaPuh:050 464 0327etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kuvat
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Utkomststödets grunddel skärs ned från och med mars för alla som fyllt 18 år16.2.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
En lagändring leder till att utkomststödets grunddel från och med mars skärs ned med 2–3 procent för alla som fyllt 18 år. Lagändringen grundar sig på regeringens sparmål.
Toimeentulotuen perusosaa leikataan kaikilta yli 18-vuotiailta maaliskuusta alkaen16.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Toimeentulotukeen on tullut helmikuun alussa lainmuutos, jonka seurauksena tuen perusosaa leikataan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 2–3 % maaliskuusta alkaen. Muutoksen taustalla on valtiontalouden säästötavoitteet.
Basic amount of social assistance to be reduced for everyone aged 18 or over as of 1 March16.2.2026 09:00:00 EET | Press release
Due to a legislative amendment affecting social assistance that entered into force at the beginning of February, the basic amount of all persons aged 18 and over will be reduced by 2–3% as of 1 March. This change is motivated by savings targets established for central government finances.
Antalet klienter som fick rehabiliterande psykoterapi fortsatte att öka år 2025, men ökningen av antalet nya klienter har stannat av12.2.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
År 2025 fick sammanlagt 67 000 finländare rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA. Av dem var 78 procent kvinnor. Ökningen av antalet mottagare håller på att stanna av.
Kuntoutuspsykoterapian saajamäärä kasvoi edelleen vuonna 2025, mutta uusien kuntoutujien määrän kasvu on taittunut12.2.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Yhteensä 67 000 suomalaista sai Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa vuonna 2025. Heistä 78 prosenttia oli naisia. Saajamäärän kasvu on taittumassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme